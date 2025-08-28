1 день

Едем в живописный Архыз

Встречаемся в 12.00 ч. и едем навстречу красивым местам и активным приключениям!

Если вы остановились в каком-либо городе Кмв, то ориентируйтесь по времени сбора на 11.00 - 11.30. Вас заберут первыми!

Для начала мы едем в туркомплекс Медовые, при желании летим на зиплайне над Аликоновским ущельем и уже дальше перебираемся в горную часть Карачаево-Черкесской Республики через панорамный перевал Гум-Баши!

Конечно, останавливаемся на смотровой, ловим момент, фотографируемся и спускаемся к Архызу.

А вот тут начинается самое интересное!! Мы не едем стандартным маршрутом, а сворачиваем на дорогу через поселок Дамхуртц. Это одно из самых экологически чистых и невероятно красивых мест Карачаево-Черкесии!

Завершаем круг на живописном перевале Пхия, при хорошей погоде наслаждаемся закатным солнышком и добираемся до Архыза.

Заселяемся в отель, идём вкусно ужинать и отдыхать от дальней дороги!

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086