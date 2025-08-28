Мои заказы

Архыз, о котором ты мечтаешь! Вау-тур в горы

Мы предлагаем действительно уникальный маршрут в прекрасные горы Архыза! В первый день мы переедем
Архыз, о котором ты мечтаешь! Вау-тур в горыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Архыз, о котором ты мечтаешь! Вау-тур в горыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Архыз, о котором ты мечтаешь! Вау-тур в горыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Мы предлагаем действительно уникальный маршрут в прекрасные горы Архыза!

  • В первый день мы переедем в Архыз не стандартным маршрутом, а через поселок Дамхуртц и ущелье реки Б. Лаба. В отель заселимся уже после заката, который встретим на живописном перевале Пхия!

  • Во второй день будем любоваться шикарными панорамами со скалистых склонов гор, поднявшись туда на канатных дорогах!

  • Добавим драйва рафтингом, который поднимает адреналин, но дарит невероятные впечатления!

  • Третий день посвятим знаменитым Софийским водопадам!

  • Четвертым днём пройдемся по классическим локациям Архыза и уедем домой абсолютно счастливыми!

  • Все наши туры проходят в мини-группе до 6ти туристов, проживание организовано в комфортных отелях с завтраками.

Программа тура по дням

1 день

Едем в живописный Архыз

Встречаемся в 12.00 ч. и едем навстречу красивым местам и активным приключениям!

Если вы остановились в каком-либо городе Кмв, то ориентируйтесь по времени сбора на 11.00 - 11.30. Вас заберут первыми!

Для начала мы едем в туркомплекс Медовые, при желании летим на зиплайне над Аликоновским ущельем и уже дальше перебираемся в горную часть Карачаево-Черкесской Республики через панорамный перевал Гум-Баши!

Конечно, останавливаемся на смотровой, ловим момент, фотографируемся и спускаемся к Архызу.

А вот тут начинается самое интересное!! Мы не едем стандартным маршрутом, а сворачиваем на дорогу через поселок Дамхуртц. Это одно из самых экологически чистых и невероятно красивых мест Карачаево-Черкесии!

Завершаем круг на живописном перевале Пхия, при хорошей погоде наслаждаемся закатным солнышком и добираемся до Архыза.

Заселяемся в отель, идём вкусно ужинать и отдыхать от дальней дороги!

Едем в живописный АрхызЕдем в живописный АрхызЕдем в живописный Архыз
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Пейзажи с высоты канатных дорог и рафтинг

Доброе утро! Готовы любоваться панорамами гор и ущелий с высоты? Тогда завтракаем и поднимаемся на канатных дорогах на Северный или Южный склон курорта Романтик (Архыз). Сразу отвечу: да, можно и на 2 склона - они совершенно разные, но и ваш темп в таком случае должен быть увеличен)) Южный - с новой Орбитой - более скалистый, но и канатка поднимает до уровня 3030м. Северный - более живописный и можно подняться на открытой канатке Аполлон до отметки 2840м.

Согласитесь, неверояно красиво!

Спускаемся на обед и готовимся к веселому рафтингу!

Всё, как положено - специальные костюмы, инструктаж и вперед на покорение горной реки!

Такие впечатления будут с вами жить ещё долго)

Едем на ужин - делимся эмоциями, пересматриваем видео, улыбаемся и отдыхаем!

Пейзажи с высоты канатных дорог и рафтингПейзажи с высоты канатных дорог и рафтингПейзажи с высоты канатных дорог и рафтинг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Софийские водопады - визитная карточка Архыза

Сегодняшний день - это визитная карточка Архыза - знаменитые Софийские водопады!

Мы не будем проходить пешком весь этот путь, он не самый простой. Арендуем более проходимый автомобиль и в путь! В итоге получится комби-маршрут, как практически во всех наших турах - едем и немного идём пешком до самой живописной точки маршрута!

Делаем десятки фото/видео, устраиваем пикник, отдыхаем!

Во второй половине дня останется немного времени для доп. активностей (при желании). Это конная прогулка, катание на квадриках-болотоходах на Софийской Поляне и вечерняя банька (договариваемся накануне и бронируем при желании).

Софийские водопады - визитная карточка АрхызаСофийские водопады - визитная карточка АрхызаСофийские водопады - визитная карточка Архыза
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Обсерватория Ран, Аланское городище и Лик Христа

Сегодня мы завершаем знакомство с Архызом его исторической базой.

Во-первых, поднимемся на гору Пастухова с потрясающим видом на всю долину Архыз и заедем на экскурсию в знаменитую Обсерваторию Ран.

Во-вторых, погрузимся в историю Великого Шелкового пути и комплекса Храмов и объектов исторического наследия в Аланском городище Х-Хiiв.

Желающие могут подняться к наскальному Лику Христа (ступеньки).

Зайдём на рынок, закупимся сувенирами, местным вкусняшками, пообедаем и в обратный путь!

Рейс/поезд должен быть не ранее 19ти часов, лучше - позже или уже на следующий день, смотрите по вашему комфорту.

Да, вот такой разноликий получился Архыз!

Надеюсь, путешествие вам понравилось и Карачаево-Черкесская Республика запомнилось с ее лучшей стороны - потрясающими видами, вкусной едой и кавказским гостеприимством!

Приезжайте вновь! Будем рады встрече! Крепко обнимаем!;)

Обсерватория Ран, Аланское городище и Лик ХристаОбсерватория Ран, Аланское городище и Лик ХристаОбсерватория Ран, Аланское городище и Лик Христа
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортных отелях с завтраками
  • Все трансферы и передвижения по маршруту
  • Работа гида-водителя, который не жалеет своего времени и сил. Всё для вас
  • Эко-сборы
  • Рафтинг
  • Наша безграничная забота и внимание
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Все активности по маршруту, указаные в списке доп. услуг (зиплайн, конная прогулка, квадроциклы, канатные дороги, банька). Нужно понимать, что любая включенная услуга на агрегаторе будет комиссионнной, поэтому бережем ваш бюджет и настроение. Доплачиваем по факту
О чём нужно знать до поездки

Список одежды отправляю в мессенджер после бронирования

Пожелания к путешественнику

С собой берем классное настроение, чувство юмора и душевность!

Остальное оставляем дома))

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Первый раз я увидела море в 21 год, причём Северное)) В очаровательном бельгийском городке Остенде. С тех пор прошло уже более 10 лет, но перед глазами остаётся яркая картинка с огромным круизным
читать дальшеуменьшить

лайнером, прибрежными ресторанчиками, заполненными европейцами - любителями холодного белого вина и морепродуктов. Они явно наслаждаются видом, ловят последние лучи уходящего солнца и слушают романтичную музыку под шум волн… Красота! Хочу, чтобы и в нашей стране люди путешествовали как можно чаще, радовались моменту, общались, развивались, знали и ценили историю, быт и традиции тех мест, куда едут. И, конечно, много улыбались и были непременно счастливы!!!

Тур входит в следующие категории Домбая

Похожие туры на «Архыз, о котором ты мечтаешь! Вау-тур в горы»

Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Минеральных вод
3 дня
-
5%
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Минеральных вод
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
30 июн в 08:00
28 500 ₽30 000 ₽ за человека
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Минеральных вод
3 дня
-
5%
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Минеральных вод
Начало: Адрес вашего проживания
2 июл в 10:00
9 июл в 10:00
28 500 ₽30 000 ₽ за человека
Яркие выходные в горах: Домбай, Эльбрус
4 дня
-
29%
Яркие выходные в горах: Домбай, Эльбрус
Самые известные горы Кавказа - Эльбрус и Домбай
4 июл в 10:00
18 июл в 10:00
от 27 700 ₽39 000 ₽ за человека
Домбай - Эльбрус: 5 ярких дней в горах! Комфорт-тур в мини-группе
5 дней
Домбай - Эльбрус: 5 ярких дней в горах! Комфорт-тур в мини-группе
Если мечтаешь посетить два самых живописных региона Северного Кавказа, этот тур для тебя
1 ноя в 10:00
18 окт в 10:00
от 49 990 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Домбае
Все туры из Домбая
-7%
39 990 ₽
от 37 191 ₽ за человека