Описание тура
Мы предлагаем действительно уникальный маршрут в прекрасные горы Архыза!
В первый день мы переедем в Архыз не стандартным маршрутом, а через поселок Дамхуртц и ущелье реки Б. Лаба. В отель заселимся уже после заката, который встретим на живописном перевале Пхия!
Во второй день будем любоваться шикарными панорамами со скалистых склонов гор, поднявшись туда на канатных дорогах!
Добавим драйва рафтингом, который поднимает адреналин, но дарит невероятные впечатления!
Третий день посвятим знаменитым Софийским водопадам!
Четвертым днём пройдемся по классическим локациям Архыза и уедем домой абсолютно счастливыми!
Все наши туры проходят в мини-группе до 6ти туристов, проживание организовано в комфортных отелях с завтраками.
Программа тура по дням
Едем в живописный Архыз
Встречаемся в 12.00 ч. и едем навстречу красивым местам и активным приключениям!
Если вы остановились в каком-либо городе Кмв, то ориентируйтесь по времени сбора на 11.00 - 11.30. Вас заберут первыми!
Для начала мы едем в туркомплекс Медовые, при желании летим на зиплайне над Аликоновским ущельем и уже дальше перебираемся в горную часть Карачаево-Черкесской Республики через панорамный перевал Гум-Баши!
Конечно, останавливаемся на смотровой, ловим момент, фотографируемся и спускаемся к Архызу.
А вот тут начинается самое интересное!! Мы не едем стандартным маршрутом, а сворачиваем на дорогу через поселок Дамхуртц. Это одно из самых экологически чистых и невероятно красивых мест Карачаево-Черкесии!
Завершаем круг на живописном перевале Пхия, при хорошей погоде наслаждаемся закатным солнышком и добираемся до Архыза.
Заселяемся в отель, идём вкусно ужинать и отдыхать от дальней дороги!
Пейзажи с высоты канатных дорог и рафтинг
Доброе утро! Готовы любоваться панорамами гор и ущелий с высоты? Тогда завтракаем и поднимаемся на канатных дорогах на Северный или Южный склон курорта Романтик (Архыз). Сразу отвечу: да, можно и на 2 склона - они совершенно разные, но и ваш темп в таком случае должен быть увеличен)) Южный - с новой Орбитой - более скалистый, но и канатка поднимает до уровня 3030м. Северный - более живописный и можно подняться на открытой канатке Аполлон до отметки 2840м.
Согласитесь, неверояно красиво!
Спускаемся на обед и готовимся к веселому рафтингу!
Всё, как положено - специальные костюмы, инструктаж и вперед на покорение горной реки!
Такие впечатления будут с вами жить ещё долго)
Едем на ужин - делимся эмоциями, пересматриваем видео, улыбаемся и отдыхаем!
Софийские водопады - визитная карточка Архыза
Сегодняшний день - это визитная карточка Архыза - знаменитые Софийские водопады!
Мы не будем проходить пешком весь этот путь, он не самый простой. Арендуем более проходимый автомобиль и в путь! В итоге получится комби-маршрут, как практически во всех наших турах - едем и немного идём пешком до самой живописной точки маршрута!
Делаем десятки фото/видео, устраиваем пикник, отдыхаем!
Во второй половине дня останется немного времени для доп. активностей (при желании). Это конная прогулка, катание на квадриках-болотоходах на Софийской Поляне и вечерняя банька (договариваемся накануне и бронируем при желании).
Обсерватория Ран, Аланское городище и Лик Христа
Сегодня мы завершаем знакомство с Архызом его исторической базой.
Во-первых, поднимемся на гору Пастухова с потрясающим видом на всю долину Архыз и заедем на экскурсию в знаменитую Обсерваторию Ран.
Во-вторых, погрузимся в историю Великого Шелкового пути и комплекса Храмов и объектов исторического наследия в Аланском городище Х-Хiiв.
Желающие могут подняться к наскальному Лику Христа (ступеньки).
Зайдём на рынок, закупимся сувенирами, местным вкусняшками, пообедаем и в обратный путь!
Рейс/поезд должен быть не ранее 19ти часов, лучше - позже или уже на следующий день, смотрите по вашему комфорту.
Да, вот такой разноликий получился Архыз!
Надеюсь, путешествие вам понравилось и Карачаево-Черкесская Республика запомнилось с ее лучшей стороны - потрясающими видами, вкусной едой и кавказским гостеприимством!
Приезжайте вновь! Будем рады встрече! Крепко обнимаем!;)
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортных отелях с завтраками
- Все трансферы и передвижения по маршруту
- Работа гида-водителя, который не жалеет своего времени и сил. Всё для вас
- Эко-сборы
- Рафтинг
- Наша безграничная забота и внимание
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Все активности по маршруту, указаные в списке доп. услуг (зиплайн, конная прогулка, квадроциклы, канатные дороги, банька). Нужно понимать, что любая включенная услуга на агрегаторе будет комиссионнной, поэтому бережем ваш бюджет и настроение. Доплачиваем по факту
О чём нужно знать до поездки
Список одежды отправляю в мессенджер после бронирования
Пожелания к путешественнику
С собой берем классное настроение, чувство юмора и душевность!
Остальное оставляем дома))