2 день

Домбай

Отдохнув и выспавшись мы сегодня с Вами по живописнейшему маршруту через высокогорный перевал направляемся в Домбай. Выезд ориентировочно в 7-00. Маршрут наш будет проходить по территории Малокарачаевского района и Карачаево-Черкессии.

Перевал Гумбаши -высокогорный перевал в Карачаево-Черкесской Республике где на высоте с выше 2100 метров над уровнем моря мы сделаем остановку и насладимся видами на часть кавказского хребта и самую высокую вершину Кавказа и Европы спящий стратовулкан Эльбрус. По желанию устроим завтрак с такими шикарными видами (можно отведать местные хычины и сварить кофе в турке или заварить горный чай).

Сырные пещеры (также известны как Сырные скалы или Сырная гора) — природный геологический объект и туристическая достопримечательность в Карачаево-Черкесии.

Озеро Кара-Кель - переводится с карачаевского как Чёрное озеро из-за насыщенного тёмно-синего цвета воды, который издалека выглядит как чёрный. Такой оттенок воде придаёт редких водорослей, растущих исключительно в чистых водоёмах здесь мы с Вами сделаем небольшую остановку разомнемся насладимся видами и сделаем кучу фото.

Домбай - это один из знаменитейших горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии здесь у Вас будет свободное время 3 часа где можно будет подняться на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара максимальная высота которой почти 3200 метром над уровнем моря.

Обед в кафе с местной кухней

После вкусного обеда чуть отдохнув мы с Вами направляемся в обратный путь но на этом наша экскурсия не закончилась и Мы сделаем остановку у горной реки и посетим один из древнейших Храмов Карачаево-Черкесии.

Уллу-Муруджу - одна из красивейших рек Карачаево-Черкесии с невероятно чистой водой, затерянной среди густых лесов.

Древний храм - христианский собор, относящийся к исторической Аланской епархии, возведённый в конце X века. Находится она на юго-восточном отроге горы Шоана, на левом берегу Кубани, неподалёку от её слияния с Тебердой. .

Нагулявшись и насладившись видами мы с Вами возвращаемся в Кисловодск.

Средняя продолжительность экскурсии 12 часов.

