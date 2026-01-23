Описание тура
В этом мини туре Вы отдохнете от суеты и получите колоссальную перезагрузку. Увидите самые знаменитые уголки Кавказа!!! За четыре дня Вы посетите Ставропольский край, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Вы посетите:
Кисловодский Национальный парк
Термальные источники
Перевал Гумбаши
Заснеженные горы Домбая
Северную Осетию и ее три знаменитых ущелья
Озеро Гижгит
И величественный двуглавый Эльбрус
Путешествие будет проходить на комфортабельных внедорожниках и микроавтобусах. С командой опытных гидов знающих свой край Вы посетите самые лучшие локации и смотровые площадки узнаете историю этих мест и красочные легенды.
Программа тура по дням
Кисловодск и термальные источники
Приветствую Вас на Кавказе!!!
В день начала тура мы с Вами встречаемся до 13-00 в аэропорту или Ж/Д вокзале города Минеральные воды, так же можем забрать из городов Кавказских минеральных вод (если кто-то задерживается можем за дополнительную плату организовать трансфер).
На комфортабельном автомобиле трансфер в город Кисловодск По дороге Вы увидите знаменитые вершины Кавказских минеральных вод (Машук, Бештау и многие другие).
Заселение в отель.
Обед и знакомство с группой.
Свободное время и прогулка в Национальном парке Кисловодска. Одна из визиток Кисловодска и самая большая рукотворная зелёная зона Европы. Площадь парка — 966 гектаров. Он начинается в центральной части города, а потом, постепенно расширяясь, выходит к его окраинам и уже отсюда — на склоны Джинальского хребта.
Суворовские термальные источники — это особое место в горах Кавказа, где бьет чистая минеральная вода. Местные жители с давних времен используют эту воду для лечения различных заболеваний. Слухи о целебных свойствах и уникальном составе этих вод распространились далеко за пределы края.
Домбай
Отдохнув и выспавшись мы сегодня с Вами по живописнейшему маршруту через высокогорный перевал направляемся в Домбай. Выезд ориентировочно в 7-00. Маршрут наш будет проходить по территории Малокарачаевского района и Карачаево-Черкессии.
Перевал Гумбаши -высокогорный перевал в Карачаево-Черкесской Республике где на высоте с выше 2100 метров над уровнем моря мы сделаем остановку и насладимся видами на часть кавказского хребта и самую высокую вершину Кавказа и Европы спящий стратовулкан Эльбрус. По желанию устроим завтрак с такими шикарными видами (можно отведать местные хычины и сварить кофе в турке или заварить горный чай).
Сырные пещеры (также известны как Сырные скалы или Сырная гора) — природный геологический объект и туристическая достопримечательность в Карачаево-Черкесии.
Озеро Кара-Кель - переводится с карачаевского как Чёрное озеро из-за насыщенного тёмно-синего цвета воды, который издалека выглядит как чёрный. Такой оттенок воде придаёт редких водорослей, растущих исключительно в чистых водоёмах здесь мы с Вами сделаем небольшую остановку разомнемся насладимся видами и сделаем кучу фото.
Домбай - это один из знаменитейших горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии здесь у Вас будет свободное время 3 часа где можно будет подняться на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара максимальная высота которой почти 3200 метром над уровнем моря.
Обед в кафе с местной кухней
После вкусного обеда чуть отдохнув мы с Вами направляемся в обратный путь но на этом наша экскурсия не закончилась и Мы сделаем остановку у горной реки и посетим один из древнейших Храмов Карачаево-Черкесии.
Уллу-Муруджу - одна из красивейших рек Карачаево-Черкесии с невероятно чистой водой, затерянной среди густых лесов.
Древний храм - христианский собор, относящийся к исторической Аланской епархии, возведённый в конце X века. Находится она на юго-восточном отроге горы Шоана, на левом берегу Кубани, неподалёку от её слияния с Тебердой. .
Нагулявшись и насладившись видами мы с Вами возвращаемся в Кисловодск.
Средняя продолжительность экскурсии 12 часов.
Золотое кольцо Северной Осетии
Выезд ориентировочно в 7-00 утра.
Сегодня нам предстоит познакомиться с достопримечательностями, древними традициями, природными особенностями и историей Северной Осетии. Наш сегодняшний маршрут будет проходить через три красивейших ущелья - Куртатинское, Кармадонское и Даргавское. Вы проедите по глубоким ущельям и через высокогорные перевалы увидите чистейшие реки и заснеженные вершины гор. Ну и конечно же сделаем остановку на обед и попробуем знаменитые осетинские пироги - это обязательное угощение для туристов. Если Вы были в Осетии и не попробовали Осетинский пирог - значит Вы небыли в Осетии…
Кармадонское ущелье - место, где произошла трагедия 2002 года, когда сошедший ледник Колка уничтожил посёлок Верхний Кармадон и унёс более ста жизней, в том числе съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего. Мы вспомним, что видели склоны этих гор почти 20 лет назад, и посмотрим, как изменился ландшафт.
Памятник жертвам схода ледника Колка — в 7 километрах от селения Гизель на въезде в Кармадонское ущелье в том месте до которого дошёл ледник в 2004году был поставлен памятник. Мемориал изображает собой скульптуру молодого человека, застрявшего в ледяной глыбе.
Памятный мемориал, посвящённый Сергею Бодрову-младшему — режиссёру и актёру, который погиб во время съёмок фильма Связной в сентябре 2002 года. У входа в Кармадонский тоннель находится скала с граффити и памятные плиты. На скале нанесён портрет Сергея Бодрова-младшего и силуэты актёров конного театра Нарты. Рядом установлены скамейки и памятная плита с именами жертв.
Даргавский некрополь — Город мёртвых. Здесь расположены около сотни семейных усыпальниц, где покоятся несколько тысяч человек. Один из самых крупных комплексов такого типа на Северном Кавказе. С этим местом связано множество мрачных мифов и интересных фактов, которые способствуют росту его популярности у путешественников.
Обед у нас будет в кафе с местной кухней где Вы попробуете горячие Осетинские пироги и чай из горных трав.
Арт-объекте Осетинская буква — современный арт-объект, в котором угадываются национальные орнаменты. Осетинская письменность создана на основе кириллицы, при этом за прошедшие века она неоднократно была подвержена различным реформам. Но буква ае, памятник которой воздвигли неподалеку от города мертвых под названием Даргавс - одна из самых древних.
Башня Курта и Тага - свое название башня получила в честь двух братьев — Курта и Тага, которые по преданию были её строителями и основателями рода. К этим братьям возводят свою генеалогию более ста фамилий Северной Осетии. Башня построена в средние века. Благодаря стратегически выгодному расположению над Куртатинским ущельем башня в свое время была важным оборонительным пунктом.
Аланский мужской монастырь — этот монастырь возвели на высоте 1 278 метров над уровнем моря он самый высокогорный в России. Еще один повод для гордости местных жителей это самая южная обитель в стране.
Дзивгисская крепость — крупнейший наскальный замок Северной Осетии. Расположена в скалах, была практически неприступной благодаря использованию естественных пещер и узких троп.
Кадаргаванский каньон — глубина достигает 60 метров, ширина в самом узком месте — всего 23 метра. Над каньоном проходит Тропа чудес — пешеходный маршрут с деревянными настилами, мостами и смотровыми площадками.
Арт-объект Зеркальный барс — скульптура, покрытая зеркальными пластинами, символизирующая неуловимость этого хищника.
Эльбрус
Сегодня у нас завершающий день нашего путешествия и мы с Вами направляемся к самой высокой точке Кавказа и Европы спящему стратовулкану Эльбрусу, основной маршрут будет проходить по территории Кабардино-Балкарии. Побываем в самом высокогорном городе России и увидим красивейшие озера
Выезд ориентировочно в 7-00.
Озеро Тамбукан-солёное бессточное озеро овальной формы, расположенное на границе Предгорного района Ставропольского края и Зольского района Кабардино-Балкарии. Из-за высокой концентрации соли экологи иногда называют озеро кавказским Мёртвым морем, а его грязи прославились своими целебными свойствами.
Завтрак в кафе с домашней кухней где можно будет попробовать знаменитые Балкарские хычины.
Озеро Гижгит или как его еще называют Былымское озеро, оно хоть и рукотворное но невероятно красивое. Вы узнаете историю происхождения этого озера мы сделаем много красивых фото насладимся видами.
Самый высокогорный город России-Тырныауз который находится на высоте свыше 1300 метров над уровнем моря.
Поляна Азау - это юго-восточному склону Эльбруса от куда Вы сможете подняться на самой высокогорной канатной дороге России и Европы на Эльбрус до станции Гарабашивысота которой 3847 метров над уровнем моря.
Обед в кафе с местной кухней
Поляна нарзанов — природная достопримечательность Приэльбрусья. Здесь на поверхность земли выходят минеральные источники — нарзаны, богатые железом, кальцием, магнием, натрием и калием.
На этом наш тур подходит к завершению. Нагулявшись, насладившись видами и попробовав местную кухню мы с Вами направляемся в Минеральные воды (если вы остаётесь, мы отвезем Вас в ваш отель в Мин. водах или Кисловодске. Пятигорск по согласованию).
Средняя продолжительность экскурсии 12 часов. Ориентировочное время прибытия в Минеральные воды не раньше 19.00.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта-ж/д. вокзала Минеральных вод в Кисловодск и обратно (начало тура 13-00). Если Ваш рейс прилетает раньше/позже, возможность трансфера, обговаривается до бронирования)
- Транспортное и экскурсионное сопровождение все дни по программе на комфортабельном авто
- Подскажем лучшие места и идеи для фото
- Проживание в уютных отелях с высоким рейтингом (размещение 2х-3х местные номера, одноместное размещение оплачивается отдельно)
- Чай/кофе на остановках с красивыми видами
- Помощь в выборе отеля, если вы приезжаете раньше начала тура или хотите задержаться. Возможность расширить программу и добавить дни/экскурсии к туру (+в день окончания тура, можем отвезти Вас так же в Кисловодск)
Что не входит в цену
- Авиа и Ж/Д билеты
- Прогулочный билет на канатную дорогу (Домбай, Эльбрус)
- Питание (по маршрутам подскажем кафе где можно будет вкусно покушать средний чек 500-1000руб.)
- Сувенирная продукция и местные деликатесы
- Трансфер в/из аэропорта в другое время/день
- Одноместное проживание (10000 за весь тур при взаимном желании двух одиночных путешественников, мы предлагаем объединится)
- Термальные источники
О чём нужно знать до поездки
Программа тура и последовательность тура может измениться!!!
1) В связи с погодными условиями
2) Предупреждение Мчс
3) Опасная дорога
4) Изменения в работе канатных дорог
Ежегодно канатная дорога на Эльбрус ориентировочно с 1 по 25 сентября закрывается на профилактику.
Программа тура начинается в 13-00 если Вы не успеваете то можем организовать Вам индивидуальный платный трансфер (Выезд на термальные источники в 17-00 из Кисловодска)
Если Вы приезжаете за ранее и уже где-то проживаете мы Вас заберем от адреса в день начала тура. (Для проживания рекомендуется город Минеральные воды или Железноводск)
Пожелания к путешественнику
Программа нашего тура не сложная и не требует специальной физической подготовки, мы с Вами посетим самые красивые места и смотровые площадки по маршруту, так же будут подъемники канатной дороги (максимальная высота в Домбае - 3200м над у. м, Эльбрус 3847м над у. м) а погода в горах очень часто меняется из-за этого рекомендуем брать с собой по сезону теплые вещи и обувь.
Но прошу обратить внимание что на Кавказе не приветствуется слишком открытая или (вызывающая) одежда это считается дурным тоном!!!!
В горах не везде есть сотовая связь при себе нужно иметь наличные денежные средства