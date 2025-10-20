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Описание тура

Друзья, тур получился действительно горным, высотным! С одной верщины мы перебираемся на другую - на канатках, машинах, квадроциклах! Виды воистину бомбические!

Посещаем два самых популярных и развитых курорта в Карачаево-Черкесии - Домбай и Архыз, по пути успевая получить ещё дополнительную долю эстетического наслаждения в ущелье Махар! Это настолько не попсовое место, от чистейшего воздуха которого начинает с непривычки кружиться голова)

Программа получилась логичной, разнообразной и нереально крутой! Да, наши дни будут активными, но не настолько, чтобы падать вечером без сил) Слишком много ходить тоже не будем, а вот переездов предстоит достаточно. Но мы понимаем, что у нас в запасе всего 5 дней и нам нельзя терять время.

Однозначно, эмоции будут переполнять - делайте контент и делитесь с друзьями, пусть они тоже влюбятся в потрясающую природу Карачаево-Черкесской Республики!

Ждем в гости;)

P.S. Порядок локаций в программе может меняться. Погода в горах, к сожалению, не предсказуема. Вы увидите все и даже больше, чем заявлено, но будьте готовы готовы к небольшим переменам. И поверьте, если гид сказал, что так лучше, значит так и есть)) Опыт его работы - более 10 лет. Доверьтесь и ваш отдых пройдёт великолепно!;)