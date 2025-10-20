Описание тура
Друзья, тур получился действительно горным, высотным! С одной верщины мы перебираемся на другую - на канатках, машинах, квадроциклах! Виды воистину бомбические!
Посещаем два самых популярных и развитых курорта в Карачаево-Черкесии - Домбай и Архыз, по пути успевая получить ещё дополнительную долю эстетического наслаждения в ущелье Махар! Это настолько не попсовое место, от чистейшего воздуха которого начинает с непривычки кружиться голова)
Программа получилась логичной, разнообразной и нереально крутой! Да, наши дни будут активными, но не настолько, чтобы падать вечером без сил) Слишком много ходить тоже не будем, а вот переездов предстоит достаточно. Но мы понимаем, что у нас в запасе всего 5 дней и нам нельзя терять время.
Однозначно, эмоции будут переполнять - делайте контент и делитесь с друзьями, пусть они тоже влюбятся в потрясающую природу Карачаево-Черкесской Республики!
Ждем в гости;)
P.S. Порядок локаций в программе может меняться. Погода в горах, к сожалению, не предсказуема. Вы увидите все и даже больше, чем заявлено, но будьте готовы готовы к небольшим переменам. И поверьте, если гид сказал, что так лучше, значит так и есть)) Опыт его работы - более 10 лет. Доверьтесь и ваш отдых пройдёт великолепно!;)
Программа тура по дням
Встреча и переезд в Домбай
Собираемся всей группой в Минеральных Водах и едем в красивый горный Домбай!
Заезжаем в туркомплекс Медовые - желающие могут пролететь на самом длинном зиплайне в Росии над Аликоновским ущельем. Остальные идут гулять и любоваться на водопады, кушать хычины и запивать знаменитым карачаевским лимонадом Груша)
Если погода позволит, то поедем дорогой с потрясающим видом на Эльбрус - через перевал Гум-Баши, остановимся на смотровой площадке и будем восхищаться горной панорамой с высоты 2000м!
По дороге в Домбай, если будет ещё светло, заскочим на местный пляж оз. Кара-кель и сделаем красивые фото)
Заселяемся! Вечером прогуляемся по поселку и познакомимся с его инфраструктурой, отдых!
День на высоте
Вкусно завтракаем и поднимаемся на канатных дорогах!
Отправляемся любоваться шикарными горными панорамами с высоты 3200м! Все ущелья, как на ладони!
Обязательно перекусите или выпейте кофе/чай/глинтвейн на высоте - это очень атмосферно!
После обеда мы едем покорять новые вершины!
С июня до октября открыта дорога на озеро Шобайдак в Мухинском на ущелье - и вновь 3060м! Сама дорога - это сплошные контрасты и смена пейзажей! Очень красиво!
При желании можно пройтись выше на гору Белая Папаха, те же 3200 м, только уже на джипе и немного пешком)
Если маршрут еще закрыт (или погода не позволяет проехать) - посетим сразу три локации - это ущелье Гоначхир с нашим любимым озером Туманлы-кель на высоте 1850! Переедем на плато Буруш-сырты (2100м) с его великолепным видом на Кавказский хребет и Эльбрус! Надеюсь, закат будет фантастическим!
По пути остановимся у Сентинского Храма 9в - памятник исторического наследия эпохи Аланского государства.
Проголодались?
Предлагаю покушать в Форелевом хозяйстве - порыбачить и поужинать. Обычно все с удовольствием пробуют свои силы в этом активити. Но можно сделать заказ по меню и просто отдохнуть, наблюдая потрясающие окрестные виды!
Возвращаемся в Домбай, отдыхаем и собираем вещи, завтра мы переезжаем в Архыз!
Ущелье Махар! Переезд в Архыз
Сегодня мы посетим одно из самых чистейших ущелий Карачаево-Черкесии - Махар!
К счастью, оно не самое популярное у туристов. Причина одна - добраться сложно, но нам с вами можно!;)
Ущелье протянулось на несколько десятков километров вдоль реки Махар на границе с Абхазией (необходим паспорт Рф - приграничная зона). Это практически нетронутый уголок природы с горными массивами, ледниками, водопадами, непроглядными лесами и нарзанами. Когда попадаешь сюда, складывается ощущение, что это самое дикое и живое место на планете. На этой территории скалистые горы с ледниками на вершинах соседствуют с зелеными альпийскими лугами, усеянными цветами, зеленые предгорья упираются в реки, а прямо со скал спадают тонкими струйками водопады.
Нам понадобится практически весь световой день, чтобы его осмотреть и он 100% будет запоминающимся!
Останавливаемся в Нижнем Архызе, идём на ужин в кафе.
Рядом находится Лик Христа, обнаруженный относительно недавно, в конце 90-х годов прошлого столетия. Это наскальная икона, к которой ведет лестница, насчитывающая 526 ступеней. Существует версия, что она была написана примерно в Viii веке монахом, изгнанным из города. Поэтому, если чувствуете потребность увидеть и находите в себе силы - вперед.
Кто не поднимается к Лику Христа - идём на рынок (рядом), покупаем вкусняшки/сувениры/магниты.
Для отдыха переезжаем в Архыз.
Романтик и Софийский ледник
Конечно, будучи в Архызе, мы не можем не посмотреть на один из самых быстро развивающихся всесезонных курортов. Поэтому едем в Романтик - именно оттуда стартуют канатные дороги на Южный и Северный склоны.
Любимое место туристов, инфраструктура которого растет действительно с космической скоростью)
А вот после обеда мы едем (и идём)) любоваться одной из самых значимых локаций Архыза - Софийскими водопадами! При желании - можно добраться на квадриках! Драйв 100%! (за доп. плату).
Если погода не позволяет проехать к водопадам - заменяем активность на иную, равноценную по виду и времени)
Вечером идем в баньку/бассейн/чан и расслабляемся!
P.s. Чтобы с утра не задерживать группу, вещи нужно собрать заранее.
Нижний Архыз и обратный трансфер
Завтракаем и сразу в путь! Так как мы будем проезжать мимо Нижнего Архыза считаю обязательным ещё раз не окнуться в историю этих мест и посетить знаменитое Аланское городище - археологический памятник X—Xii веков, остатки крупного аланского поселения. Сейчас это музей под открытым небом со статусом памятника федерального значения!
Поднимаемся в Обсерваторию Ран на г. Пастухова, откуда ещё раз полюбуемся долиной Архыз и сделаем красивые фото на память) Желающие могут сходить на экскурсию и послушать увлекательные истории астрофизиков об устройстве Вселенной)
Обедаем и выезжаем в аэропорт г. Минеральные Воды! Обратный рейс не ранее 17ч.
Друзья, мы говорим вам До Новых Встреч! Всегда, в любой сезон рады видеть в этом прекрасном горном крае!;)
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы и перемещение по маршруту
- Проживание в комфортных номерах
- Вкусные и сытные завтраки
- Чай / кофе на видовых точках
- Работа гида-водителя согласно экскурсионной программе
- Все эко-сборы и входные билеты на природные локации
- Наша безграничная забота и внимание каждому участнику тура
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Билеты на канатные дороги
- Экскурсия на квадроциклах к Софийским водопадам (не обязательная плата)
- Банька/чан
- Билет в Обсерваторию Ран
О чём нужно знать до поездки
Список одежды отправляю при бронировании.
Пожелания к путешественнику
Классный настрой на путешествие - это единственное наше требование. Доброта, вежливость и чувство юмора спасут этот мир;)