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Настроение - горы! Активный тур по Карачаево-Черкесии

Тур-знакомство с потрясающим горным краем
Настроение - горы! Активный тур по Карачаево-ЧеркесииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Настроение - горы! Активный тур по Карачаево-ЧеркесииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Настроение - горы! Активный тур по Карачаево-ЧеркесииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Друзья, тур получился действительно горным, высотным! С одной верщины мы перебираемся на другую - на канатках, машинах, квадроциклах! Виды воистину бомбические!

Посещаем два самых популярных и развитых курорта в Карачаево-Черкесии - Домбай и Архыз, по пути успевая получить ещё дополнительную долю эстетического наслаждения в ущелье Махар! Это настолько не попсовое место, от чистейшего воздуха которого начинает с непривычки кружиться голова)

Программа получилась логичной, разнообразной и нереально крутой! Да, наши дни будут активными, но не настолько, чтобы падать вечером без сил) Слишком много ходить тоже не будем, а вот переездов предстоит достаточно. Но мы понимаем, что у нас в запасе всего 5 дней и нам нельзя терять время.

Однозначно, эмоции будут переполнять - делайте контент и делитесь с друзьями, пусть они тоже влюбятся в потрясающую природу Карачаево-Черкесской Республики!

Ждем в гости;)

P.S. Порядок локаций в программе может меняться. Погода в горах, к сожалению, не предсказуема. Вы увидите все и даже больше, чем заявлено, но будьте готовы готовы к небольшим переменам. И поверьте, если гид сказал, что так лучше, значит так и есть)) Опыт его работы - более 10 лет. Доверьтесь и ваш отдых пройдёт великолепно!;)

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд в Домбай

Собираемся всей группой в Минеральных Водах и едем в красивый горный Домбай!

Заезжаем в туркомплекс Медовые - желающие могут пролететь на самом длинном зиплайне в Росии над Аликоновским ущельем. Остальные идут гулять и любоваться на водопады, кушать хычины и запивать знаменитым карачаевским лимонадом Груша)

Если погода позволит, то поедем дорогой с потрясающим видом на Эльбрус - через перевал Гум-Баши, остановимся на смотровой площадке и будем восхищаться горной панорамой с высоты 2000м!

По дороге в Домбай, если будет ещё светло, заскочим на местный пляж оз. Кара-кель и сделаем красивые фото)

Заселяемся! Вечером прогуляемся по поселку и познакомимся с его инфраструктурой, отдых!

Встреча и переезд в ДомбайВстреча и переезд в ДомбайВстреча и переезд в Домбай
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

День на высоте

Вкусно завтракаем и поднимаемся на канатных дорогах!

Отправляемся любоваться шикарными горными панорамами с высоты 3200м! Все ущелья, как на ладони!

Обязательно перекусите или выпейте кофе/чай/глинтвейн на высоте - это очень атмосферно!

После обеда мы едем покорять новые вершины!

С июня до октября открыта дорога на озеро Шобайдак в Мухинском на ущелье - и вновь 3060м! Сама дорога - это сплошные контрасты и смена пейзажей! Очень красиво!

При желании можно пройтись выше на гору Белая Папаха, те же 3200 м, только уже на джипе и немного пешком)

Если маршрут еще закрыт (или погода не позволяет проехать) - посетим сразу три локации - это ущелье Гоначхир с нашим любимым озером Туманлы-кель на высоте 1850! Переедем на плато Буруш-сырты (2100м) с его великолепным видом на Кавказский хребет и Эльбрус! Надеюсь, закат будет фантастическим!

По пути остановимся у Сентинского Храма 9в - памятник исторического наследия эпохи Аланского государства.

Проголодались?

Предлагаю покушать в Форелевом хозяйстве - порыбачить и поужинать. Обычно все с удовольствием пробуют свои силы в этом активити. Но можно сделать заказ по меню и просто отдохнуть, наблюдая потрясающие окрестные виды!

Возвращаемся в Домбай, отдыхаем и собираем вещи, завтра мы переезжаем в Архыз!

День на высотеДень на высотеДень на высоте
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Ущелье Махар! Переезд в Архыз

Сегодня мы посетим одно из самых чистейших ущелий Карачаево-Черкесии - Махар!

К счастью, оно не самое популярное у туристов. Причина одна - добраться сложно, но нам с вами можно!;)

Ущелье протянулось на несколько десятков километров вдоль реки Махар на границе с Абхазией (необходим паспорт Рф - приграничная зона). Это практически нетронутый уголок природы с горными массивами, ледниками, водопадами, непроглядными лесами и нарзанами. Когда попадаешь сюда, складывается ощущение, что это самое дикое и живое место на планете. На этой территории скалистые горы с ледниками на вершинах соседствуют с зелеными альпийскими лугами, усеянными цветами, зеленые предгорья упираются в реки, а прямо со скал спадают тонкими струйками водопады.

Нам понадобится практически весь световой день, чтобы его осмотреть и он 100% будет запоминающимся!

Останавливаемся в Нижнем Архызе, идём на ужин в кафе.

Рядом находится Лик Христа, обнаруженный относительно недавно, в конце 90-х годов прошлого столетия. Это наскальная икона, к которой ведет лестница, насчитывающая 526 ступеней. Существует версия, что она была написана примерно в Viii веке монахом, изгнанным из города. Поэтому, если чувствуете потребность увидеть и находите в себе силы - вперед.

Кто не поднимается к Лику Христа - идём на рынок (рядом), покупаем вкусняшки/сувениры/магниты.

Для отдыха переезжаем в Архыз.

Ущелье Махар! Переезд в АрхызУщелье Махар! Переезд в АрхызУщелье Махар! Переезд в Архыз
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Романтик и Софийский ледник

Конечно, будучи в Архызе, мы не можем не посмотреть на один из самых быстро развивающихся всесезонных курортов. Поэтому едем в Романтик - именно оттуда стартуют канатные дороги на Южный и Северный склоны.

Любимое место туристов, инфраструктура которого растет действительно с космической скоростью)

А вот после обеда мы едем (и идём)) любоваться одной из самых значимых локаций Архыза - Софийскими водопадами! При желании - можно добраться на квадриках! Драйв 100%! (за доп. плату).

Если погода не позволяет проехать к водопадам - заменяем активность на иную, равноценную по виду и времени)

Вечером идем в баньку/бассейн/чан и расслабляемся!

P.s. Чтобы с утра не задерживать группу, вещи нужно собрать заранее.

Романтик и Софийский ледникРомантик и Софийский ледникРомантик и Софийский ледник
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Нижний Архыз и обратный трансфер

Завтракаем и сразу в путь! Так как мы будем проезжать мимо Нижнего Архыза считаю обязательным ещё раз не окнуться в историю этих мест и посетить знаменитое Аланское городище - археологический памятник X—Xii веков, остатки крупного аланского поселения. Сейчас это музей под открытым небом со статусом памятника федерального значения!

Поднимаемся в Обсерваторию Ран на г. Пастухова, откуда ещё раз полюбуемся долиной Архыз и сделаем красивые фото на память) Желающие могут сходить на экскурсию и послушать увлекательные истории астрофизиков об устройстве Вселенной)

Обедаем и выезжаем в аэропорт г. Минеральные Воды! Обратный рейс не ранее 17ч.

Друзья, мы говорим вам До Новых Встреч! Всегда, в любой сезон рады видеть в этом прекрасном горном крае!;)

Нижний Архыз и обратный трансферНижний Архыз и обратный трансферНижний Архыз и обратный трансфер
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы и перемещение по маршруту
  • Проживание в комфортных номерах
  • Вкусные и сытные завтраки
  • Чай / кофе на видовых точках
  • Работа гида-водителя согласно экскурсионной программе
  • Все эко-сборы и входные билеты на природные локации
  • Наша безграничная забота и внимание каждому участнику тура
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Билеты на канатные дороги
  • Экскурсия на квадроциклах к Софийским водопадам (не обязательная плата)
  • Банька/чан
  • Билет в Обсерваторию Ран
О чём нужно знать до поездки

Список одежды отправляю при бронировании.

Пожелания к путешественнику

Классный настрой на путешествие - это единственное наше требование. Доброта, вежливость и чувство юмора спасут этот мир;)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Первый раз я увидела море в 21 год, причём Северное)) В очаровательном бельгийском городке Остенде. С тех пор прошло уже более 10 лет, но перед глазами остаётся яркая картинка с огромным круизным
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лайнером, прибрежными ресторанчиками, заполненными европейцами - любителями холодного белого вина и морепродуктов. Они явно наслаждаются видом, ловят последние лучи уходящего солнца и слушают романтичную музыку под шум волн… Красота! Хочу, чтобы и в нашей стране люди путешествовали как можно чаще, радовались моменту, общались, развивались, знали и ценили историю, быт и традиции тех мест, куда едут. И, конечно, много улыбались и были непременно счастливы!!!

Тур входит в следующие категории Домбая

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