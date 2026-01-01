5 день

Эльбрус

В этот день мы отправимся к подножию огромного Эльбруса и поднимемся на канатной дороге к нему максимально близко. По пути к Эльбрусу мы проедем по Баксанскому ущелью, через самый высокогорный город России. Узнаем почему в гору уходит метро, и как появился поселок со странным названием Нейтрино., а также почему самый высокогорный город в России заброшен и как ученые пытаются защитится от мощной стихии в горах. Для завтрака остановимся и отведаем национальные блюда местных народов в кафе. А после отправимся к удивительному озеру Гижгит, которое интересно не только своими замечательными видами, но и историей.

Подъем на Эльбрус совсем не только для лыжников и спортсменов! Благодаря канатной дороге, у каждого есть возможность побывать на самой высокой станции канатной дороги, к которой легко поднимают три очереди закрытых современных фуникулеров. Именно здесь среди великих гор можно ощутить величие и красоту природы, увидеть стада диких туров, отдохнуть на террасе высокогорного кафе и попасть в зимнюю сказку!

С поляны Азау вы поднимаетесь на рекордную высоту 3847 (это самая высокорасположенная станция канатной дороги в Европе). На панорамных смотровых площадках, в ясную погоду вы увидите горную гряду Главного кавказского хребта и 4 пятитысячника: Дыхтау (5204 м), Шхара (5193 м), Коштантау (5152 м) и, конечно, сам легендарный Эльбрус самую высокую точку Европы пики 5642 м и 5621 м. К слову, нигде больше в России и Европе нет вершин пятитысячников!

А верхняя станция Гарабаши это место для самых эффектных фотографий на фоне кавказских пиков и вечных ледников. Вы можете выпить горного чая или пообедать в кафе с панорамными окнами, увидеть пушистых лисиц, живущих на станции, и альпинистов, готовящихся к восхождению, а так же отправить открытку с самого высокогорного почтового ящика России.

Живописное Баксанское ущелье, вдоль которого течет бурная горная река Баксан. Здесь в радушном кафе национальной кухни мы сделаем остановку на завтрак и полакомимся блюдами национальной кухни горцев.

Вкусно подкрепившись мы отправимся к Былымским озёрам (второе название Гижгит). Озеро имеет яркий бирюзово-зелёный оттенок, который переливается на солнце и делает фотографии на фоне высоких гор яркими и насыщенными. Стоя на высоком берегу озера можно увидеть необычные острые скалы - Наушидза (в переводе с кабардинского языка означает старушечьи зубы, и это название неслучайно, в чем вы сможете сами убедиться).

Дорога к озеру доступна только для внедорожника, поэтому здесь нет толп туристов и можно созерцать красоты природы под пение птиц.

Вдоволь насладившись видами на белоснежные горы мы отправимся на Поляну нарзанов (место где нарзаны бьют прямо из под земли), где будем попробовать на вкус настоящий природный горный нарзан из разных источников и с разными вкусами.

