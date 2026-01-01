Описание тура
Мы увидим самые знаменитые и красивые места Кавказа, искупаемся в термальном источнике, насладимся кавказской кухней, разглядим Эльбрус с разных сторон, поднимемся по самой высокой в Европе канатной дороге, оценим более 20 видов нарзана, посетим ферму альпак и других животных, покатаемся на лошадях в горной долине, и на конечно, сделаем самые лучшие фотографии!
Программа тура по дням
Термальные источники и прекрасный Кисловодск
Мы встретим Вас в аэропорту/Жд вокзале Минеральные воды (если вы прилетели накануне, заберём из отеля) и отправимся в наше увлекательное путешествие.
У вас будет возможность прогуляться по парку и бульвару Кисловодска, увидеть крепость и первые старинные дома города. Подняться на канатной дороге над парком к любимым местам известного поэта Лермонтова, и в ясную погоду, увидеть Эльбрус, с высоты птичьего полета. Прогуляться до природных гротов и увидеть необычные красные камни и долину роз, заглянуть в крепость 19в, где можно оценить размеры первых каменных ванн или удивиться необычной форме черепа древних аланов. Оценить разные виды нарзанов в старинной питьевой галерее, а вечером мы будем наслаждаться купанием в горячих термальных источниках под открытым небом (чтобы успеть на купание ваш самолет/поезд должен прибывать до 17.00). Заселение в отель с 14.00. Поездка на термальные источники, по желанию, вы так же можете остаться отдыхать в отеле или продолжить самостоятельную прогулку по парку.
Плато Шаджатмаз и Долина Нарзанов
Отдохнув в отеле, утром мы отправляемся на удивительное плато Шаджатмаз. По пути мы остановимся на панорамной площадке, самой высокой точке Ставропольского края, 1510 м. и отдохнем на террасе в кафе местной карачаевской кухни. С террасы, за чашечкой ароматного чая, мы полюбуемся красавцем Эльбрусом, который все наше путешествие будет показывать себя снова и снова.
Дорога к горному ущелью Лохран считается самой красивой во всем Приэльбрусье: неповторимые пейзажи с видом на Кавказский хребет и гору Эльбрус будут сопровождать вас в течение всей поездки.
Мы остановимся на высоте 2080 метров, на плато Шатжатмаз, откуда открываются виды на Кавказский хребет, плато Канжол и прямой вид на величественный Эльбрус. А рядом расположилась действующая обсерватория, ведь в ясные вечера отсюда отлично видно звезды. Далее мы спустимся в горное ущелье, полюбуемся на небольшой водопад и посетим известный эко-парк.
Экопарк долина нарзанов обладает удивительным по красоте природным ландшафтом и целебным горным климатом. Здесь соседствуют горные реки, субальпийские луга, лесные массивы. По количеству различных по составу и свойствам нарзанных и серебряных источников, расположенных в одном месте, экопарк Долина Нарзанов не имеет аналогов в мире.
Мы попробуем разные виды нарзанов, которые бьют прямо из земли, а желающие прогуляются по живописным эко-тропам вдоль горной реки Хасаут.
После прогулки вкусный обед. На выбор вкуснейшие лакумы, дэлены, джэдлибже, ашрыкъ и другие блюда кабардинской кухни, и не только… Речная местная форель, вкуснейшие шашлык из баранины, натуральный айран Пообедав в этом живописном ущелье эко-парка мы отправимся в обратный путь
Прибытие в аэропорт/Жд вокзал в 17.00. Если вы останетесь мы отвезем Вас в отель в Мин водах или Кисловодске.
Непревзойденный Домбай
В этот день, рано утром мы отправляемся в Домбай.
По дороге мы остановимся на смотровой площадке горного перевала Гум-баши, откуда открываются виды на седовласый Эльбрус и кавказский хребет. Это одно из самых приятных мест чтобы ранним утром выпить свежезаваренного кофе наслаждаясь невероятными видами. Отдохнув и позавтракав, мы отправимся дальше. Мы посетим необычные сырные пещеры, и заглянем на малоизвестный соленый источник нарзана.
Дорога в Домбай невероятно живописна и покорит вас своей красотой, ведь она словно окружена волшебным лесом, с огромными елями над которыми нависают высокие заснеженные скалы, по которым стекают жемчужные стройки водопадов. Эти места были заселены с древнейших времен, а когда-то именно здесь проходил один из отрогов знаменитого шелкового пути. Именно для путников, идущих по шелковому пути, и были построены в 10 веке, христианские сентийский и шоанийский храм, на высоких отвесных скалах. Мы поднимимся высоко в горы к Шоанинскому храму, где царит умиротворяющая атмосфера горных вершин, а на отвесной скале расположена колокольня исполняющая желания. Следующей остановкой будет уникальное озеро Кара-кель, в котором словно в зеркале отражаются заснеженные горы.
По прибытию в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге на высоту более 3 тысяч метров, где можно любоваться открывающимися видами, сделать множество красивых фотографий на смотровых площадках и пообедать в кафе или на террасе с панорамным видом.
На обратном пути мы остановимся у чистейшей горной реки Улу-муруджу, и возможно успеем поймать яркий закат на перевале.
Ущелье водопадов, прогулка на лошадях и альпаки
В этот день мы не будем рано просыпаться, выспимся и отдохнем, что тоже необходимо в длительном путешествии. Отдохнув и позавтракав отправляемся
к медовым водопадам.
Одна их первых остановок гора кольцо, сквозное отверстие в скале диаметром 8 метров. Красота созданная самой природой и овеянная легендами и историями. Необычная форма Кольцо-горы и открывающиеся виды никого не оставляют равнодушным. Даже Михаил Лермонтов неоднократно поднимался на гору и описывал в письмах к друзьям.
Проехав вдоль Баргустанского хребтам, мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на ущелье и качелями над пропастью. Желающие, за доплату, смогут прокатиться на самом длинном зиплайне России над высоким ущельем и оценить водопады сверху. Так же над ущельем расположены горные качели, где можно
сделать прекрасные снимки. Далее мы спускаемся к самим водопадам, где у вас будет достаточно свободного времени чтобы насладиться этим чудом природы
и отведать сытные хычины или попробовать местное вино.
После водопадов посетим в уютный чайный домик, где можно бесплатно продегустировать местную продукцию (множество видов варенья, включая очень экзотичные, и чая, конскую колбасу, балхан, урбеч и др), а желающие могут совершить небольшую прогулку на лошадях (катание за доплату).
Отдохнув и пообедав на водопадах выдвигаемся к нашей следующей остановке - ферме Альпак. На этой замечательной ферме, где животные окружены заботой и лаской, живут не только милейшие альпаки всегда готовые пообщаться с посетителями, но и очень контактные кролики, ламы, пони, гуанако, кайло и барашки. Все очень контактные и ждут вкусняшек. В посещение входит экскурсия с интересным рассказом об обитателях.
После насыщенного дня мы возвращаемся в отель.
Эльбрус
В этот день мы отправимся к подножию огромного Эльбруса и поднимемся на канатной дороге к нему максимально близко. По пути к Эльбрусу мы проедем по Баксанскому ущелью, через самый высокогорный город России. Узнаем почему в гору уходит метро, и как появился поселок со странным названием Нейтрино., а также почему самый высокогорный город в России заброшен и как ученые пытаются защитится от мощной стихии в горах. Для завтрака остановимся и отведаем национальные блюда местных народов в кафе. А после отправимся к удивительному озеру Гижгит, которое интересно не только своими замечательными видами, но и историей.
Подъем на Эльбрус совсем не только для лыжников и спортсменов! Благодаря канатной дороге, у каждого есть возможность побывать на самой высокой станции канатной дороги, к которой легко поднимают три очереди закрытых современных фуникулеров. Именно здесь среди великих гор можно ощутить величие и красоту природы, увидеть стада диких туров, отдохнуть на террасе высокогорного кафе и попасть в зимнюю сказку!
С поляны Азау вы поднимаетесь на рекордную высоту 3847 (это самая высокорасположенная станция канатной дороги в Европе). На панорамных смотровых площадках, в ясную погоду вы увидите горную гряду Главного кавказского хребта и 4 пятитысячника: Дыхтау (5204 м), Шхара (5193 м), Коштантау (5152 м) и, конечно, сам легендарный Эльбрус самую высокую точку Европы пики 5642 м и 5621 м. К слову, нигде больше в России и Европе нет вершин пятитысячников!
А верхняя станция Гарабаши это место для самых эффектных фотографий на фоне кавказских пиков и вечных ледников. Вы можете выпить горного чая или пообедать в кафе с панорамными окнами, увидеть пушистых лисиц, живущих на станции, и альпинистов, готовящихся к восхождению, а так же отправить открытку с самого высокогорного почтового ящика России.
Живописное Баксанское ущелье, вдоль которого течет бурная горная река Баксан. Здесь в радушном кафе национальной кухни мы сделаем остановку на завтрак и полакомимся блюдами национальной кухни горцев.
Вкусно подкрепившись мы отправимся к Былымским озёрам (второе название Гижгит). Озеро имеет яркий бирюзово-зелёный оттенок, который переливается на солнце и делает фотографии на фоне высоких гор яркими и насыщенными. Стоя на высоком берегу озера можно увидеть необычные острые скалы - Наушидза (в переводе с кабардинского языка означает старушечьи зубы, и это название неслучайно, в чем вы сможете сами убедиться).
Дорога к озеру доступна только для внедорожника, поэтому здесь нет толп туристов и можно созерцать красоты природы под пение птиц.
Вдоволь насладившись видами на белоснежные горы мы отправимся на Поляну нарзанов (место где нарзаны бьют прямо из под земли), где будем попробовать на вкус настоящий природный горный нарзан из разных источников и с разными вкусами.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по всему маршруту с опытным тревел-экспертом
- Проживание в комфортабельном отеле, в номерах с удобствами (для двух человек двухместный номер, для трех - трехместный или двухместный +доплата за одноместный (по вашему выбору) если вас четверо, будет два двухместных (возможен, по запросу, четырехместный)
- Встреча в аэропорту и групповой трансфер обратно (в том числе трансферы на вокзал или в место вашего проживания/прибытия в мин. водах и кисловодске) в день начала и окончания поездки. Встречаем в 13.00 (если вы приезжаете позже или ваш рейс задержан, мы можем предложить индивидуальный платный трансфер)
- Чай и кофе на остановках в живописных локациях (при хорошей погоде)
- Помощь в выборе места размещения если вы приезжаете раньше начала тура или хотите задержаться
- Лучший гид, всегда готовый помочь, подсказать, сфотографировать, и всячески способствовать вашему отличному отдыху! На любые вопросы я с удовольствием отвечу в чате, не сомневайтесь пишете. После бронирования всегда на связи по телефону
- Экосбор
Что не входит в цену
- Питание и сувениры, полет на зиплайне, катание на лошадях, ферма альпак
- Оплата входных билетов на канатную дорогу (стоимость зависит от вида выбираемой Вами канатной дороги и высоты на которую вы желаете подняться)
- Дорога и входные билеты в термальные бассейны (стоимость зависит от возраста и выбора услуг)
- Одноместное проживание (12000 все 5 дней), если бронирование на одного человека. Если есть другой участник/ца готовый размещаться совместно, по вашему желанию, мы предлагаем вам объединиться, без доплат
- Дополнительные ночи, если вы приезжаете накануне или хотите задержаться
О чём нужно знать до поездки
Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется. При первых признаках ухудшения самочувствия рекомендуем вам сразу же спускаться вниз на канатной дороге
Пожелания к путешественнику
Удобная и устойчивая обувь, теплая одежда (даже в жаркий день, на высоте 3000 может быть очень холодно). Защита от солнца.
Программа может быть изменена из-за ограничений Мчс или опасной погоды в горах, но если так случится мы уверенны, что найдем замену которая Вам понравится.