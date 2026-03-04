Описание тура
Если мечтаешь посетить два самых живописных региона Северного Кавказа, тогда нам точно по пути!
Увидим прекрасный Домбай, где горы уходят прямо в небеса, а реки, озера и водопады впечатляют настолько, что ты не можешь поверить, что это наша страна! Где от чистейшего воздуха поначалу кружится голова, а от блеска бесчисленного количества ночных звезд мир кажется невероятно прекрасным!
В крайний день эффектно зафиналим нашу программу на Эльбрусе! Поднимемся до станции Гара-Баши 3850м. Кто захочет выше (5100м) - велком - снегоходы и ратраки к вашим услугам!
Обратный рейс должен быть не ранее 18.30, а лучше позднее.
Уровень жилья в туре - комфорт. Проводится в мини-группе до 6ти туристов.
Надеюсь, что наше путешествие подарило вам много новых впечатлений, добрых улыбок, теплых воспоминаний! До новых встреч, друзья!
Программа тура по дням
Знакомство и переезд в Домбай
Дорогие туристы, всем доброго дня!
Прилет/приезд в Минеральные Воды должен быть до 13ч (это крайнее время).
Сегодня водопады, горы, ущелья будут идти по нарастающей! Первая локация программы - туркомплекс Медовые, именно там представлен самый длинный зиплайн в России. Летим над Аликоновским ущельем (по желанию)! Любуемся водопадами, перекусываем карачаевскими хычинами.
Далее - через перевал Гум-Баши - переезжаем в горную часть Карачаево-Черкесии. Смотровая площадка. Этно-кафе на обед. Если есть желание подняться в так называемые сырные пещеры, то делаем! Но учитываем, что это песчаник, выйдите оттуда пыльными, но довольными)
При подъезде в Домбай - в Теберде - организуем конную прогулку. Поосторы Карачаево-Черкесии восхитительны!
Заселение в отель. Прогулка по вечернему Домбаю, ужин.
На вершине
Доброе утро! Завтрак. В 9.00 запускаются канатные дороги - мы должны быть на месте. Обязательно поднимаемся наверх, все ущелья, как на ладони, виды восхищают! 3200м - верхний уровень на г. Мусса-Ачитара. Это зона альпийских лугов и вечных снегов с панорамным видом на Главный Кавказский хребет! Здесь у вас будет несколько часов для неторопливых подъемов и прогулок, чая/кофе и шикарных фотографий!
Спускаемся на обед.
Вторая половина дня - Алибекский водопад в одноименном ущелье: джипинг+прогулка до водопада. Природа невероятна! Это приграничная зона, требуется паспорт Рф.
Ужин, гуляем, смотрим кино в уличном кинотеатре, любуемся звездами, отдыхаем!
Переезд в Кабардино-Балкарию
Завтракаем и выезжаем в направлении Чегемского ущелья уже другой Республики - колоритной Кабардино-Балкарии.
По пути заедем в Шоанинский Храм 10в., он является действующим, настоящее место силы! Расположен на г. Шоана, поднимаемся на автомобиле. С колокольни Храма открываются потрясающие пейзажи!
Разнообразим поездку посещением эффектного замка Шато-Эркен в Кабардино-Балкарской Республике. Гид расскажет его историю и сопроводит на прогулке.
Отдыхаем в термальных источниках!
p.s. Нужно быть готовыми, что переезд будет длительным. Мы сделаем его максимально комфортным и живописным для вас, по пути посмотрим несколько классных локаций, но всё же бронируя программу, нужно отдавать себе отчёт, что на вертолете мы не полетим)
Парапланы и перевал Актопрак
Для нас Чегемское ущелье не просто точка на карте. Утром, пока нет больших очередей, мы поедем на парадром Флай Чегем. Желающие совершат свой полёт над ущельем, восторг! Кто не готов - любуемся видами, снимаем шикарный контент, пьём кофе/глинтвейн - наслаждаемся моментом!
Водопады, обед и переезд в Приэльбрусье через горный перевал Актопрак, где хочется останавливаться каждые 5 минут, настолько потрясающие пейзажи мы видим!
Планы на вторую половину дня определяет погода) Мы можем подняться на кресельной канатке на г. Чегет, где Эльбрус, как на ладони! Донгуз-Орун, ледник Семерка, пик Накратау, альпийские луга, заснеженные вершины, Баксанская Долина - всё это можно увидеть с высоты 2750м, а можно подняться ещё выше до 3000м.
Варианты на замену активности: поляна Нарзанов, подъем к леднику (на внедорожнике), оз. Гижгит. В любом случае, вы будете заняты до вечера.
Ужин, заселяемся в гостиницу, отдыхаем.
Эльбрус во всей красе
Собираем вещи, завтракаем и выезжаем на канатные дороги курорта Эльбрус.
Подъем до станции Гара-Баши 3850м, далее на снегоходах или ратраке до 5100м (при желании). У кого сбылась мечта, признавайтесь?;) Да, эмоций через край!
Обед. Выезд в аэропорт. Обратный рейс после 18.30ти, не ранее!
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортных отелях
- Вкусные завтраки
- Работа гида-водителя по всему маршруту тура
- Чай, кофе на смотровых площадках
- Эко-сборы в заповедных местах
- Наша безграничная забота и внимание
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Единые билеты на канатные дороги (Домбай, Чегет (при желании), Эльбрус)
- Катание на лошадях
- Зиплайн
- Полет на параплане
Пожелания к путешественнику
Вежливость, юмор, искренний интерес - залог успешного тура и счастливых эмоций!