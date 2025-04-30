-
26%
Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«Мы поднимемся по канатной дороге гондольного и кресельного типа на гору Мусса-Ачитара — это великолепная возможность взглянуть на удивительные по своей красоте пейзажи с высоты птичьего полета»
Расписание: Выезд в 6.00-7.30 каждый день
8880 ₽
12 000 ₽ за человека
-
10%
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«Мы поднимемся по канатной дороге гондольного и кресельного типа на гору Мусса-Ачитара — это великолепная возможность взглянуть на удивительные по своей красоте пейзажи с высоты птичьего полета»
10 800 ₽
12 000 ₽ за человека
Тур-конструктор на Кавказ: Домбай, Эльбрус, Джилы-Су и закат на плато Бермамыт
Если вам хочется приехать на несколько дней и увидеть горы
«Если вам хочется приехать на несколько дней и увидеть горы, водопады, реки и озера, отдохнуть душой и набраться сил, то этот вариант тура — именно для вас»
26 мая в 10:00
2 июн в 10:00
от 52 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Горы»
Самые популярные туры этой рубрики в Домбае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Домбае в декабре 2025
Сейчас в Домбае в категории "Горы" можно забронировать 3 тура от 8880 до 52 000 со скидкой до 26%.
Забронируйте тур в Домбае на 2025 год по теме «Горы», цены от 8880₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль