Туры по Старому городу в Дубках

Найдено 3 тура в категории «Старый город» в Дубках, цены от 24 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Путешествие по Дагестану: 5 дней, всё включено
Джиппинг
На катере
5 дней
Путешествие по Дагестану: 5 дней, всё включено
Многодневный тур: 5 дней
от 38 000 ₽ за человека
Дагестанские каникулы
На катере
На поезде
3 дня
-
20%
Дагестанские каникулы
Дагестанские каникулы - это трёхдневный тур с проживанием и экскурсионной программой, который подарит вам море эмоций
«Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году»
Завтра в 10:00
4 сен в 10:00
от 24 000 ₽30 000 ₽ за человека
Молодёжный тур по Дагестану (5 дней)
На катере
5 дней
-
9%
Молодёжный тур по Дагестану (5 дней)
Молодёжный вояж: Дагестан без фильтров
8 сен в 10:00
15 сен в 10:00
от 36 000 ₽39 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дубкам в категории «Старый город»

Самые популярные туры этой рубрики в Дубках
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Путешествие по Дагестану: 5 дней, всё включено;
  2. Дагестанские каникулы;
  3. Молодёжный тур по Дагестану (5 дней).
Какие места ещё посмотреть в Дубках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон;
  2. Мосты;
  3. Набережная;
  4. Джума-Мечеть;
  5. Форелевое хозяйство;
  6. Старый город;
  7. Хунзах;
  8. Краеведческий музей;
  9. Фонтаны;
  10. На море.
Сколько стоит тур в Дубках в августе 2026
Сейчас в Дубках в категории "Старый город" можно забронировать 3 тура от 24 000 до 38 000 со скидкой до 20%.
Мы предлагаем посетить тур по Старому городу в Дубках с профессиональным гидом в 2026 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас тур уже сегодня!. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь