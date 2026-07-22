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1 чел. Формат Передвижение Цена По популярности Джиппинг На катере 5 дней Путешествие по Дагестану: 5 дней, всё включено Многодневный тур: 5 дней от 38 000 ₽ за человека На катере На поезде 3 дня 20% Дагестанские каникулы Дагестанские каникулы - это трёхдневный тур с проживанием и экскурсионной программой, который подарит вам море эмоций «Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году» от 24 000 ₽ 30 000 ₽ за человека На катере 5 дней 9% Молодёжный тур по Дагестану (5 дней) Молодёжный вояж: Дагестан без фильтров от 36 000 ₽ 39 500 ₽ за человека Все туры Дубков

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