Десять секретов Привокзальной площади

Мы посетим важное и знаковое место для города. С приходом железной дороги провинциальный городок стал набирать силу и мощь. Екатеринбург становится «‎дверью»‎ в Сибирь. Появление крупных предприятий, транспортных контор, первого
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общественного транспорта. Но не всё так просто, как на первый взгляд может показаться.

Вы обращали внимание, как построен вокзал? Как формировалась площадь? А когда появился памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу? Это и многое другое я расскажу и покажу.

5
2 отзыва
Десять секретов Привокзальной площади
Десять секретов Привокзальной площади
Десять секретов Привокзальной площади
Ближайшие даты:
17
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Время начала: 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30

Описание экскурсии

Значимое место для Екатеринбурга

Сегодня мы отправимся в путешествие по важному и знаковому месту нашего города. С развитием железной дороги наш провинциальный городок начал набирать силу и мощь, и Екатеринбург стал настоящей "дверью" в Сибирь.

Исторические изменения

С появлением крупных предприятий и транспортных компаний, а также первого общественного транспорта, Екатеринбург стал центром притяжения для многих. Однако, как и в любой истории, не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Архитектурные детали

Вы когда-нибудь задумывались, как был построен Вокзал? Какие изменения произошли на площади с течением времени? И когда же появился памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу? Эти вопросы имеют большое значение для понимания истории нашего города.

Что мы увидим

  • Историю развития железной дороги в Екатеринбурге;
  • Архитектурные особенности Вокзала;
  • Изменения на площади и их влияние на город;
  • Появление памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу.

Я с радостью расскажу и покажу вам все это и многое другое. Присоединяйтесь к нашему путешествию по истории Екатеринбурга!

Время проведения экскурсии можно обговорить индивидуально

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу
  • Мельница Борчанинова-Первушина
  • Капсула времени
  • Железнодорожный вокзал
  • Водонапорные башни
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Кафе (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Челюскинцев, д. 29
Завершение: Ул. Вокзальная, д. 8
Когда и сколько длится?
Когда: Время проведения экскурсии можно обговорить индивидуально
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
В
24 янв 2025
узнала историю создания Привокзальной площади и памятника на ней. об исторических зданиях на ул. Целюскинцев. о сквере Д. Неру, о строительстве первого и второго вокзалов их развитии и реконструкциях, о
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самом коротком метро в мире. посмотрели с самого длинного моста над ж. д. путями на панораму города. Посмотрели внутренние интер "еры вокзала Екатеринбург пасс., водонапорные башни. Было приятно пообщаться с экскурсоводом Натальей -эрудированным и красноречивым человеком. приятном во всех отношениях

Е
24 окт 2024
Огромная душевная благодарность Натальи за удивительную экскурсию и полученную исторически ценную информацию!!! Очень приятно было находиться в компании светлого человека и знающего историю своего города!!! Время пролетело незаметно))) Рекомендую!

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