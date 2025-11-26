Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии"Сердце стрит-арта" - авторская экскурсия по нескольким центральным улочкам, на которых мы увидим большое количество стихийного стрит-арта, различных форм уличных высказываний. Именно сюда приходят авторы, желающие донести до жителей города свои послания. Здесь всегда появляется что-то новенькое. Экскурсия основана на эксклюзивной информации, полученной непосредственно от создателей стрит-арт объектов.
По вторникам, средам, четвергам в 13-00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут пройдет по следующим локациям:
- 1. Ул. Первомайская 1, бывшая Уральская золотосплавная лаборатория
- 2. Ул. Пушкина 24
- 3. Ул. Толмачева 16, двор Архитектурной академии
- 4. Ул. Толмачева 12, район бывшего кинотеатра «Салют»
- 5. Конечная точка - ул. Малышева 23, арт-объект, посвященный Старику Букашкину
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Горького 15
Завершение: Ул. Малышева, 43
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, средам, четвергам в 13-00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург - столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Окунитесь в мир уличного искусства Екатеринбурга! Прогулка по центру города с рассказами о местных арт-фестивалях и работах известных художников
Начало: В центре города
Завтра в 14:00
27 ноя в 10:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Стрит-арт и граффити Екатеринбурга
Путешествие по Екатеринбургу, полное красок и историй. Узнайте, как стрит-арт оживляет город и вдохновляет жителей. Необычные муралы ждут вас
Начало: Рядом с Городком чекистов, район Ленина-Луначарско...
Завтра в 11:00
27 ноя в 12:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.