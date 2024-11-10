Мы пройдёмся до живописного озера Тальков Камень с прозрачной водой. Это место, в котором когда-то добывали талькомагнезит, может многое рассказать о развитии металлургической промышленности Урала. Формой водоём напоминает сердце, а по его периметру расположены красивые отвесные скалы.
В парке «Бажовские места» встретим бобровую плотину, Мыс влюблённых, Золотого полоза и Таюткино зеркальце — локации, отсылающие к сказам любимого нами Павла Бажова.
Увидим старинный чугунолитейный и железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских. Сейчас в нём находится арт-пространство «Лето на заводе».
Прогуляемся по плотинке Сысерти и набережной, заберёмся на Бессонову гору с Поклонным крестом и оттуда полюбуемся панорамой водохранилища и соснового леса.
Расписание
9:00 — отъезд из Екатеринбурга 10:00 — прибытие в бажовские места, прогулка до карьера Тальков Камень 11:00–12:30 — отдых и прогулка возле карьера 13:00 — выезд на Сысертскую набережную 13:30–16:00 — прогулка по заводу, подъём на гору Бессонова и плотинку 18:00 — ориентировочное возвращение в Екатеринбург
Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Обратите внимание: экскурсия не историко-краеведческая, а походно-познавательная, без глубокого экскурса в историю края
В стоимость входят услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле Skoda Rapid или Skoda Octavia
Поездка возможна с детьми от 5 лет
Дополнительные расходы
Вход на территорию парка — 217 ₽ за чел. Детям до 18 лет, многодетным родителям, пенсионерам и ветеранам — бесплатно
Можно провести экскурсию для большего количества участников: на минивэне (до 6 человек) или автобусе (до 47 человек) — подробности в переписке
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 656 туристов
У нас небольшая команда гидов с огромным сердцем и жаждой открытий. Отправляясь в путешествие с нами, с собой нужно взять непромокаемые куртки, термос с чаем и удобную обувь. Все остальное читать дальше
сделает наша команда. Придумаем маршрут, проверим его красочность, насыщенность и безопасность. Наш фотограф подберёт лучшие места для фотосессий. Гиды прочитают много книг, чтобы интересно, легко и с юмором погрузить вас в атмосферу похода. Мы собираем людей вместе, чтобы отправится в однодневные путешествия, подальше от серости и душноты. Чтобы поделиться нашей страстью.
Исследовать, взбираться, ездить и за собой вести людей, смеяться, делать чай на костре, смотреть на миллионы звезд и петь песни под гитару. Мечтать вместе с нашими туристами! Мы помним, что «Подлинная красота всегда таится от глаз». А мы лишь проводники в этот мир гор, свободы и кайфа от жизни.