Это путешествие наполнит вас природной красотой и уральской айдентикой. Мы погуляем по лесным тропам бажовских мест, которые вдохновляли сказочника, отдохнём возле озера Тальков Камень и подышим ароматами соснового бора. А затем отправимся в колыбель горнозаводской цивилизации — на предприятие Турчаниновых-Соломирских, превращённое в креативный кластер.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Екатеринбурге

Лев Ваш представитель в Екатеринбурге

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Мы пройдёмся до живописного озера Тальков Камень с прозрачной водой. Это место, в котором когда-то добывали талькомагнезит, может многое рассказать о развитии металлургической промышленности Урала. Формой водоём напоминает сердце, а по его периметру расположены красивые отвесные скалы.

В парке «Бажовские места» встретим бобровую плотину, Мыс влюблённых, Золотого полоза и Таюткино зеркальце — локации, отсылающие к сказам любимого нами Павла Бажова.

Увидим старинный чугунолитейный и железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских. Сейчас в нём находится арт-пространство «Лето на заводе».

Прогуляемся по плотинке Сысерти и набережной, заберёмся на Бессонову гору с Поклонным крестом и оттуда полюбуемся панорамой водохранилища и соснового леса.

Расписание

9:00 — отъезд из Екатеринбурга

10:00 — прибытие в бажовские места, прогулка до карьера Тальков Камень

11:00–12:30 — отдых и прогулка возле карьера

13:00 — выезд на Сысертскую набережную

13:30–16:00 — прогулка по заводу, подъём на гору Бессонова и плотинку

18:00 — ориентировочное возвращение в Екатеринбург

Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

Обратите внимание: экскурсия не историко-краеведческая, а походно-познавательная, без глубокого экскурса в историю края

В стоимость входят услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле Skoda Rapid или Skoda Octavia

Поездка возможна с детьми от 5 лет

Дополнительные расходы