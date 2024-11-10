Из Екатеринбурга - в сердце бажовских мест

Посетить озеро Тальков Камень, сказочный парк, завод 18 века и гору Бессонова
Это путешествие наполнит вас природной красотой и уральской айдентикой.

Мы погуляем по лесным тропам бажовских мест, которые вдохновляли сказочника, отдохнём возле озера Тальков Камень и подышим ароматами соснового бора.

А затем отправимся в колыбель горнозаводской цивилизации — на предприятие Турчаниновых-Соломирских, превращённое в креативный кластер.
Из Екатеринбурга - в сердце бажовских мест
Из Екатеринбурга - в сердце бажовских мест
Из Екатеринбурга - в сердце бажовских мест
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Мы пройдёмся до живописного озера Тальков Камень с прозрачной водой. Это место, в котором когда-то добывали талькомагнезит, может многое рассказать о развитии металлургической промышленности Урала. Формой водоём напоминает сердце, а по его периметру расположены красивые отвесные скалы.

В парке «Бажовские места» встретим бобровую плотину, Мыс влюблённых, Золотого полоза и Таюткино зеркальце — локации, отсылающие к сказам любимого нами Павла Бажова.

Увидим старинный чугунолитейный и железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских. Сейчас в нём находится арт-пространство «Лето на заводе».

Прогуляемся по плотинке Сысерти и набережной, заберёмся на Бессонову гору с Поклонным крестом и оттуда полюбуемся панорамой водохранилища и соснового леса.

Расписание

9:00 — отъезд из Екатеринбурга
10:00 — прибытие в бажовские места, прогулка до карьера Тальков Камень
11:00–12:30 — отдых и прогулка возле карьера
13:00 — выезд на Сысертскую набережную
13:30–16:00 — прогулка по заводу, подъём на гору Бессонова и плотинку
18:00 — ориентировочное возвращение в Екатеринбург

Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • Обратите внимание: экскурсия не историко-краеведческая, а походно-познавательная, без глубокого экскурса в историю края
  • В стоимость входят услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле Skoda Rapid или Skoda Octavia
  • Поездка возможна с детьми от 5 лет

Дополнительные расходы

  • Вход на территорию парка — 217 ₽ за чел. Детям до 18 лет, многодетным родителям, пенсионерам и ветеранам — бесплатно
  • Можно провести экскурсию для большего количества участников: на минивэне (до 6 человек) или автобусе (до 47 человек) — подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Геологическая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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