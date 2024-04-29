Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
На родине Павла Бажова мы прогуляемся по сказочному парку, названному в его честь, насладимся красотой уральской природы, отыщем спрятанное в лесу озеро-сердце и посетим старинный город Сысерть. В нём мы заглянем в музей Бажова и пройдёмся по уютной набережной пруда. А ещё заберёмся на небольшую горку, с которой открывается шикарный вид на весь город и окрестности.
В нашем путешествии будет много историй и рассказов об Урале, зарождении Уральских гор и уральской идентичности. Вы узнаете, что было до появления гор в наших краях, кто заселял уральские земли, для чего добывали глину в карьерах и как образовался порог на реке. Мои поездки — без скучных сухих фактов!
Программа
09:00 — выезд от вашего отеля/дома
10:00–12:00 — парк «Бажовские места»: здесь в окружении хвойного леса спряталось одно из красивейших озёр Среднего Урала — Тальков Камень. Мы прогуляемся по уютной экотропе до озера, обойдём его вокруг и отдохнём на одной из скал. Если у вас будет желание (и достаточная физ. подготовка), прогуляемся по парку длинным маршрутом.
12:00–12:30 — переезд до Сысерти
12:30–15:00 — Сысерть: в этом колоритном месте расположены все атрибуты уральской айдентики: завод, река, плотина, пруд и гора. Мы зайдём в дом-музей Бажова, где родился и провёл детство знаменитый писатель. Побываем в чайном домике, где готовят вкусные пироги из черёмухи. После чего погуляем по самой Сысерти: пройдём по одной из крупнейших плотин на Урале, обсудим, как старинный завод превратился в креативный кластер, и поднимемся на гору, с которой полюбуемся видами на город.
15:00–16:00 — возвращение в Екатеринбург
Тайминг приблизительный и может корректироваться в зависимости от погодных условий, скорости участников и прочих обстоятельств.
Организационные детали
Рекомендуемый возраст детей — от 5 лет
Это экскурсия с треккингом по лесу. Просьба одеваться соответствующе.
Поездка проходит на моём личном авто Skoda Fabia. Если захотите, можем поехать на вашем транспорте (-1500 руб.). По запросу организую экскурсию на автобусе для 20–45 человек.
Летом в хорошую погоду можно поплавать в озере. Возьмите с собой купальные принадлежности.
Дополнительные расходы
Вход в природный парк — 200 руб. /чел.
Музей Бажова — 100–400 руб. /чел. (в зависимости от возраста, льгот и выбранной программы внутри музея)
Питание (по пути можем остановиться на обед в кафе)
Углублённая экскурсия по Сысерти с местным жителем (по желанию). В программе — истории про заводской быт и становление Сысерти, а также игры, сказки и песни на баяне. Продолжительность — 40 минут, стоимость — 3000 руб.
Съёмка на дрон в хорошую безветренную погоду — 2000 руб. на весь день
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 43 туристов
Влюблённый в горы, вдохновлённый путешествиями. Мой девиз — «Жить километрами, а не квадратными метрами»:) С 2014 года путешествую по Уралу, побывал во многих уголках нашего прекрасного и необъятного края. С читать дальше
2020 года профессионально работаю гидом, экскурсоводом и проводником. За моими плечами сотни экскурсий, многодневные походы и автопутешествия. В 2021 году закончил курс Горной школы. В 2022 году прошёл переподготовку на гида-экскурсовода от УрФУ, есть диплом гида-экскурсовода.