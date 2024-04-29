На родине Павла Бажова мы прогуляемся по сказочному парку, названному в его честь, насладимся красотой уральской природы, отыщем спрятанное в лесу озеро-сердце и посетим старинный город Сысерть. В нём мы заглянем в музей Бажова и пройдёмся по уютной набережной пруда. А ещё заберёмся на небольшую горку, с которой открывается шикарный вид на весь город и окрестности.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В нашем путешествии будет много историй и рассказов об Урале, зарождении Уральских гор и уральской идентичности. Вы узнаете, что было до появления гор в наших краях, кто заселял уральские земли, для чего добывали глину в карьерах и как образовался порог на реке. Мои поездки — без скучных сухих фактов!

Программа

09:00 — выезд от вашего отеля/дома

10:00–12:00 — парк «Бажовские места»: здесь в окружении хвойного леса спряталось одно из красивейших озёр Среднего Урала — Тальков Камень. Мы прогуляемся по уютной экотропе до озера, обойдём его вокруг и отдохнём на одной из скал. Если у вас будет желание (и достаточная физ. подготовка), прогуляемся по парку длинным маршрутом.

12:00–12:30 — переезд до Сысерти

12:30–15:00 — Сысерть: в этом колоритном месте расположены все атрибуты уральской айдентики: завод, река, плотина, пруд и гора. Мы зайдём в дом-музей Бажова, где родился и провёл детство знаменитый писатель. Побываем в чайном домике, где готовят вкусные пироги из черёмухи. После чего погуляем по самой Сысерти: пройдём по одной из крупнейших плотин на Урале, обсудим, как старинный завод превратился в креативный кластер, и поднимемся на гору, с которой полюбуемся видами на город.

15:00–16:00 — возвращение в Екатеринбург

Тайминг приблизительный и может корректироваться в зависимости от погодных условий, скорости участников и прочих обстоятельств.

Организационные детали

Рекомендуемый возраст детей — от 5 лет

Это экскурсия с треккингом по лесу. Просьба одеваться соответствующе.

Поездка проходит на моём личном авто Skoda Fabia. Если захотите, можем поехать на вашем транспорте (-1500 руб.). По запросу организую экскурсию на автобусе для 20–45 человек.

Летом в хорошую погоду можно поплавать в озере. Возьмите с собой купальные принадлежности.

Дополнительные расходы