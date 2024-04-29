Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть

Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
На родине Павла Бажова мы прогуляемся по сказочному парку, названному в его честь, насладимся красотой уральской природы, отыщем спрятанное в лесу озеро-сердце и посетим старинный город Сысерть. В нём мы заглянем в музей Бажова и пройдёмся по уютной набережной пруда. А ещё заберёмся на небольшую горку, с которой открывается шикарный вид на весь город и окрестности.
5
1 отзыв
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В нашем путешествии будет много историй и рассказов об Урале, зарождении Уральских гор и уральской идентичности. Вы узнаете, что было до появления гор в наших краях, кто заселял уральские земли, для чего добывали глину в карьерах и как образовался порог на реке. Мои поездки — без скучных сухих фактов!

Программа

09:00 — выезд от вашего отеля/дома

10:00–12:00 — парк «Бажовские места»: здесь в окружении хвойного леса спряталось одно из красивейших озёр Среднего Урала — Тальков Камень. Мы прогуляемся по уютной экотропе до озера, обойдём его вокруг и отдохнём на одной из скал. Если у вас будет желание (и достаточная физ. подготовка), прогуляемся по парку длинным маршрутом.

12:00–12:30 — переезд до Сысерти

12:30–15:00 — Сысерть: в этом колоритном месте расположены все атрибуты уральской айдентики: завод, река, плотина, пруд и гора. Мы зайдём в дом-музей Бажова, где родился и провёл детство знаменитый писатель. Побываем в чайном домике, где готовят вкусные пироги из черёмухи. После чего погуляем по самой Сысерти: пройдём по одной из крупнейших плотин на Урале, обсудим, как старинный завод превратился в креативный кластер, и поднимемся на гору, с которой полюбуемся видами на город.

15:00–16:00 — возвращение в Екатеринбург

Тайминг приблизительный и может корректироваться в зависимости от погодных условий, скорости участников и прочих обстоятельств.

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст детей — от 5 лет
  • Это экскурсия с треккингом по лесу. Просьба одеваться соответствующе.
  • Поездка проходит на моём личном авто Skoda Fabia. Если захотите, можем поехать на вашем транспорте (-1500 руб.). По запросу организую экскурсию на автобусе для 20–45 человек.
  • Летом в хорошую погоду можно поплавать в озере. Возьмите с собой купальные принадлежности.

Дополнительные расходы

  • Вход в природный парк — 200 руб. /чел.
  • Музей Бажова — 100–400 руб. /чел. (в зависимости от возраста, льгот и выбранной программы внутри музея)
  • Питание (по пути можем остановиться на обед в кафе)
  • Углублённая экскурсия по Сысерти с местным жителем (по желанию). В программе — истории про заводской быт и становление Сысерти, а также игры, сказки и песни на баяне. Продолжительность — 40 минут, стоимость — 3000 руб.
  • Съёмка на дрон в хорошую безветренную погоду — 2000 руб. на весь день

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
29 апр 2024
Отличная познавательная экскурсия, пересечение истории, достопримечательностей и природы. Окунулись в Уральский мир. Рекомендуем!

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