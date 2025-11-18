Легкая часовая прогулка по Екатеринбургу в приятной компании. Подойдет для краткого, начального ознакомления с городом.
Узнаете первоначальные размеры города-крепости и почувствуете масштаб роста Екатеринбурга, узнаете, в каком здании сохранилась часть Гостиного двора,
Описание экскурсииА вы знаете, что русский народ в Екатеринбурге – «понаехавший»? С началом активного строительства заводов на Урале обострились отношения с башкирами. Чтобы защититься от постоянных набегов и разорений, задумали строить крепость вокруг завода. Она имела пять ворот. Мы начнем свою прогулку от западных центральных ворот, пересечем старую крепость и окажемся загородом. По пути, мы посмотрим, каким было здание Администрации города после революции и как оно изменилось сейчас, узнаем почему в гимназии учились только мальчики. Дойдем до Исторического сквера и подумаем, как здесь размещались 20 фабрик в XVIII веке. Посмотрим на водонапорную башню и подумаем, сколько квартир там было. Также вы узнаете, в каком доме вели свою юридическую практику родственники Ленина и как это помогло сохранить историческое здание. Пройдем через рабочий прорез плотины, теперь это арт-объект посвященный Свердловскому рок-клубу, и узнаем как своими руками сделать электрогитару.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь 1905 года
- Исторический сквер
- Набережная городского пруда
- Крепость
- Горная канцелярия
- Консерватория
- Завод
- Ссыльная слобода
- Екатеринбург Сити и др
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ленина, 24, около Ростикса
Завершение: Вознесенская горка
Когда и сколько длится?
Когда: Встречаемся на экскурсии с четверга по воскресенье с 9.00 до 20.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
