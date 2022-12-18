1 день

Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу

Самостоятельное прибытие в отель. Багаж можно оставить в камере хранения.

9:50 Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4* (ул. Энгельса, 7).

Посадка в автобус.

10:00 Обзорная автобусная экскурсия по Екатеринбургу.

Граница “Европы-Азии” (экскурсия с посещением)

Экскурсия познакомит Вас с историей возникновения и развития Екатеринбурга – крупнейшего города на Урале.

Вы узнаете особенности его планировки и историю застройки улиц, познакомитесь с архитектурой зданий, с культурной, научной и спортивной жизнью Екатеринбурга.

14:00 Обед в кафе.

Далее все объекты – в шаговой доступности.

Пеший переход.

15:00 Смотровая площадка БЦ""Высоцкий" (52 этаж).

Возможность полюбоваться городом с высоты птичьего полета.

15:45 Музей истории Екатеринбурга.

Современный интерактивный музей, рассказывающий об истории города.

Здесь можно совершить виртуальную прогулку по улицам, узнать историю отдельных зданий, увидеть наш город из космоса и спуститься в подземелье, увидеть богатства недр, речные и городские артерии.

Представлены в музее и уникальные артефакты 7-3 тыс. до н. э, которые познакомят вас с праисторией Екатеринбурга, рассказывающей о первых металлургах-литейщиках.

Гид оставляет группу.

Возвращение в отель – самостоятельное. Заселение в отель.