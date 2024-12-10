Приглашаем взрослых и детей посетить настоящую конюшню и познакомиться с миром лошадей.В рамках экскурсии «В гостях у Тёти Лошади» юные гости и их родители узнают много интересного: как следует вести

себя на конюшне, чего делать категорически нельзя, чем конкурное поле отличается от выездкового и что это за поля такие, в чём предназначение амуничника, как живут, что любят из еды и как спят кони.

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Описание экскурсии

Погружение в мир лошадей

Каждый из нас испытывает бурю положительных эмоций при общении с лошадьми. Эти величественные и изящные создания могут стать для кого-то добрыми героями сказок, а для других — настоящими спутниками жизни. Лошади вызывают восторг, чувство защиты и симпатию, и это не может не вдохновлять!

Приглашение в конюшню

Мы рады пригласить взрослых и детей посетить настоящую конюшню и познакомиться с удивительным миром лошадей. В рамках экскурсии «В гостях у Тёти Лошади» юные гости и их родители смогут узнать много интересного:

Как правильно вести себя на конюшне;

Чего делать категорически нельзя;

В чем разница между конкурным и выездковым полем;

Каково предназначение амуничника;

Как живут, что любят из еды и как спят лошади.

Знакомство с командой

Члены нашей команды, искренне влюбленные в свое дело, с радостью расскажут о:

Экипировке всадника;

Разных породах лошадей;

Особенностях ухода за этими удивительными животными.

Яркие впечатления и познавательные факты

Вас ожидает множество познавательных фактов и ярких впечатлений от общения с грациозными, смышлеными и сильными лошадьми. Во время экскурсии вы сможете угостить наших лошадок и сделать с ними замечательные фотографии.

Дополнительные возможности

Кроме того, мы предлагаем:

Катание на лошадях;

Аниматоров;

Кейтеринг;

Трансфер;

Мастер-классы на конную тематику.

Важная информация

Мы уверены, что этот опыт станет незабываемым для всей семьи. Приходите и погружайтесь в удивительный мир лошадей!