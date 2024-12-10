Экскурсия на конюшню «В гостях у Тёти Лошади»

Приглашаем взрослых и детей посетить настоящую конюшню и познакомиться с миром лошадей.

В рамках экскурсии «В гостях у Тёти Лошади» юные гости и их родители узнают много интересного: как следует вести
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себя на конюшне, чего делать категорически нельзя, чем конкурное поле отличается от выездкового и что это за поля такие, в чём предназначение амуничника, как живут, что любят из еды и как спят кони.

Экскурсия на конюшню «В гостях у Тёти Лошади»
Экскурсия на конюшню «В гостях у Тёти Лошади»
Экскурсия на конюшню «В гостях у Тёти Лошади»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Погружение в мир лошадей

Каждый из нас испытывает бурю положительных эмоций при общении с лошадьми. Эти величественные и изящные создания могут стать для кого-то добрыми героями сказок, а для других — настоящими спутниками жизни. Лошади вызывают восторг, чувство защиты и симпатию, и это не может не вдохновлять!

Приглашение в конюшню

Мы рады пригласить взрослых и детей посетить настоящую конюшню и познакомиться с удивительным миром лошадей. В рамках экскурсии «В гостях у Тёти Лошади» юные гости и их родители смогут узнать много интересного:

  • Как правильно вести себя на конюшне;
  • Чего делать категорически нельзя;
  • В чем разница между конкурным и выездковым полем;
  • Каково предназначение амуничника;
  • Как живут, что любят из еды и как спят лошади.

Знакомство с командой

Члены нашей команды, искренне влюбленные в свое дело, с радостью расскажут о:

  • Экипировке всадника;
  • Разных породах лошадей;
  • Особенностях ухода за этими удивительными животными.

Яркие впечатления и познавательные факты

Вас ожидает множество познавательных фактов и ярких впечатлений от общения с грациозными, смышлеными и сильными лошадьми. Во время экскурсии вы сможете угостить наших лошадок и сделать с ними замечательные фотографии.

Дополнительные возможности

Кроме того, мы предлагаем:

  • Катание на лошадях;
  • Аниматоров;
  • Кейтеринг;
  • Трансфер;
  • Мастер-классы на конную тематику.

Важная информация

Мы уверены, что этот опыт станет незабываемым для всей семьи. Приходите и погружайтесь в удивительный мир лошадей!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Конюшня
  • Левады
  • Амуничники
  • Денники
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Трансфер (за доп. плату)
  • Питание (за доп. плату)
  • Индивидуальное катание (за доп. плату)
  • Мастер-классы (за доп. плату)
Место начала и завершения?
Ул. Карла Либкнехта, 2А, село Бородулино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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