В рамках экскурсии «В гостях у Тёти Лошади» юные гости и их родители узнают много интересного: как следует вести
Описание экскурсии
Погружение в мир лошадей
Каждый из нас испытывает бурю положительных эмоций при общении с лошадьми. Эти величественные и изящные создания могут стать для кого-то добрыми героями сказок, а для других — настоящими спутниками жизни. Лошади вызывают восторг, чувство защиты и симпатию, и это не может не вдохновлять!
Приглашение в конюшню
Мы рады пригласить взрослых и детей посетить настоящую конюшню и познакомиться с удивительным миром лошадей. В рамках экскурсии «В гостях у Тёти Лошади» юные гости и их родители смогут узнать много интересного:
- Как правильно вести себя на конюшне;
- Чего делать категорически нельзя;
- В чем разница между конкурным и выездковым полем;
- Каково предназначение амуничника;
- Как живут, что любят из еды и как спят лошади.
Знакомство с командой
Члены нашей команды, искренне влюбленные в свое дело, с радостью расскажут о:
- Экипировке всадника;
- Разных породах лошадей;
- Особенностях ухода за этими удивительными животными.
Яркие впечатления и познавательные факты
Вас ожидает множество познавательных фактов и ярких впечатлений от общения с грациозными, смышлеными и сильными лошадьми. Во время экскурсии вы сможете угостить наших лошадок и сделать с ними замечательные фотографии.
Дополнительные возможности
Кроме того, мы предлагаем:
- Катание на лошадях;
- Аниматоров;
- Кейтеринг;
- Трансфер;
- Мастер-классы на конную тематику.
Важная информация
Мы уверены, что этот опыт станет незабываемым для всей семьи. Приходите и погружайтесь в удивительный мир лошадей!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Конюшня
- Левады
- Амуничники
- Денники
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер (за доп. плату)
- Питание (за доп. плату)
- Индивидуальное катание (за доп. плату)
- Мастер-классы (за доп. плату)