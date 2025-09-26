Начало учебного года это всегда волнительно не только для родителей, но и для детей! Очень важно не только настроиться на учебный лад, но и вновь сплотить коллектив, после долгих каникул. Так много произошло за это время, много событий и изменений, всем этим ребята должны поделится друг с другом, а иногда и заново познакомится, ведь лето это «маленькая жизнь». Предлагаем собрать детей вместе у нас в клубе на увлекательную экскурсию. Всей душой влюблённые в своё дело члены команды нашего конного клуба с удовольствием поведают об экипировке всадника, о разных породах лошадей и особенностях ухода за ними. Вас ожидает множество познавательных фактов, а ещё яркие впечатления от общения с грациозными, смышлёными и сильными животными. Во время экскурсии вы сможете угостить лошадок и сфотографироваться с ними. Важная информация:

За дополнительную плату возможны: катание на лошадях, аниматоры, кейтеринг, трансфер, мастер-классы на конную тематику.