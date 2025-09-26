Экскурсия на конюшню всегда проходит очень интересно и познавательно, независимо от возраста детей — они кормят, гладят и фотографируются с лошадками.
А самое главное это супер эмоции которые дети переживут вместе, вот уже и общее событие которое они позже обсудят в нашем уютном кафе за кружечкой чая!
А самое главное это супер эмоции которые дети переживут вместе, вот уже и общее событие которое они позже обсудят в нашем уютном кафе за кружечкой чая!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание мастер-класса
Начало учебного года это всегда волнительно не только для родителей, но и для детей! Очень важно не только настроиться на учебный лад, но и вновь сплотить коллектив, после долгих каникул. Так много произошло за это время, много событий и изменений, всем этим ребята должны поделится друг с другом, а иногда и заново познакомится, ведь лето это «маленькая жизнь». Предлагаем собрать детей вместе у нас в клубе на увлекательную экскурсию. Всей душой влюблённые в своё дело члены команды нашего конного клуба с удовольствием поведают об экипировке всадника, о разных породах лошадей и особенностях ухода за ними. Вас ожидает множество познавательных фактов, а ещё яркие впечатления от общения с грациозными, смышлёными и сильными животными. Во время экскурсии вы сможете угостить лошадок и сфотографироваться с ними. Важная информация:
За дополнительную плату возможны: катание на лошадях, аниматоры, кейтеринг, трансфер, мастер-классы на конную тематику.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Конюшня
- Левады
- Амуничники
- Денники
Что включено
- Услуги гида
- Два сопровождающих взрослых
- Можно приносить свои угощения
Что не входит в цену
- Питание
- Индивидуальное катание
- Мастер-классы
Место начала и завершения?
Ул. Карла Либкнехта, 2А, село Бородулино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
- За дополнительную плату возможны: катание на лошадях
- Аниматоры
- Кейтеринг
- Трансфер
- Мастер-классы на конную тематику
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
до 5 чел.
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
Уникальная возможность погрузиться в атмосферу Среднего Урала, пройтись по живописным маршрутам и познакомиться с природными тайнами парка
Начало: У вашего отеля
26 сен в 08:00
14 окт в 08:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворы и миры Уралмаша: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу легендарного района Екатеринбурга, изучите его архитектуру и дворовые пространства, узнайте тайны уралмашевцев
Начало: В районе ул. Кузнецова
Завтра в 11:00
25 сен в 11:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к горе Сугомак! Откройте для себя красоту уральских пейзажей и исследуйте мраморную пещеру
Начало: По договорености
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.