1 чел.
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Индивидуальная
7.5 часов
Загадки природы «Оленьих ручьев» - индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами
Начало: По договоренности
«Кроме того, на маршруте вас ждет необычное скальное образование, похожее на голову пьющей лошади — Дыроватый камень»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Уехать на день из Екатеринбурга, чтобы найти контакт с природой
Начало: Около Цирка, метро Геологическая
«Без клеток, на природе — это вам не зоопарк»
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
13 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
Открыть вдохновляющие виды, отведать блюда из форели, посетить храм и загадать желание на горе Любви
«Если среди вас будут любители верховой езды, вам предложат получасовую или часовую прогулку на лошадях»
20 июня в 08:00
22 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Посетить семейное экохозяйство и открыть природные красоты уральской Швейцарии
Начало: в центре города
«Дополнительные расходы: экскурсия по форелевой ферме — 350 руб»
28 июня в 09:00
5 июля в 09:00
10 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка на крупного карася
Поймать во-о-от такую рыбу и просто душевно отдохнуть на природе
«Рыбалка пройдёт на озере в 50 километрах от города Каменск-Уральский»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина20 марта 2024Иван - очень эрудированный и основательный гид. Осталась в восторге от места и от экскурсии)
- ННаталья28 января 2024Отличный поход. Иван аккуратный водитель, много интересной информации. Время пролетело незаметно. Несмотря на январский мороз, получили удовольствие от прогулки. Природа Урала великолепна.
- ООльга18 сентября 2023Прекрасный день в лесу с человеком, который все про него знает. Иван хороший интересный рассказчик, очень много знает про растения и искренне любит "Оленьи ручьи". Большое спасибо за лесную прогулку!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Животные»
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