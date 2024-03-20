Экскурсии с животными в Екатеринбурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Животные» в Екатеринбурге, цены от 10 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадки природы «Оленьих ручьев»
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
17 отзывов
Загадки природы «Оленьих ручьев» - индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами
Начало: По договоренности
«Кроме того, на маршруте вас ждет необычное скальное образование, похожее на голову пьющей лошади — Дыроватый камень»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Уехать на день из Екатеринбурга, чтобы найти контакт с природой
Начало: Около Цирка, метро Геологическая
«Без клеток, на природе — это вам не зоопарк»
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
13 700 за всё до 4 чел.
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
Открыть вдохновляющие виды, отведать блюда из форели, посетить храм и загадать желание на горе Любви
«Если среди вас будут любители верховой езды, вам предложат получасовую или часовую прогулку на лошадях»
20 июня в 08:00
22 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Посетить семейное экохозяйство и открыть природные красоты уральской Швейцарии
Начало: в центре города
«Дополнительные расходы: экскурсия по форелевой ферме — 350 руб»
28 июня в 09:00
5 июля в 09:00
10 800 за всё до 4 чел.
Рыбалка на крупного карася
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка на крупного карася
Поймать во-о-от такую рыбу и просто душевно отдохнуть на природе
«Рыбалка пройдёт на озере в 50 километрах от города Каменск-Уральский»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    20 марта 2024
    Загадки природы «Оленьих ручьев»
    Иван - очень эрудированный и основательный гид. Осталась в восторге от места и от экскурсии)
  • Н
    Наталья
    28 января 2024
    Загадки природы «Оленьих ручьев»
    Отличный поход. Иван аккуратный водитель, много интересной информации. Время пролетело незаметно. Несмотря на январский мороз, получили удовольствие от прогулки. Природа Урала великолепна.
  • О
    Ольга
    18 сентября 2023
    Загадки природы «Оленьих ручьев»
    Прекрасный день в лесу с человеком, который все про него знает. Иван хороший интересный рассказчик, очень много знает про растения и искренне любит "Оленьи ручьи". Большое спасибо за лесную прогулку!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Животные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Загадки природы «Оленьих ручьев»
  2. Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
  3. Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
  4. Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
  5. Рыбалка на крупного карася
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Храм на Крови
  3. Дом Севастьянова
  4. Ельцин Центр
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  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Животные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 10 800 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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