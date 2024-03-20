Иван - очень эрудированный и основательный гид. Осталась в восторге от места и от экскурсии)

Отличный поход. Иван аккуратный водитель, много интересной информации. Время пролетело незаметно. Несмотря на январский мороз, получили удовольствие от прогулки. Природа Урала великолепна.

О Ольга

Прекрасный день в лесу с человеком, который все про него знает. Иван хороший интересный рассказчик, очень много знает про растения и искренне любит "Оленьи ручьи". Большое спасибо за лесную прогулку!