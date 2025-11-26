Однодневная автобусная экскурсия из Екатеринбурга, посвящённая основным вехам истории Урала.
Описание экскурсииВ ходе однодневной автобусной экскурсии мы подробно познакомимся с историей Урала — посетим этнографический парк «Земля предков», посвящённый жизни народа манси — «индейцев» Урала, живших на этой земле до прихода русских. Затем поедем в город Невьянск, где полюбуемся на уникальную Невьянскую башню, познакомимся с историей династии заводовладельцев Демидовых и невьянского купечества. Закончится экскурсия посещением старинного уральского храма в селе Быньги с сохранившимся дореволюционными иконами Важная информация: Экскурсия не проводится по понедельникам!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Этнопарк «Земля Предков», посвящённый истории народа манси, жившего на Среднем Урале до прихода русских
- 2. Невьянская наклонная башня - уникальный памятник горнозаводской архитектуры Урала первой половины 18 века
- 3. Спасо-Преображенский собор города Невьянск - центральный храм города начала 19 века
- 4. Невьянский пруд и прогулка по набережной до так называемого «Камня» - фотогеничного места с потрясающей панорамой Невьянской башни и центральной части города
- 5. Центральная часть города Невьянск - мини-экскурсия по старому центру, полному купеческих особняков 19 века
- 6. Усадьба Гавриила Ермолаевича Подвинцева, в которой расположен музей, посвящённый невьянскому купечеству. Его возможно посетить за дополнительную плату
- 7. Храм в селе Быньги в 5 км. от Невьянска с уникальным интерьером конца 18 века - один из немногих храмов области, не закрывавшихся при советской власти
Что включено
- "услуги гида, билеты в этнопарк /"Земля предков/" и на Невьянскую наклонную башню
- Обед в мансийском стиле в этнопарке
Что не входит в цену
- Стоимость второго обеда в Невьянске, посещение дополнительных туристических объектов по ходу экскурсии
Место начала и завершения?
Г. Екатеринбург, парковка возле гостиницы Marins Park Hotel, ул. Челюскинцев 106
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- Экскурсия не проводится по понедельникам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
