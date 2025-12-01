Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Снежана Самойлова Ваш гид в Екатеринбурге Написать вопрос Индивидуальная квест-экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Когда В любое удобное время 1090 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание квеста Кто осмелился в последний день выставки украсть тиару княгини Марии Фёдоровны? Кто захотел омрачить репутацию музея и закрыть его? На рассвете кураторы из столицы уже приедут за тиарой, успеете ли вы всего за несколько часов раскрыть это дело или музей ожидает провал, а преступник уйдёт безнаказанным? После закрытия выставки хранитель музея должен был подготовить тиару, но она неожиданно пропадает прямо из-под носа. Тут же начались поиски драгоценного украшения, а также того, кто мог её украсть, но камеры оказались выключенными. Почему выключены камеры? Почему не сработала сигнализация? Кто из сотрудников мог совершить кражу? И сотрудник ли? Кто-то хочет закрыть музей или действовал лишь в своих материальных интересах? Для ответа на эти вопросы обратились к вам - лучшим детективам этого города. Теперь это загадочное дело в ваших руках! Вся надежда только на вас. Вы не подведёте? Вы готовы поговорить со всеми подозреваемыми, найти все зацепки и вернуть тиару, а вместе с ней сохранить музей? Если, конечно, вы уверены, что вам удастся распутать эту загадку и верно указать на преступника. Кстати, не забудьте записывать важные детали: кто кем работает, что говорит, и как, в конце концов, зовут ваших подозреваемых. Кроме этого, для прохождения заданий вам понадобиться компас (на телефоне компас подойдёт). Все задания проходят на улице, в центре города, дополнительные источники информации не требуются. Данный квест будет весело и интересно проходить как в компании с друзьями, так и со своей второй половинкой - посмотрите, одинаково ли вы мыслите! Также он подойдёт для совместного досуга семьёй или одиночного прохождения: разнообразьте свою прогулку! Проверьте, насколько крутой детектив из вас бы получился! Скорее помогите найти украденную тиару и сохранить музей! Готовьтесь потренировать память, прокачать индукцию и испытать все прелести работы детектива. Всё, что необходимо сделать для полного погружение в самый центр истории - оплатить квест. При этом начать расследование вы сможете в любое удобное для вас время! Кто осмелился в последний день выставки украсть тиару княгини Марии Фёдоровны? Кто захотел омрачить репутацию музея и закрыть его? На рассвете кураторы из столицы уже приедут за тиарой, успеете ли вы всего за несколько часов раскрыть это дело или музей ожидает провал, а преступник уйдёт безнаказанным? После закрытия выставки хранитель музея должен был подготовить тиару, но она неожиданно пропадает прямо из-под носа. Тут же начались поиски драг

В любое удобное время Выбрать дату