Описание квестаКто осмелился в последний день выставки украсть тиару княгини Марии Фёдоровны? Кто захотел омрачить репутацию музея и закрыть его? На рассвете кураторы из столицы уже приедут за тиарой, успеете ли вы всего за несколько часов раскрыть это дело или музей ожидает провал, а преступник уйдёт безнаказанным? После закрытия выставки хранитель музея должен был подготовить тиару, но она неожиданно пропадает прямо из-под носа. Тут же начались поиски драгоценного украшения, а также того, кто мог её украсть, но камеры оказались выключенными. Почему выключены камеры? Почему не сработала сигнализация? Кто из сотрудников мог совершить кражу? И сотрудник ли? Кто-то хочет закрыть музей или действовал лишь в своих материальных интересах? Для ответа на эти вопросы обратились к вам - лучшим детективам этого города. Теперь это загадочное дело в ваших руках! Вся надежда только на вас. Вы не подведёте? Вы готовы поговорить со всеми подозреваемыми, найти все зацепки и вернуть тиару, а вместе с ней сохранить музей? Если, конечно, вы уверены, что вам удастся распутать эту загадку и верно указать на преступника. Кстати, не забудьте записывать важные детали: кто кем работает, что говорит, и как, в конце концов, зовут ваших подозреваемых. Кроме этого, для прохождения заданий вам понадобиться компас (на телефоне компас подойдёт). Все задания проходят на улице, в центре города, дополнительные источники информации не требуются. Данный квест будет весело и интересно проходить как в компании с друзьями, так и со своей второй половинкой - посмотрите, одинаково ли вы мыслите! Также он подойдёт для совместного досуга семьёй или одиночного прохождения: разнообразьте свою прогулку! Проверьте, насколько крутой детектив из вас бы получился! Скорее помогите найти украденную тиару и сохранить музей! Готовьтесь потренировать память, прокачать индукцию и испытать все прелести работы детектива. Всё, что необходимо сделать для полного погружение в самый центр истории - оплатить квест. При этом начать расследование вы сможете в любое удобное для вас время! Кто осмелился в последний день выставки украсть тиару княгини Марии Фёдоровны? Кто захотел омрачить репутацию музея и закрыть его? На рассвете кураторы из столицы уже приедут за тиарой, успеете ли вы всего за несколько часов раскрыть это дело или музей ожидает провал, а преступник уйдёт безнаказанным? После закрытия выставки хранитель музея должен был подготовить тиару, но она неожиданно пропадает прямо из-под носа. Тут же начались поиски драг
В любое удобное время
Ответы на вопросы
Что включено
- Прохождение квест-экскурсии через приложение
Место начала и завершения?
Улица Воеводина, 5
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей Бажова и озеро Тальков камень
Откройте для себя чарующие бажовские места: музей, озеро и гора ждут вас в увлекательном путешествии по Сысерти
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Алапаевская узкоколейка + Музей деревянного зодчества (из Екатеринбурга)
Проехать по одной из самых протяжённых дорог мира, увидеть старинные избы и зайти в дом Чайковского
1 дек в 10:30
2 дек в 09:00
32 000 ₽ за всё до 3 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Портал в шестое чувство»
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга, решая увлекательные задания и открывая для себя уникальные памятники и стрит-арт
Начало: В саду Центра современного искусства
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1000 ₽ за всё до 6 чел.