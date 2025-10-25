Добро пожаловать на экскурсию по бажовским местам! Участники познакомятся с историей и современностью провинциального города Сысерть. Прогулка по экотропе приведет к озеру Тальков камень, где можно увидеть штольни и добычу

талька. Подъем на гору Бессонова подарит захватывающие панорамы. Посещение дома-музея Павла Бажова позволит узнать о жизни и вкладе писателя в развитие города. Это уникальная возможность ощутить «русский дух» и насладиться природной красотой

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

9:00 — выезд от отеля

10:00–12:00 — прибытие в парк «Бажовские места». Мы прогуляемся по экотропе до озера Тальков камень и обойдём его вокруг. Посмотрим, как добывали тальк и сможем потрогать его своими руками. Посетим штольню, подтверждающую факт открытого способа добычи ископаемого

12:00–12:30 — переезд в город Сысерть

12:30–15:30 — в Сысерти зайдём в дом-музей Павла Бажова — вы увидите, где вырос и жил знаменитый писатель. Прогуляемся по современной набережной, полюбуемся прудом реки Сысерть, поднимемся на гору Бессонову, насладимся видом на город

15:30–16:30 — возвращение в отель

Тайминг может меняться в зависимости от погодных условий и других непредвиденных обстоятельств.

Вы узнаете:

Благодаря кому и чему образовался город Сысерть

Как добывали тальк на карьере Тальков камень

Чем занимался и какой вклад внёс в развитие города Бажов

Где стоит один из самых больших поклонных крестов из чугуна

Как металлургический завод превратился в экокластер

Организационные детали

Поедем на комфортабельном автомобиле Opel Corsa

Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет. Трек до озера идёт по лесу, предусмотрен подъём на гору по оборудованной лестнице

Дополнительные расходы