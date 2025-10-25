Добро пожаловать на экскурсию по бажовским местам! Участники познакомятся с историей и современностью провинциального города Сысерть. Прогулка по экотропе приведет к озеру Тальков камень, где можно увидеть штольни и добычу
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Прогулка по экотропе к озеру
- 🏞 Восхитительные виды с горы
- 🏛 Посещение музея Бажова
- 🔍 Узнать историю Сысерти
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Музей Бажова
- Озеро Тальков камень
- Гора Бессонова
Описание экскурсии
9:00 — выезд от отеля
10:00–12:00 — прибытие в парк «Бажовские места». Мы прогуляемся по экотропе до озера Тальков камень и обойдём его вокруг. Посмотрим, как добывали тальк и сможем потрогать его своими руками. Посетим штольню, подтверждающую факт открытого способа добычи ископаемого
12:00–12:30 — переезд в город Сысерть
12:30–15:30 — в Сысерти зайдём в дом-музей Павла Бажова — вы увидите, где вырос и жил знаменитый писатель. Прогуляемся по современной набережной, полюбуемся прудом реки Сысерть, поднимемся на гору Бессонову, насладимся видом на город
15:30–16:30 — возвращение в отель
Тайминг может меняться в зависимости от погодных условий и других непредвиденных обстоятельств.
Вы узнаете:
- Благодаря кому и чему образовался город Сысерть
- Как добывали тальк на карьере Тальков камень
- Чем занимался и какой вклад внёс в развитие города Бажов
- Где стоит один из самых больших поклонных крестов из чугуна
- Как металлургический завод превратился в экокластер
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Opel Corsa
- Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет. Трек до озера идёт по лесу, предусмотрен подъём на гору по оборудованной лестнице
Дополнительные расходы
- Вход в природный парк — 251 ₽ с чел.
- Посещение музея Бажова — 100–400 ₽ с чел. (зависит от льгот, возраста и программы)
- Аренда детского кресла — 350 ₽ (пожалуйста, сообщите заранее, если оно вам понадобится)
- Питание — по желанию
- По желанию можно посетить Фарфоровый завод с экскурсией и мастер-классом по росписи изделия завода — 800 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 22 туристов
Я всегда знала, что путешествия — моя страсть, моя ценность, мой стимул двигаться и открывать новые места! Поэтому в 2018 году отправилась на Камчатку, покорять горные вершины. А дальше былоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
25 окт 2025
Ольга супер мега позитивный человек!!! Всё прошло на высшем уровне. Материал доступен и понятен!! Наш гид стойко перенесла все наши тяготы подъема и спуска по локациям (отдельное спасибо). А самое главное, очень красивые виды, 100 процентов рекомендуем!!!
Леонид
21 июн 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия с прекрасными видами. Всё было отлично организованно, везде побывали и успели. Ольга прекрасный собеседник и интересный рассказчик. Было очень интересно, смело рекомендую этот маршрут всем.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и Сысерть
Уникальная экскурсия по Уралу: откройте для себя озеро Тальков Камень и исторический город Сысерть с его удивительными видами и культурой
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
11 400 ₽
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
Погрузитесь в мир сказок: кормите оленей с рук и отправляйтесь на Азов-гору, где оживают персонажи Бажова. Уникальная возможность для всей семьи
Начало: У Цирка
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в прошлое: Каменные палатки и озеро Шарташ в Екатеринбурге
Отправьтесь в путешествие по времени с экскурсией в окрестности Екатеринбурга, где природа и история сливаются воедино
Начало: У входа в парк «Каменные палатки» у подножия камен...
12 ноя в 11:00
13 ноя в 11:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.