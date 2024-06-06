1 чел.
По популярности
Групповая
1 час
Увлекательная групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую Екатеринбурга
Погрузитесь в мир стеклодувного искусства, наблюдая за работой мастеров и создавая свои уникальные изделия. Экскурсия в Екатеринбурге ждёт вас
Начало: На проходной завода ФРТИ
«А ещё мы покажем вам единственный в России музей стеклянных фигур, созданных на основе детских рисунков»
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00
Сегодня в 12:00
14 июня в 12:00
450₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
История и архитектура Екатеринбурга за три часа
Трехчасовая автомобильная экскурсия по Екатеринбургу: архитектура, история, тайны и легенды города
Начало: По Вашему выбору в центре города
«В поездке вы также увидите центры современной и будущей деловой жизни города — Екатеринбург-сити, с самым высоким зданием и небезызвестным музеем первого президента России Ельцина»
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Последние дни Романовых в Екатеринбурге: автоэкскурсия с посещением святынь
Погрузитесь в трагичную историю последних дней Романовых на индивидуальной автоэкскурсии по Екатеринбургу. Узнайте о судьбе царской семьи
«По прибытии я познакомлю вас с территорией Ганиной ямы: мы зайдём в храм и в музей Романовых»
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Режевскому округу: природа и история
Погрузитесь в атмосферу уральской глубинки: марсианские пейзажи, старинные села и уникальные природные объекты ждут вас на этой экскурсии
«По возвращении в Реж, если пожелаете, посетите необычный музей Гвоздя»
12 июня в 08:00
18 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Березовский! Погружение в историю русского золота и жизнь шахтеров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Березовский, где золотые россыпи и шахта-музей раскроют секреты добычи золота
Начало: В Берёзовском, посёлке Ленинский
«А спустившись в шахту-музей, вы узнаете о работе спасателей и нелегкой жизни шахтеров»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сила Урала: Бажовские места и уникальная природа Екатеринбурга
Откройте тайны Урала в экскурсии по Бажовским местам: волшебный лес, мистические озера и уральская кухня
«А после отправимся в мемориальный дом-музей Бажова, где местные сотрудники проведут для вас экскурсию и расскажут интересные факты из биографии и творчества писателя»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Екатеринбург - столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Окунитесь в мир уличного искусства Екатеринбурга! Прогулка по центру города с рассказами о местных арт-фестивалях и работах известных художников
Начало: В центре города
10 июня в 14:30
12 июня в 14:30
3 900₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
Открыть секреты Екатеринбурга, следуя за картой по важнейшим местам города
Начало: На Октябрьской площади
«музей изобразительных искусств»
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
6 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
Посетить единственный в России интерактивный музей Золота и «уральскую пустыню»
Начало: По Вашему выбору в центре города
«Вы посетите то самое место, где его обнаружили, исследуете интерактивные экспозиции музея Золота и узнаете, как работали и работают с этим драгоценным металлом местные мастера»
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
Познакомиться с символами города и добраться до истоков новой политической истории России
«Вы узнаете, дома-музеи каких известных уроженцев Екатеринбурга здесь можно посетить»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Отправиться на малую родину писателя-сказочника за настоящим уральским колоритом
Начало: В районе метро «Уралмаш»
«На прогулке по старинным кварталам вы посетите дом-музей писателя и увидите улицы, по которым он любил гулять»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
«Мы зайдём в дом-музей Бажова, где родился и провёл детство знаменитый писатель»
4 июля в 09:00
9 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
«По следам Бажова» - тур по знаковым для писателя местам
Начало: Метро 1905 года, возможно по согласованию
«зайдем (по желанию) в дом-музей, где сохранилась подлинная обстановка со времени жизни там писателя»
Расписание: В любой день, кроме понедельника и вторника (нерабочие дни музеев)
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
Познакомиться с результатами журналистского расследования, рассматривая архитектуру 20 века
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
УМЕСТный стрит-арт
Познать Екатеринбург с новой стороны, открыв для себя интересные работы уличных художников
Начало: Рядом с Городком чекистов, район Ленина-Луначарско...
10 июня в 16:00
11 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
Как на Урале кино снимали: вечерняя экскурсия с видеопроектором
Пройти по местам съёмок советских сериалов, перестроечного фэнтези и русской анимации в мини-группе
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 19:30
15 июня в 19:30
800600₽ за человека
Групповая
2 часа
Исторический сквер и Уральский геологический музей (в группе)
Прикоснуться к хроникам города на прогулке и рассмотреть минералы и метеориты в музее
Начало: На улице Горького
«Это один из самых старинных и самых больших музеев на Урале»
Расписание: в пятницу в 14:00
14 июня в 14:00
21 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Отличная экскурсия. Интересный рассказ и факты о минералах и добыче. В шахте прохладно, одевайтесь!
- ТТатьяна6 июня 2024Спасибо Елене за такую познавательную, развлекательную, интересную и информационно наполненную экскурсию. Я открыла для себя новое направление. Мои подростки были
- ЮЮлия1 июня 2024Все супер! Все понравилось! Уже посоветовала всем подругам
- ННаталия28 мая 2024Елена, спасибо большое за воскресный вечер на Вашей экскурсии от нашей группы - жителей Екатеринбурга. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- ИИрина22 мая 2024Нам все понравилось.
- ВВладимир20 мая 2024Очень понравилась эскурсия! Интересно и детям м возрослым! Имея два высших образования только после эскурсии задумался о уникальности золота! Дмитрий - с отличным чувством юмора. Все прошло на одном дыхании. Супер! Спасибо!
- ААльбина18 мая 2024Прослушали интересный рассказ о производстве художественных стеклянных изделий. Удивительно, что производство этих изделий было организовано на энтузиазме и стремлении к знаниям Татьяны. Если очень захотеть, то мечты сбываются.
- ЕЕкатерина14 мая 2024Это была потрясающая экскурсия с очень знающим и интересным человеком!!! Я получила массу удовольствия. Всем однозначно рекомендую. Сколько же красот на планете, в России, на Урале. И сколько хочется всего еще посмотреть.
- ААнна12 мая 2024Посетили мастерскую 10 мая 2024 г. Необычная экскурсия, на подобной побывали впервые. Своими глазами увидели, как рождаются авторские изделия из стекла. Экскурсию рекомендую взрослым и детям старше 10 лет.
- ССветлана11 мая 2024Спасибо большое Дмитрию за проведение экскурсии. Было интересно всем и ребенку (7 лет) и взрослым. Познавательно и увлекательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Музеи»
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