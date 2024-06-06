🚶 Пешая Групповая 1 час 4 отзыва Увлекательная групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую Екатеринбурга Погрузитесь в мир стеклодувного искусства, наблюдая за работой мастеров и создавая свои уникальные изделия. Экскурсия в Екатеринбурге ждёт вас Начало: На проходной завода ФРТИ «А ещё мы покажем вам единственный в России музей стеклянных фигур, созданных на основе детских рисунков» Расписание: в пятницу и субботу в 12:00 450 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 48 отзывов История и архитектура Екатеринбурга за три часа Трехчасовая автомобильная экскурсия по Екатеринбургу: архитектура, история, тайны и легенды города Начало: По Вашему выбору в центре города «В поездке вы также увидите центры современной и будущей деловой жизни города — Екатеринбург-сити, с самым высоким зданием и небезызвестным музеем первого президента России Ельцина» 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 17 отзывов Последние дни Романовых в Екатеринбурге: автоэкскурсия с посещением святынь Погрузитесь в трагичную историю последних дней Романовых на индивидуальной автоэкскурсии по Екатеринбургу. Узнайте о судьбе царской семьи «По прибытии я познакомлю вас с территорией Ганиной ямы: мы зайдём в храм и в музей Романовых» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 25 отзывов Индивидуальная экскурсия по Режевскому округу: природа и история Погрузитесь в атмосферу уральской глубинки: марсианские пейзажи, старинные села и уникальные природные объекты ждут вас на этой экскурсии «По возвращении в Реж, если пожелаете, посетите необычный музей Гвоздя» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 47 отзывов В Березовский! Погружение в историю русского золота и жизнь шахтеров Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Березовский, где золотые россыпи и шахта-музей раскроют секреты добычи золота Начало: В Берёзовском, посёлке Ленинский «А спустившись в шахту-музей, вы узнаете о работе спасателей и нелегкой жизни шахтеров» 4 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 16 отзывов Сила Урала: Бажовские места и уникальная природа Екатеринбурга Откройте тайны Урала в экскурсии по Бажовским местам: волшебный лес, мистические озера и уральская кухня «А после отправимся в мемориальный дом-музей Бажова, где местные сотрудники проведут для вас экскурсию и расскажут интересные факты из биографии и творчества писателя» от 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Екатеринбург - столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия Окунитесь в мир уличного искусства Екатеринбурга! Прогулка по центру города с рассказами о местных арт-фестивалях и работах известных художников Начало: В центре города 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия Открыть секреты Екатеринбурга, следуя за картой по важнейшим местам города Начало: На Октябрьской площади «музей изобразительных искусств» 6 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Берёзовский - путешествие в «Золотой город» Посетить единственный в России интерактивный музей Золота и «уральскую пустыню» Начало: По Вашему выбору в центре города «Вы посетите то самое место, где его обнаружили, исследуете интерактивные экспозиции музея Золота и узнаете, как работали и работают с этим драгоценным металлом местные мастера» 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра Познакомиться с символами города и добраться до истоков новой политической истории России «Вы узнаете, дома-музеи каких известных уроженцев Екатеринбурга здесь можно посетить» 4 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая Отправиться на малую родину писателя-сказочника за настоящим уральским колоритом Начало: В районе метро «Уралмаш» «На прогулке по старинным кварталам вы посетите дом-музей писателя и увидите улицы, по которым он любил гулять» 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника «Мы зайдём в дом-музей Бажова, где родился и провёл детство знаменитый писатель» 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 5 отзывов «По следам Бажова» - тур по знаковым для писателя местам Начало: Метро 1905 года, возможно по согласованию «зайдем (по желанию) в дом-музей, где сохранилась подлинная обстановка со времени жизни там писателя» Расписание: В любой день, кроме понедельника и вторника (нерабочие дни музеев) 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е Познакомиться с результатами журналистского расследования, рассматривая архитектуру 20 века 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа УМЕСТный стрит-арт Познать Екатеринбург с новой стороны, открыв для себя интересные работы уличных художников Начало: Рядом с Городком чекистов, район Ленина-Луначарско... 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Мини-группа 2.5 часа Как на Урале кино снимали: вечерняя экскурсия с видеопроектором Пройти по местам съёмок советских сериалов, перестроечного фэнтези и русской анимации в мини-группе Начало: На проспекте Ленина 800 600 ₽ за человека