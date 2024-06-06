Музеи и искусство Екатеринбурга

Найдено 17 экскурсий в категории «Музеи» в Екатеринбурге, цены от 450 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую
🚶 Пешая
Групповая
1 час
4 отзыва
Увлекательная групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую Екатеринбурга
Погрузитесь в мир стеклодувного искусства, наблюдая за работой мастеров и создавая свои уникальные изделия. Экскурсия в Екатеринбурге ждёт вас
Начало: На проходной завода ФРТИ
«А ещё мы покажем вам единственный в России музей стеклянных фигур, созданных на основе детских рисунков»
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00
Сегодня в 12:00
14 июня в 12:00
450 за человека
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
История и архитектура Екатеринбурга за три часа
Трехчасовая автомобильная экскурсия по Екатеринбургу: архитектура, история, тайны и легенды города
Начало: По Вашему выбору в центре города
«В поездке вы также увидите центры современной и будущей деловой жизни города — Екатеринбург-сити, с самым высоким зданием и небезызвестным музеем первого президента России Ельцина»
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200 за всё до 3 чел.
Последние дни Романовых: автоэкскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Последние дни Романовых в Екатеринбурге: автоэкскурсия с посещением святынь
Погрузитесь в трагичную историю последних дней Романовых на индивидуальной автоэкскурсии по Екатеринбургу. Узнайте о судьбе царской семьи
«По прибытии я познакомлю вас с территорией Ганиной ямы: мы зайдём в храм и в музей Романовых»
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Самоцветный пояс уральской глубинки (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Режевскому округу: природа и история
Погрузитесь в атмосферу уральской глубинки: марсианские пейзажи, старинные села и уникальные природные объекты ждут вас на этой экскурсии
«По возвращении в Реж, если пожелаете, посетите необычный музей Гвоздя»
12 июня в 08:00
18 июня в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
В Березовский! На родину русского золота
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
В Березовский! Погружение в историю русского золота и жизнь шахтеров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Березовский, где золотые россыпи и шахта-музей раскроют секреты добычи золота
Начало: В Берёзовском, посёлке Ленинский
«А спустившись в шахту-музей, вы узнаете о работе спасателей и нелегкой жизни шахтеров»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 500 за всё до 8 чел.
Сила Урала - «Бажовские места» и природа края
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Сила Урала: Бажовские места и уникальная природа Екатеринбурга
Откройте тайны Урала в экскурсии по Бажовским местам: волшебный лес, мистические озера и уральская кухня
«А после отправимся в мемориальный дом-музей Бажова, где местные сотрудники проведут для вас экскурсию и расскажут интересные факты из биографии и творчества писателя»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 6 чел.
Екатеринбург - столица стрит-арта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Екатеринбург - столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Окунитесь в мир уличного искусства Екатеринбурга! Прогулка по центру города с рассказами о местных арт-фестивалях и работах известных художников
Начало: В центре города
10 июня в 14:30
12 июня в 14:30
3 900 за всё до 10 чел.
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
Открыть секреты Екатеринбурга, следуя за картой по важнейшим местам города
Начало: На Октябрьской площади
«музей изобразительных искусств»
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
6 670 за всё до 6 чел.
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
Посетить единственный в России интерактивный музей Золота и «уральскую пустыню»
Начало: По Вашему выбору в центре города
«Вы посетите то самое место, где его обнаружили, исследуете интерактивные экспозиции музея Золота и узнаете, как работали и работают с этим драгоценным металлом местные мастера»
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200 за всё до 3 чел.
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
Познакомиться с символами города и добраться до истоков новой политической истории России
«Вы узнаете, дома-музеи каких известных уроженцев Екатеринбурга здесь можно посетить»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
4 700 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Отправиться на малую родину писателя-сказочника за настоящим уральским колоритом
Начало: В районе метро «Уралмаш»
«На прогулке по старинным кварталам вы посетите дом-музей писателя и увидите улицы, по которым он любил гулять»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
«Мы зайдём в дом-музей Бажова, где родился и провёл детство знаменитый писатель»
4 июля в 09:00
9 июля в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
«По следам Бажова» - тур по знаковым для писателя местам
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
«По следам Бажова» - тур по знаковым для писателя местам
Начало: Метро 1905 года, возможно по согласованию
«зайдем (по желанию) в дом-музей, где сохранилась подлинная обстановка со времени жизни там писателя»
Расписание: В любой день, кроме понедельника и вторника (нерабочие дни музеев)
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
Познакомиться с результатами журналистского расследования, рассматривая архитектуру 20 века
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
8 000 за всё до 4 чел.
УМЕСТный стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
УМЕСТный стрит-арт
Познать Екатеринбург с новой стороны, открыв для себя интересные работы уличных художников
Начало: Рядом с Городком чекистов, район Ленина-Луначарско...
10 июня в 16:00
11 июня в 12:00
5 000 за всё до 7 чел.
Как на Урале кино снимали: вечерняя экскурсия с видеопроектором
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
Как на Урале кино снимали: вечерняя экскурсия с видеопроектором
Пройти по местам съёмок советских сериалов, перестроечного фэнтези и русской анимации в мини-группе
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 19:30
15 июня в 19:30
800600 за человека
Исторический сквер и Уральский геологический музей (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Исторический сквер и Уральский геологический музей (в группе)
Прикоснуться к хроникам города на прогулке и рассмотреть минералы и метеориты в музее
Начало: На улице Горького
«Это один из самых старинных и самых больших музеев на Урале»
Расписание: в пятницу в 14:00
14 июня в 14:00
21 июня в 14:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    В Березовский! На родину русского золота
    Отличная экскурсия. Интересный рассказ и факты о минералах и добыче. В шахте прохладно, одевайтесь!
    Отличная экскурсия. Интересный рассказ и факты о минералах и добыче. В шахте прохладно, одевайтесь!Отличная экскурсия. Интересный рассказ и факты о минералах и добыче. В шахте прохладно, одевайтесь!Отличная экскурсия. Интересный рассказ и факты о минералах и добыче. В шахте прохладно, одевайтесь!Отличная экскурсия. Интересный рассказ и факты о минералах и добыче. В шахте прохладно, одевайтесь!Отличная экскурсия. Интересный рассказ и факты о минералах и добыче. В шахте прохладно, одевайтесь!
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Екатеринбург - столица стрит-арта
    Спасибо Елене за такую познавательную, развлекательную, интересную и информационно наполненную экскурсию. Я открыла для себя новое направление. Мои подростки были
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    в восторге!!! Елена легко и интересно отвечала на вопросы, рассуждала на очень серьезные темы с почти взрослыми детьми. Думаю, что было бы здорово с классом пойти на такую экскурсию. Это свежее, актуальное направление для людей кто любит не просто гулять, а гулять и узнавать новую информацию и наслаждаться творчеством одновременно. Время пролетело как миг! Благодарю!!!

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую
    Все супер! Все понравилось! Уже посоветовала всем подругам
    Все супер! Все понравилось! Уже посоветовала всем подругам
  • Н
    Наталия
    28 мая 2024
    Екатеринбург - столица стрит-арта
    Елена, спасибо большое за воскресный вечер на Вашей экскурсии от нашей группы - жителей Екатеринбурга. Экскурсия прошла на одном дыхании.
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    Для нас стало открытием, сколько произведений современного искусства таят знакомые нам улицы. А истории, рассказанные Вами, погрузили нас в атмосферу фестивалей, масштаб и сложность задумок художников. Благодарим и желаем всего доброго.

  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Сила Урала - «Бажовские места» и природа края
    Нам все понравилось.
    Нам все понравилосьНам все понравилосьНам все понравилось
  • В
    Владимир
    20 мая 2024
    В Березовский! На родину русского золота
    Очень понравилась эскурсия! Интересно и детям м возрослым! Имея два высших образования только после эскурсии задумался о уникальности золота! Дмитрий - с отличным чувством юмора. Все прошло на одном дыхании. Супер! Спасибо!
  • А
    Альбина
    18 мая 2024
    Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую
    Прослушали интересный рассказ о производстве художественных стеклянных изделий. Удивительно, что производство этих изделий было организовано на энтузиазме и стремлении к знаниям Татьяны. Если очень захотеть, то мечты сбываются.
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Самоцветный пояс уральской глубинки (на вашем автомобиле)
    Это была потрясающая экскурсия с очень знающим и интересным человеком!!! Я получила массу удовольствия. Всем однозначно рекомендую. Сколько же красот на планете, в России, на Урале. И сколько хочется всего еще посмотреть.
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую
    Посетили мастерскую 10 мая 2024 г. Необычная экскурсия, на подобной побывали впервые. Своими глазами увидели, как рождаются авторские изделия из стекла. Экскурсию рекомендую взрослым и детям старше 10 лет.
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    В Березовский! На родину русского золота
    Спасибо большое Дмитрию за проведение экскурсии. Было интересно всем и ребенку (7 лет) и взрослым. Познавательно и увлекательно!
    Спасибо большое Дмитрию за проведение экскурсии. Было интересно всем и ребенку (7 лет) и взрослым. Познавательно и увлекательно!Спасибо большое Дмитрию за проведение экскурсии. Было интересно всем и ребенку (7 лет) и взрослым. Познавательно и увлекательно!Спасибо большое Дмитрию за проведение экскурсии. Было интересно всем и ребенку (7 лет) и взрослым. Познавательно и увлекательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Музеи»

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