Исследуйте главные экспонаты бесплатной открытой площадки Музея военной техники УГМК в Верхней Пышме. Рассмотрите легендарные танки Т-34, внушавшие страх противникам советской армии. Ощутите мощь и техническое совершенство современных боевых самолетов Миг-31 и Су-24.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Прогуляйтесь по железнодорожной станции времён Второй мировой войны и узнайте роли санитарных поездов. Изучите один из самых больших экспонатов музея, который одновременно является самой маленькой подлодкой в мире. Откройте для себя первую советскую экскурсионную подлодку и «летающую лабораторию». Завершите экскурсию у статуи «Рабочий и Колхозница», ставшей символом противостояния СССР и нацистской Германии. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).
Ответы на вопросы
Что включено
- Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Спланированный маршрут с офлайн-картой для удобной навигации
Что не входит в цену
- Наушники (необходимо взять свои)
- Билет на открытую площадку приобретается самостоятельно (входит в стоимость билетов в выставочные центры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Верхняя Пышма, Улица Александра Козицына, 2
Завершение: Г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 2А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Е
Елена
18 авг 2025
Отвратительная экскурсия, крайне неудобная, с кучей ненужной информации, которую не проговариваться нужно, когда уже клиент стоит на месте, а писать заранее. Когда мы прибыли на место, мы это все с собой уже не взяли. Деньги потрачены зря, настроение испорчено. Получена масса возмущений от семьи. Не говоря о доп расходах за вход, о котором заранее тоже никто не соизволил сообщить.
Л
Любовь
9 авг 2025
Музей,конечно, супер! Техника классная, ухоженная. Возила сына,но и самой было интересно.
