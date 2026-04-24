Вас ждет прогулка по живописному природному парку, где каждый камень
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные природные пейзажи
- 🏛 Интересные исторические факты
- 🍽 Традиционная уральская кухня
- 🏞 Места силы и вдохновения
- 🎨 Мастер-классы по народным промыслам
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Природный парк «Бажовские места»
- Тальков Камень
- Дом-музей Бажова
- Недействующий железоделательный завод
Описание экскурсии
Место, где родились знаменитые сказы Урала
В обустроенном природном парке «Бажовские места» вы погуляете по волшебному лесу и насладитесь чистым воздухом. Увидите мистический Тальков Камень — одно из самых красивых озер Среднего Урала, образованное на месте старинного талькового карьера. Откроете места детства Павла Бажова, которые вдохновили его на создание серии сказов. И послушаете по пути известные фольклорные сюжеты, появившиеся в фантазии автора в этих самых краях.
Домашняя выпечка и дом-музей
У озера я предложу пообедать в проверенном заведении, где готовят традиционные блюда уральской кухни, например, ароматные пироги с черемухой. А после отправимся в мемориальный дом-музей Бажова, где местные сотрудники проведут для вас экскурсию и расскажут интересные факты из биографии и творчества писателя.
Дополнительные опции
В программу можно включить мастер-класс по рукоделию и народным промыслам (ткачество, гончарное дело). Посетить недействующий железоделательный завод в Сысерти. Или поучаствовать в костюмированной программе в доме Бажова «Знахарка», где вас познакомят с целебными травами Урала и секретами русской бани (без посещения). Каждое мероприятие занимает примерно 1 час. Все локации находятся рядом друг с другом, в 5-15 минут езды на автомобиле.
Организационные детали
Что включено в стоимость, а что — нет
- Экскурсия проходит на автомобиле. Транспорт включен в стоимость.
- Обед в кафе и дополнительные опции — посещение завода, мастер-классы (1500 руб. /группу) — оплачиваются отдельно. Интерактив согласовывается как минимум за пару дней до даты экскурсии.
- Входные билеты в музей Бажова оплачиваются отдельно (цена варьируется от 100 до 500 руб. /чел. в зависимости от возраста и льгот, и выбранной программы внутри музея)
- Входной билет в парк Бажовские места 100-250 руб. /чел. (в зависимости от возраста экскурсанта)
Пояснения к программе
- В указанную продолжительность входит трансфер до заповедника и обратно, прогулка по «малому кругу» 4 км + посещение дома Бажова
- Летом и в хорошую погоду вы сможете поплавать в карьере/озере. Необходимо взять купальные принадлежности и сухую одежду для прогулки.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Несмотря на достаточно высокую стоимость, экскурсия полностью оправдала себя:
Во-первых, Ольга заранее, еще задолго до
интересная и необычная экскурсия в парке и с посещение усадьбы Бажова и театрального интерактивного спектакля)
мы и мужем в восторге!
Ольга -вы лучшая! впечатляюще и незабываемо!