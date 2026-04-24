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Сила Урала - «Бажовские места» и природа края

Откройте тайны Урала в экскурсии по Бажовским местам: волшебный лес, мистические озера и уральская кухня
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Бажовским местам в Екатеринбурге, где вы окунетесь в атмосферу знаменитых сказов и ощутите дух Урала.

Вас ждет прогулка по живописному природному парку, где каждый камень
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и дерево хранят в себе вековые легенды. Мистический Тальков камень и его озеро не оставят вас равнодушными.

Посещение дома-музея Павла Бажова раскроет тайны его творчества, а традиционные блюда уральской кухни в кафе у озера наполнят ваше путешествие неповторимыми вкусами.

Для желающих предлагаем мастер-классы по рукоделию и народным промыслам, посещение исторического железоделательного завода или участие в костюмированной программе «Знахарка».

Экскурсия на автомобиле, включая транспортные расходы, с возможностью индивидуального подбора дополнительных опций для полного погружения в культуру Урала

5
44 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальные природные пейзажи
  • 🏛 Интересные исторические факты
  • 🍽 Традиционная уральская кухня
  • 🏞 Места силы и вдохновения
  • 🎨 Мастер-классы по народным промыслам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года природа Урала наиболее живописна, а погодные условия позволяют насладиться всеми активностями на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Сила Урала - «Бажовские места» и природа края
Сила Урала - «Бажовские места» и природа края
Сила Урала - «Бажовские места» и природа края

Что можно увидеть

  • Природный парк «Бажовские места»
  • Тальков Камень
  • Дом-музей Бажова
  • Недействующий железоделательный завод

Описание экскурсии

Место, где родились знаменитые сказы Урала

В обустроенном природном парке «Бажовские места» вы погуляете по волшебному лесу и насладитесь чистым воздухом. Увидите мистический Тальков Камень — одно из самых красивых озер Среднего Урала, образованное на месте старинного талькового карьера. Откроете места детства Павла Бажова, которые вдохновили его на создание серии сказов. И послушаете по пути известные фольклорные сюжеты, появившиеся в фантазии автора в этих самых краях.

Домашняя выпечка и дом-музей

У озера я предложу пообедать в проверенном заведении, где готовят традиционные блюда уральской кухни, например, ароматные пироги с черемухой. А после отправимся в мемориальный дом-музей Бажова, где местные сотрудники проведут для вас экскурсию и расскажут интересные факты из биографии и творчества писателя.

Дополнительные опции

В программу можно включить мастер-класс по рукоделию и народным промыслам (ткачество, гончарное дело). Посетить недействующий железоделательный завод в Сысерти. Или поучаствовать в костюмированной программе в доме Бажова «Знахарка», где вас познакомят с целебными травами Урала и секретами русской бани (без посещения). Каждое мероприятие занимает примерно 1 час. Все локации находятся рядом друг с другом, в 5-15 минут езды на автомобиле.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • Экскурсия проходит на автомобиле. Транспорт включен в стоимость.
  • Обед в кафе и дополнительные опции — посещение завода, мастер-классы (1500 руб. /группу) — оплачиваются отдельно. Интерактив согласовывается как минимум за пару дней до даты экскурсии.
  • Входные билеты в музей Бажова оплачиваются отдельно (цена варьируется от 100 до 500 руб. /чел. в зависимости от возраста и льгот, и выбранной программы внутри музея)
  • Входной билет в парк Бажовские места 100-250 руб. /чел. (в зависимости от возраста экскурсанта)

Пояснения к программе

  • В указанную продолжительность входит трансфер до заповедника и обратно, прогулка по «малому кругу» 4 км + посещение дома Бажова
  • Летом и в хорошую погоду вы сможете поплавать в карьере/озере. Необходимо взять купальные принадлежности и сухую одежду для прогулки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провели экскурсии для 3011 туристов
Я родилась и выросла в Екатеринбурге. Очень люблю путешествовать, объехала более 30 стран. В туризме работаю с 2010 года. С радостью покажу вам родной город и сделаю всё, чтобы вы провели
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время комфортно, весело, приятно и запомнили уральскую столицу с лучшей стороны! Экскурсии провожу вместе со своими коллегами, замечательными гидами. С удовольствием покажем вам любимые места и расскажем о них с душой и азартом!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
4
3
2
1
О
Хочу от души поблагодарить экскурсовода Ольгу за столь душевную и познавательную экскурсию "Сила Урала - Бажовские места".
Несмотря на достаточно высокую стоимость, экскурсия полностью оправдала себя:
Во-первых, Ольга заранее, еще задолго до
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самой экскурсии, всегда была на связи - уточняли и согласовывали моменты и доп возможности экскурсии.
Выбрали для себя экскурсию на колокольню, о чем нисколько не пожалели-все были в восторге, даже заядлые скептики.
Во-вторых, очень много интересной информации для себя почерпали.
В-третьих, и это, пожалуй, самый приятный момент - Ольга помогла нам заранее забронировать обед- и мы довольные наивкуснейше пообедали, в то время как остальные стояли в очереди.
В-четвертых, Ольга была на личном авто, мы сами могли корректировать время нахождения в разных местах.

Очень приятная, общительная, увлекающая своей харизмой и знаниями Ольга.
Рекомендую 👍

Хочу от души поблагодарить экскурсовода Ольгу за столь душевную и познавательную экскурсию "Сила Урала - Бажовские места".
Хочу от души поблагодарить экскурсовода Ольгу за столь душевную и познавательную экскурсию "Сила Урала - Бажовские места".
Хочу от души поблагодарить экскурсовода Ольгу за столь душевную и познавательную экскурсию "Сила Урала - Бажовские места".
Хочу от души поблагодарить экскурсовода Ольгу за столь душевную и познавательную экскурсию "Сила Урала - Бажовские места".
Хочу от души поблагодарить экскурсовода Ольгу за столь душевную и познавательную экскурсию "Сила Урала - Бажовские места".
Хочу от души поблагодарить экскурсовода Ольгу за столь душевную и познавательную экскурсию "Сила Урала - Бажовские места".
Хочу от души поблагодарить экскурсовода Ольгу за столь душевную и познавательную экскурсию "Сила Урала - Бажовские места".
Хочу от души поблагодарить экскурсовода Ольгу за столь душевную и познавательную экскурсию "Сила Урала - Бажовские места".+2
Хочу от души поблагодарить экскурсовода Ольгу за столь душевную и познавательную экскурсию "Сила Урала - Бажовские места".
Хочу от души поблагодарить экскурсовода Ольгу за столь душевную и познавательную экскурсию "Сила Урала - Бажовские места".
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Евгений
Экскурсия затрагивает несколько интересных тем: история и развитие городов Урала, жизнь и творчество П. Бажова и чудесная природа предгорий среднего Урала. Не очень утомительно, несмотря на продолжительность. Ольга - замечательный гид, кладезь информации
Экскурсия затрагивает несколько интересных тем: история и развитие городов Урала, жизнь и творчество П. Бажова и
Экскурсия затрагивает несколько интересных тем: история и развитие городов Урала, жизнь и творчество П. Бажова и
Экскурсия затрагивает несколько интересных тем: история и развитие городов Урала, жизнь и творчество П. Бажова и
Экскурсия затрагивает несколько интересных тем: история и развитие городов Урала, жизнь и творчество П. Бажова и
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Софья
Экскурсия понравилась. ГИД интересно рассказывала и об Екатеринбурге и о Сысерти и о самом Бажове. Бажовские места - очень красивый парк, и даже несмотря на то, что незадолго до экскурсии шли дожди дорожки в парке остались доступны для пеших прогулок. Впечатление от этой поездки остались положительные
Экскурсия понравилась. ГИД интересно рассказывала и об Екатеринбурге и о Сысерти и о самом Бажове. Бажовские
Экскурсия понравилась. ГИД интересно рассказывала и об Екатеринбурге и о Сысерти и о самом Бажове. Бажовские
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Наталья
Посетили с нашей замечательной экскурсоводом-водителем и прекрасной девушкой Ольгой бажовские места в городе Сысерти:)) Все наши ожидания совпали с действительности и мы полюбили Урал пуще прежнего! Гордимся нашей историей и
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замечательными людьми, населяющими этот прекрасный край земли Урал! Очень интересная экскурсия в отчем доме Павла Петровича Бажова, прикоснулись к его жизни до 10 лет, погрузившись в атмосферу тех лет, благодаря и местному экскурсоводу Марине Александровне:)) Также побывали с матер-классом на Сысертском фарфоровом заводе. Там нас провели по всем цехам, в которых рождаются шедевры фарфорового производства на всех стадиях! ОТ куска глины до уникальной ручной росписи, что прославило наш завод во всём мире! Также и сами прикоснулись к росписи, спасибо местным мастерицам! Очень интересно и такая память на всю жизнь! Наши расписанные изделия теперь останутся после обжига у нас. К сожалению, по погодным условиям, мы не смогли попасть в природный парк Тальков Камень, но успели посетить каменную мастерскую с великолепными изделиями из уральских самоцветов:)) А также Оля свозила нас чуть выше по дороге на прекрасное озеро, вокруг которого прогуливаясь, мы повстречали настоящую красивую лису, которая лакомилась арбузом, унося его в лес в зубах, спасибо отдыхающим, которые её угощали несколько раз:)) Очень понравилось как Ольга нам всё показала и рассказала об истории освоения города Сысерти, где и сейчас стоят руины заводских цехов и реставрируется плотина. Было очень здорово всё это увидеть своими глазами! Также очень вкусным был обед. А пирожки с брусникой и черёмухой просто объеденье и фишка этого чайного домика:)) Время промчалось незаметно и познавательно. Уезжали довольные и счастливые, за что и благодарим нашу дорогую принимающую стороны! И всей команде Трипстер спасибо за содействие!:)) Здоровья всем и процветания! И новых впечатлений и путешествий с прекрасными экскурсоводами!

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Ольга
Ольга -наш гид-просто потрясающая!!!
интересная и необычная экскурсия в парке и с посещение усадьбы Бажова и театрального интерактивного спектакля)
мы и мужем в восторге!
Ольга -вы лучшая! впечатляюще и незабываемо!
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К
В ходе экскурсии посетили Сысерть, погуляли по городу, посетили парк Бажовские места, дошли до Талькова камня, в процессе прогулки Ольга рассказывала любопытные факты о месте, по которому мы гуляли. Также
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посетили музей Бажова, побывали на экскурсии в музее, узнали про детство писателя.
Попробовали вкуснейшие пироги с черемухой.
По нашему запросу посетили экскурсию и мастер-класс в фарфоровом заводе.
На обратном пути послушали один из сказов Бажова.
Огромное спасибо Ольге за экскурсию!

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