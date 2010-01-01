Что вас ожидает

Место, где родились знаменитые сказы Урала

В обустроенном природном парке «Бажовские места» вы погуляете по волшебному лесу и насладитесь чистым воздухом. Увидите мистический Тальков камень — одно из самых красивых озер Среднего Урала, образованное на месте старинного талькового карьера. Откроете места детства Павла Бажова, которые вдохновили его на создание серии сказов. И послушаете по пути известные фольклорные сюжеты, появившиеся в фантазии автора в этих самых краях.

Домашняя выпечка и дом-музей

У озера я предложу пообедать в проверенном заведении, где готовят традиционные блюда уральской кухни, например, ароматные пироги с черемухой. А после отправимся в мемориальный дом-музей Бажова, где местные сотрудники проведут для вас экскурсию и расскажут интересные факты из биографии и творчества писателя.

Дополнительные опции

В программу можно включить мастер-класс по рукоделию и народным промыслам (ткачество, гончарное дело). Посетить недействующий железоделательный завод в Сысерти. Или поучаствовать в костюмированной программе в доме Бажова «Знахарка», где вас познакомят с целебными травами Урала и секретами русской бани (без посещения). Каждое мероприятие занимает примерно 1 час. Все локации находятся рядом друг с другом, в 5-15 минут езды на автомобиле.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

Трансфер на кроссовере Hyundai Creta и билеты в дом-музей Бажова с местной экскурсией входят в стоимость программы

Обед в кафе и дополнительные опции — посещение завода, мастер-классы (1500 руб. /группу) — оплачиваются отдельно. Интерактив согласовывается как минимум за пару дней до даты экскурсии.

Пояснения к программе