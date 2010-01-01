Сила Урала — «Бажовские места» и природа края

Вдохновиться дивными пейзажами, посетить дом-музей сказителя и отведать ароматные пироги с черемухой

Малахитовая шкатулка и Хозяйка медной горы — не просто знакомые с детства образы, это магические символы Урала, рожденные здесь, в окрестностях Екатеринбурга.

В путешествии вы посетите живописный природный парк в родном городе Бажова Сысерти.

Познакомитесь с творчеством фольклориста в доме-музее.

А также побываете в местах силы и посетите кафе у озера с традиционной кухней.
Сила Урала — «Бажовские места» и природа края
Сила Урала — «Бажовские места» и природа края
Сила Урала — «Бажовские места» и природа края
Сила Урала — «Бажовские места» и природа края
Сила Урала — «Бажовские места» и природа края
Сила Урала — «Бажовские места» и природа края
Сила Урала — «Бажовские места» и природа края
Сила Урала — «Бажовские места» и природа края

Что вас ожидает

Место, где родились знаменитые сказы Урала

В обустроенном природном парке «Бажовские места» вы погуляете по волшебному лесу и насладитесь чистым воздухом. Увидите мистический Тальков камень — одно из самых красивых озер Среднего Урала, образованное на месте старинного талькового карьера. Откроете места детства Павла Бажова, которые вдохновили его на создание серии сказов. И послушаете по пути известные фольклорные сюжеты, появившиеся в фантазии автора в этих самых краях.

Домашняя выпечка и дом-музей

У озера я предложу пообедать в проверенном заведении, где готовят традиционные блюда уральской кухни, например, ароматные пироги с черемухой. А после отправимся в мемориальный дом-музей Бажова, где местные сотрудники проведут для вас экскурсию и расскажут интересные факты из биографии и творчества писателя.

Дополнительные опции

В программу можно включить мастер-класс по рукоделию и народным промыслам (ткачество, гончарное дело). Посетить недействующий железоделательный завод в Сысерти. Или поучаствовать в костюмированной программе в доме Бажова «Знахарка», где вас познакомят с целебными травами Урала и секретами русской бани (без посещения). Каждое мероприятие занимает примерно 1 час. Все локации находятся рядом друг с другом, в 5-15 минут езды на автомобиле.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • Трансфер на кроссовере Hyundai Creta и билеты в дом-музей Бажова с местной экскурсией входят в стоимость программы
  • Обед в кафе и дополнительные опции — посещение завода, мастер-классы (1500 руб. /группу) — оплачиваются отдельно. Интерактив согласовывается как минимум за пару дней до даты экскурсии.

Пояснения к программе

  • В указанную продолжительность входит трансфер до заповедника и обратно, прогулка по «малому кругу» 4 км + посещение дома Бажова
  • Летом и в хорошую погоду вы сможете поплавать в карьере/озере. Необходимо взять купальные принадлежности и сухую одежду для прогулки.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Меня зовут Катя, я родилась и выросла в Екатеринбурге. Очень люблю путешествовать, объехала более 30 стран. В туризме работаю с 2010 года. С радостью покажу вам родной город и сделаю все, чтобы вы провели время комфортно, весело, приятно и запомнили уральскую столицу с лучшей стороны!
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