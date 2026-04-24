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замечательными людьми, населяющими этот прекрасный край земли Урал! Очень интересная экскурсия в отчем доме Павла Петровича Бажова, прикоснулись к его жизни до 10 лет, погрузившись в атмосферу тех лет, благодаря и местному экскурсоводу Марине Александровне:)) Также побывали с матер-классом на Сысертском фарфоровом заводе. Там нас провели по всем цехам, в которых рождаются шедевры фарфорового производства на всех стадиях! ОТ куска глины до уникальной ручной росписи, что прославило наш завод во всём мире! Также и сами прикоснулись к росписи, спасибо местным мастерицам! Очень интересно и такая память на всю жизнь! Наши расписанные изделия теперь останутся после обжига у нас. К сожалению, по погодным условиям, мы не смогли попасть в природный парк Тальков Камень, но успели посетить каменную мастерскую с великолепными изделиями из уральских самоцветов:)) А также Оля свозила нас чуть выше по дороге на прекрасное озеро, вокруг которого прогуливаясь, мы повстречали настоящую красивую лису, которая лакомилась арбузом, унося его в лес в зубах, спасибо отдыхающим, которые её угощали несколько раз:)) Очень понравилось как Ольга нам всё показала и рассказала об истории освоения города Сысерти, где и сейчас стоят руины заводских цехов и реставрируется плотина. Было очень здорово всё это увидеть своими глазами! Также очень вкусным был обед. А пирожки с брусникой и черёмухой просто объеденье и фишка этого чайного домика:)) Время промчалось незаметно и познавательно. Уезжали довольные и счастливые, за что и благодарим нашу дорогую принимающую стороны! И всей команде Трипстер спасибо за содействие!:)) Здоровья всем и процветания! И новых впечатлений и путешествий с прекрасными экскурсоводами!