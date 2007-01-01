Анатолий проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Погружение в загадочный мир золота

Берёзовский считается родиной промышленной золотодобычи Урала и России. Ведь именно здесь в 1745 году было найдено первое в стране рудное золото. Вы посетите то самое место, где его обнаружили, исследуете интерактивные экспозиции музея Золота и узнаете, как работали и работают с этим драгоценным металлом местные мастера. А также увидите памятник «золотому первооткрывателю» — Ерофею Маркову.

Озеро Шарташ и Берёзовские пески

По дороге мы проедем место, где некогда стояло поселение старообрядцев Шарташ. Я расскажу об одноименном озере и помогу понять, как оно связано с освоением этих земель. А также раскрою его роль в истории 📖 Екатеринбурга и Берёзовского и поделюсь историей, как озеро Шарташ «посрамило» одного из величайших умов той эпохи — Александра фон Гумбольдта. В завершение вы посетите Берёзовские пески — оставшиеся от промывки золота отвалы одной из шахт, похожие на настоящую пустыню.

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