Анатолий проводит ещё 3 экскурсии

Погружение в загадочный мир золота Берёзовский считается родиной промышленной золотодобычи Урала и России. Ведь именно здесь в 1745 году было найдено первое в стране рудное золото. Вы посетите то самое место, где его обнаружили, исследуете интерактивные экспозиции музея Золота и узнаете, как работали и работают с этим драгоценным металлом местные мастера. А также увидите памятник «золотому первооткрывателю» — Ерофею Маркову.
Озеро Шарташ и Берёзовские пески По дороге мы проедем место, где некогда стояло поселение старообрядцев Шарташ. Я расскажу об одноименном озере и помогу понять, как оно связано с освоением этих земель. А также раскрою его роль в истории 📖 Екатеринбурга и Берёзовского и поделюсь историей, как озеро Шарташ «посрамило» одного из величайших умов той эпохи — Александра фон Гумбольдта. В завершение вы посетите Берёзовские пески — оставшиеся от промывки золота отвалы одной из шахт, похожие на настоящую пустыню.
Организационные детали
По желанию можно включить в экскурсию ⛳ посещение учебной шахты. Это добавит 2—3 часа. Договариваться нужно за несколько дней до начала путешествия.
Трансфер, входные билеты 🎫 и экскурсия в музее Золота включены в стоимость. В пн и вт музей 🖼 закрыт.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую экскурсию. Сейчас провожу экскурсии как по Екатеринбургу, так и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и ещё неизвестных тайнах.