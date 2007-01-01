Анатолий проводит ещё 3 экскурсии

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Берёзовский — путешествие в «Золотой город»

Посетить единственный в России интерактивный музей Золота и «уральскую пустыню»

Анатолий
Анатолий – Гид из Екатеринбурга
Берёзовский — один из важнейших центров золотодобычи страны.

Вы узнаете о развернувшейся здесь золотой лихорадке и познакомитесь с историей 📖 и достопримечательностями 🏛️ города.

А также заедете на Берёзовские пески, в погожий день напоминающие настоящую африканскую пустыню!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 800 ₽ за экскурсию

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Берёзовский — путешествие в «Золотой город»
Берёзовский — путешествие в «Золотой город»

Что вас ожидает

Погружение в загадочный мир золота
Берёзовский считается родиной промышленной золотодобычи Урала и России. Ведь именно здесь в 1745 году было найдено первое в стране рудное золото. Вы посетите то самое место, где его обнаружили, исследуете интерактивные экспозиции музея Золота и узнаете, как работали и работают с этим драгоценным металлом местные мастера. А также увидите памятник «золотому первооткрывателю» — Ерофею Маркову.

Озеро Шарташ и Берёзовские пески
По дороге мы проедем место, где некогда стояло поселение старообрядцев Шарташ. Я расскажу об одноименном озере и помогу понять, как оно связано с освоением этих земель. А также раскрою его роль в истории 📖 Екатеринбурга и Берёзовского и поделюсь историей, как озеро Шарташ «посрамило» одного из величайших умов той эпохи — Александра фон Гумбольдта. В завершение вы посетите Берёзовские пески — оставшиеся от промывки золота отвалы одной из шахт, похожие на настоящую пустыню.

Организационные детали

  • По желанию можно включить в экскурсию ⛳ посещение учебной шахты. Это добавит 2—3 часа. Договариваться нужно за несколько дней до начала путешествия.
  • Трансфер, входные билеты 🎫 и экскурсия в музее Золота включены в стоимость. В пн и вт музей 🖼 закрыт.
Берёзовский — путешествие в «Золотой город»
Берёзовский — путешествие в «Золотой город»
Берёзовский — путешествие в «Золотой город»
Берёзовский — путешествие в «Золотой город»
Берёзовский — путешествие в «Золотой город»
Берёзовский — путешествие в «Золотой город»
Берёзовский — путешествие в «Золотой город»
Берёзовский — путешествие в «Золотой город»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анатолий
Анатолий
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую экскурсию. Сейчас провожу экскурсии как по Екатеринбургу, так и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и ещё неизвестных тайнах.
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Анатолий проводит ещё 3 экскурсии

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