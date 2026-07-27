Анатолий проводит ещё 3 экскурсии

Лучшее время для посещения Берёзовского - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, что позволяет насладиться видами на пески. В апреле и октябре также комфортно, но может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но следует учитывать низкие температуры и снег, что может повлиять на комфорт передвижения.

Берёзовский - это город, где началась история промышленной золотодобычи в России. В 1745 году здесь было найдено первое рудное золото. Посетители узнают о золотой лихорадке, увидят памятник Ерофею Маркову и познакомятся с интерактивными экспозициями музея Золота. Также экскурсия включает посещение Берёзовских песков, которые в солнечный день напоминают настоящую пустыню. Трансфер и входные билеты включены, музей закрыт по понедельникам и вторникам

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Погружение в загадочный мир золота

Берёзовский считается родиной промышленной золотодобычи Урала и России. Ведь именно здесь в 1745 году было найдено первое в стране рудное золото. Вы посетите то самое место, где его обнаружили, исследуете интерактивные экспозиции музея Золота и узнаете, как работали и работают с этим драгоценным металлом местные мастера. А также увидите памятник «золотому первооткрывателю» — Ерофею Маркову.

Озеро Шарташ (без посещения) и Берёзовские пески

По дороге мы проедем место, где некогда стояло поселение старообрядцев Шарташ. Я расскажу об одноименном озере и помогу понять, как оно связано с освоением этих земель. А также раскрою его роль в истории Екатеринбурга и Берёзовского и поделюсь историей, как озеро Шарташ «посрамило» одного из величайших умов той эпохи — Александра фон Гумбольдта. В завершение вы посетите Берёзовские пески — оставшиеся от промывки золота отвалы одной из шахт, похожие на настоящую пустыню.

Организационные детали

Трансфер, входные билеты и экскурсия в музее Золота включены в стоимость. В пн и вт музей закрыт.