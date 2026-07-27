Анатолий проводит ещё 3 экскурсии

Лучшее время для посещения Берёзовского - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, что позволяет насладиться видами на пески. В апреле и октябре также комфортно, но может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но следует учитывать низкие температуры и снег, что может повлиять на комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Музей Золота
Памятник Ерофею Маркову
Берёзовские пески
Описание экскурсии
Погружение в загадочный мир золота
Берёзовский считается родиной промышленной золотодобычи Урала и России. Ведь именно здесь в 1745 году было найдено первое в стране рудное золото. Вы посетите то самое место, где его обнаружили, исследуете интерактивные экспозиции музея Золота и узнаете, как работали и работают с этим драгоценным металлом местные мастера. А также увидите памятник «золотому первооткрывателю» — Ерофею Маркову.
Озеро Шарташ (без посещения) и Берёзовские пески
По дороге мы проедем место, где некогда стояло поселение старообрядцев Шарташ. Я расскажу об одноименном озере и помогу понять, как оно связано с освоением этих земель. А также раскрою его роль в истории Екатеринбурга и Берёзовского и поделюсь историей, как озеро Шарташ «посрамило» одного из величайших умов той эпохи — Александра фон Гумбольдта. В завершение вы посетите Берёзовские пески — оставшиеся от промывки золота отвалы одной из шахт, похожие на настоящую пустыню.
Организационные детали
Трансфер, входные билеты и экскурсия в музее Золота включены в стоимость. В пн и вт музей закрыт.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По Вашему выбору в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 9.5 часов
Провёл экскурсии для 9334 туристов
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую программу.
Сейчас провожу экскурсии по Екатеринбургу и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и тайнах.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
1
–
Александр
Очень понравилось на закате сделать фото на фоне белого песка, где золото моют. Прям супер фотки. Ради этого здорово поехать. Сам музей себе дополнение, хотя рассказывают интересно. Но это всё же типовой музей с довольно традиционными экспонатами. На один раз. А вот фото на белом песке - это уникально. Особенно в июньском закате.
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Анна
Перед посещением Берёзовского Анатолий по нашей просьбе провёз нас по Екатеринбургу, показал и рассказал об основных достопримечательностях города. Мы увидели сердце Екатеринбурга, Храм, построенный на месте гибели царской семьи с читать дальшеуменьшить
удивительными "воздушными" портретами, Каменный цветок и много другое. Сам Берёзовский маленький городок, особых достопримечательностей там нет. Музей золота - без золота, только муляжи, не запомнился (возможно потому, что мы были там без экскурсии, но это был наш выбор). А дальше, по нашей просьбе Анатолий отвёз нас в музей-шахту - и вот там мы получили незабываемые впечатления. Посоветовала бы включить в маршрут! После поехали на поиск "драгоценностей" - дети были в полном восторге, насобирали по мешку камней с пиритами и не только - отличные сувениры.
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О
Ольга
Довольно интересная экскурсия. Проходит в городке Березовский. Посетили музей золота (брать экскурсовода обязательно!!!), забежать в парк. Но самое интересное - посещение музея -шахты и отвала породы после извлечения золота (березовские пески), где можно пособирать минералы своими руками.
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Алевтина
Выражаем огромную благодарность Анатолию за интересную, увлекательную экскурсию! Сначала была небольшая прогулка по Березовскому. Очень понравился Музей Золота: красивая, интересная экспозиция, душевная атмосфера, прекрасные экскурсоводы. А возможность побывать на природе и почувствовать задор в поиске пирита привела в абсолютный восторг. Смотрите по погоде и одевайтесь в удобное, заранее уточните о возможности интерактива в музее, особенно в летний период.
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Е
Евгений
Начали с небольшой экскурсии по городу, поехали в Березовский - посетили городской музей золота, узнали много интересного про золото. После поехали на золотые пески собирать пирит. Просто по дороге на шахту на обочине валяются камни с кварцем и пиритом! Экскурсия понравилась.
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Е
Елена
Конкретнее прописывать, сто именно входит в маршрут. Конкретнее прописывать, что рекомендуется взять с собой туристам и как одеться. Была испорчена обувь на песчаном карьере. Оказалось, что нужно ждать, чтобы зайти читать дальшеуменьшить
в музей, т. к. гид Анатолий заранее не договорился с музеем насчёт нашего посещения. Оказалось, что нужно доплачивать за экскурсию в Музее золота. Мы в таком случае могли замечательно за 40 минут доехать на автобусе до музея и везде прогуляться сами. Город маленький. Оказалось, что машина, на которой мы ездили очень мала для 3 человек. Мы еле втиснулись. Из хорошего: Анатолий много знает, грамотно и интересно рассказывает. Вся поездка заняла времени на полтора часа меньше, чем заявлено, и Анатолий показал нам Метеогорку, сопровождая посещение рассказом. Живу в Екб 62 года, но там не было. Интересно. В целом было интересно. Хотелось бы соединить этот маршрут с посещением Шахты-музея, без увеличения общего времени.
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