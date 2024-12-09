Во время тематической праздничной прогулки по городу вы узнаете, как жители дореволюционного Екатеринбурга отмечали Рождество, а жители советского Свердловска Новый год.
Вы узнаете, как возникли привычные нам праздничные традиции, и кто всё-таки придумал русский Новый год.
Описание экскурсииЕкатеринбург – город сказочный По крайней мере, таким он становится в праздничную пору. Во время тематической прогулки по городу вы узнаете, как жители дореволюционного Екатеринбурга отмечали Рождество, а жители советского Свердловска праздновали Новый год. Вы увидите, где проходили самые лучшие детские ёлки и самые элитные святочные балы, где в старину можно было приобрести шампанское, карнавальные маски и ёлочные игрушки, а в советское время – отправить открытку родственникам в другой город.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец пионеров и школьников
- Магазин Топорищева
- Здание гостиницы Россия
- Главпочтамт
- Торговый дом Братья Агафуровы и др
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вознесенская площадь
Завершение: Улица Вайнера, 16
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
9 дек 2024
