Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Во время тематической праздничной прогулки по городу вы узнаете, как жители дореволюционного Екатеринбурга отмечали Рождество, а жители советского Свердловска Новый год.



Вы узнаете, как возникли привычные нам праздничные традиции, и кто всё-таки придумал русский Новый год. 5 1 оценка

Всеволод Ваш гид в Екатеринбурге Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 1.5 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда По договоренности 5000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии Екатеринбург – город сказочный По крайней мере, таким он становится в праздничную пору. Во время тематической прогулки по городу вы узнаете, как жители дореволюционного Екатеринбурга отмечали Рождество, а жители советского Свердловска праздновали Новый год. Вы увидите, где проходили самые лучшие детские ёлки и самые элитные святочные балы, где в старину можно было приобрести шампанское, карнавальные маски и ёлочные игрушки, а в советское время – отправить открытку родственникам в другой город.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дворец пионеров и школьников

Магазин Топорищева

Здание гостиницы Россия

Главпочтамт

Что включено Услуги гида. Где начинаем и завершаем? Начало: Вознесенская площадь Завершение: Улица Вайнера, 16 Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.