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подготовки и маршрута, поэтому мы были готовы. Пока мы ехали до начальной точки маршрута, Иван рассказывал о Екатеринбурге и Полевском, отмечал разные объекты, которые мы проезжали. Передвижение по маршруту Иван сопровождал рассказами, показал нам разные растения и объекты. Бонусом после Азов-горы Иван отвёз нас на живописное озеро и водопад. Было здорово!