1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Восхождение на Азов-гору: приключение в Екатеринбурге
Покорите Азов-гору и насладитесь восхитительными пейзажами Урала, погрузитесь в мир уральских легенд
Начало: У вашего отеля
«Летом я покажу вам типичных представителей уральского растительного мира, а зимой расскажу про следы лесных обитателей на снегу»
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Пройти по следам уральских сказов, насладиться пейзажами и узнать регион поближе
«Полюбуемся корабельным соснами, летом поищем ягоды и грибы, а зимой распутаем звериные тропки»
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
На гору Шунут - на внедорожнике
Доехать до вершины скального хребта и пройти туристическими тропами к святому источнику
«Святой источник Платониды — бьёт из-под земли недалеко от реки Ик, вода в которой сохраняет одинаковую температуру и зимой, и летом»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
Прикоснуться к алкогольно-гастрономической истории города и продегустировать уникальные настойки
Начало: У метро «Площадь 1905 года»
«Что такое меню табльдот и где проходил главный новогодний карнавал»
17 июня в 11:30
18 июня в 11:30
6 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Правда ли, что Екатеринбург - идеальный город?
Узнать и понять столицу Урала - на прогулке-квесте по историческому центру
Начало: на Плотинке
«Зимой одевайтесь потеплее, летом закрывайте голову от солнца и берите с собой воду»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 июня 2024Очень интересная экскурсия с приятным экскурсоводом, увлеченным своим делом. Попутно с историей екб, рассказал о легендах уральских гор, о природе,
- ИИрина5 мая 2024Замечательная экскурсия, на которой отдыхает душа!!! Красивенный природный парк с корабельными соснами, пением птиц, озером в окружении скал, журчанием реки,
- ЛЛюбовь30 апреля 2024Несмотря на отвратительную погоду, холод, дождь и туман, мы замечательно провели время. Иван заранее ответил на наши вопросы по поводу
- ААлександр15 апреля 2024Экскурсия очень понравилась 😊Организация поездки на пять баллов, комфортный автомобиль, отличный рассказ от экскурсовода. По нашей просьбе остановились у красивой церквушки по пути. Посмотрели очень живописные места 😍 Устроили пикник на поляне в природном парке 👍
- ВВиктор26 августа 2023Экскурсия содержательная, познавательная и полезная. Много услышали, увидели, узнали, почувствовали, насладились. И всё благодаря Константину.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Зимние»
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