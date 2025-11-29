Екатеринбург загорается огнями — и словно открывает себя заново.
В этой вечерней прогулке вы узнаете, как в город пришло электричество, как устроена архитектурная подсветка и почему улицы так красиво сияют. Неспешный темп, душевная атмосфера и лучшие виды центра — от Плотинки до небоскрёбов.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииЕкатеринбург в вечернее время преображается: огни подсветки подчеркивают силуэт города, здания обретают новые очертания, улицы наполняются особой атмосферой. Приглашаем вас на неспешную прогулку по его центру, чтобы увидеть, как рождается эта красота. Во время экскурсии вы узнаете, как в город пришло электричество, кто и как освещал улицы в разные исторические эпохи, какие принципы лежат в основе архитектурной подсветки и чем она отличается от уличного освещения. Маршрут пройдет по знаковым местам: от Плотинки и набережной городского пруда до площади 1905 года и Екатеринбург-Сити. Вы увидите здание администрации, памятники конструктивизма, Храм-на-Крови, фонтаны, скверы, улицу Вайнера, Ельцин-центр, небоскрёбы «Исеть» и «Высоцкий». История Екатеринбурга будет раскрываться не в датах, а в деталях — через свет, архитектуру и настроение улиц. Прогулка проходит в душевной обстановке, в комфортном темпе. Уделим время фотографиям и остановкам в особенно живописных местах. Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет увидеть знакомый город иначе — красивым, загадочным и нарядным, как в кино.
Экскурсия возможна в удобное для вас время и дату по договоренности с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плотинка и набережная городского пруда
- Площадь 1905 года
- Здания в стиле конструктивизм
- Классицизм
- Эклектика 19 века
- Храм-на - Крови
- Екатеринбург-Сити
- Ельцин-центр
- Небоскребы Исеть и Высоцкий
- Центральные улицы города
- Фонтаны
- Аллеи и скверы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ельцин-центр, ул. Бориса Ельцина, 3
Завершение: Храм-на-Крови, метро Динамо
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия возможна в удобное для вас время и дату по договоренности с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
