1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
Приглашаем на увлекательную экскурсию на яхте по Верх-Исетскому пруду. Узнайте историю Екатеринбурга, насладитесь видами Уральских гор и островов
Начало: В Яхт-клубе Екатеринбурга
«Вы увидите необычные острова на глади пруда и сам город как на ладони, а вечером можете встретить закат»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни
Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм
Начало: По Вашему выбору
«Огни ночной подсветки преобразят облик города и погрузят нас в мистическую атмосферу»
14 июня в 22:30
23 июня в 21:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В Екатеринбург - по пабам
Неторопливая гастрономическая прогулка по лучшим заведениям города в формате «всё включено»
Начало: У паба «Рози Джейн»
«Там вас ждут дегустации, шоты, истории о здешней культуре пития, знакомство с разнообразной кухней и ночной жизнью столицы Урала»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса
Начало: На набережной у городского пруда
«А если захотите, за доплату мы можем организовать для вас вечернюю прогулку с гирляндами — фоном станут городские пейзажи в свете ночных огней»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
3 часа
Мифы и легенды Екатеринбурга
Начало: Ул. 8 Марта, д. 15, Екатеринбург
«Экскурсия проводится по расписанию в вечернее время»
Расписание: По договоренности
16 авг в 19:00
30 авг в 19:00
1 100₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Начало: 8 Марта, д. 15, Екатеринбург
«Экскурсия проводится по расписанию в вечернее время»
Расписание: См. календарь
5 июля в 19:00
2 авг в 19:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
Встретить заход солнца на Верх-Исетском пруду и устроить чаепитие
Начало: На Верх-Исетском пляже
«Увидите Конный остров, полюбуетесь красочным закатом и сделаете на его фоне классные фотоснимки или видео — я вам с этим помогу»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
Создать авторскую свечу из натурального воска и подарить себе тепло (в мини-группе)
Начало: В центре города на улице Луначарского
Расписание: во вторник в 17:00, в среду в 14:00 и 19:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 17:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Арт-свидание: мастер-класс по изготовлению свечей в Екатеринбурге
Создать свечу из натурального воска в романтической обстановке
Начало: На улице Луначарского
«Представьте — ваш дом, вечер, вы зажигаете свечи, и комната наполняется чудесными яркими ароматами, которые хочется вдыхать и погружаться в воспоминания о дне, когда вы вместе сделали эти свечи»
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
от 3 100₽ за всё до 8 чел.
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
Как на Урале кино снимали: вечерняя экскурсия с видеопроектором
Пройти по местам съёмок советских сериалов, перестроечного фэнтези и русской анимации в мини-группе
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 19:30
15 июня в 19:30
800600₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка на крупного карася
Поймать во-о-от такую рыбу и просто душевно отдохнуть на природе
«Возьмите с собой еду и напитки с расчётом на весь день и тёплые вещи на вечер»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда3 июня 2024Отличнейшая экскурсия!!! Капитан Сергей очень радушный хозяин яхты! Помимо истории города, узнали принцип управления яхты и даже приняли непосредственное участие, как команда на корабле! Рекомендую с детьми, безопасно на 100%. Красивейшие виды, и конечно же, отличнейшее место для фото)
- ЕЕлена3 июня 2024Рекомендую экскурсию с Сергеем - опытным капитаном, интересным рассказчиком. Дети и родители в восторге! Обновили свои знания, узнали интересные нюансы, увидели город с нового ракурса.
- ААлексей1 мая 2024Всё очень понравилось. Гид Анатолий очень интересно проводит экскурсию. Он учёл все наши пожелания и старался реализовать их по максимуму. Молодец, будем рекомендовать.
- ААлексей17 апреля 2024Все понравилось! Само открытие Екатеринбурга через такой ракурс - это тоже культурный слой города. Очень познавательно, насыщено, интересно. Все мы,
- ЕЕлена27 марта 2024Были и на первой части и на второй, экскурсия супер, очень понравилась, спасибо!!!!!
- ННаталья23 января 2024Спасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства с архитектурными достопримечательностями старой части
- ЕЕлена16 декабря 2023Спасибо Анатолию за увлекательное путешествие по ночному Екатеринбургу. Узнали много нового и необычного.
- ЕЕкатерина29 октября 2023Экскурсия понравилась! Сергей - отличный рассказчик! Может и про город и его историю рассказать, и про яхтинг, и просто интересные
- ММатусевич5 июня 20233 часа пролетели незаметно, благодаря очень интересным рассказам гида и его творческой команде актёров! Удобное место встречи,рядом с метро, комфортный
- ААнна11 июля 2022Очень понравилось!!! Было немного волнительно, т. к. в первый раз, но все прошло замечательно. Данилу большое спасибо! Все понятно объяснил и поддерживал во время заплыва! Масса впечатлений, большое спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Вечерние»
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