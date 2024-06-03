Вечерние экскурсии Екатеринбурга

Найдено 11 экскурсий в категории «Вечерние» в Екатеринбурге, цены от 600 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
Приглашаем на увлекательную экскурсию на яхте по Верх-Исетскому пруду. Узнайте историю Екатеринбурга, насладитесь видами Уральских гор и островов
Начало: В Яхт-клубе Екатеринбурга
«Вы увидите необычные острова на глади пруда и сам город как на ладони, а вечером можете встретить закат»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Ночной Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни
Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм
Начало: По Вашему выбору
«Огни ночной подсветки преобразят облик города и погрузят нас в мистическую атмосферу»
14 июня в 22:30
23 июня в 21:30
5 200 за всё до 3 чел.
В Екатеринбург - по пабам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
В Екатеринбург - по пабам
Неторопливая гастрономическая прогулка по лучшим заведениям города в формате «всё включено»
Начало: У паба «Рози Джейн»
«Там вас ждут дегустации, шоты, истории о здешней культуре пития, знакомство с разнообразной кухней и ночной жизнью столицы Урала»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 25 000 за всё до 5 чел.
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса
Начало: На набережной у городского пруда
«А если захотите, за доплату мы можем организовать для вас вечернюю прогулку с гирляндами — фоном станут городские пейзажи в свете ночных огней»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
7 500 за всё до 2 чел.
Мифы и легенды Екатеринбурга
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
27 отзывов
Мифы и легенды Екатеринбурга
Начало: Ул. 8 Марта, д. 15, Екатеринбург
«Экскурсия проводится по расписанию в вечернее время»
Расписание: По договоренности
16 авг в 19:00
30 авг в 19:00
1 100 за человека
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
11 отзывов
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Начало: 8 Марта, д. 15, Екатеринбург
«Экскурсия проводится по расписанию в вечернее время»
Расписание: См. календарь
5 июля в 19:00
2 авг в 19:00
1 100 за человека
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
3 часа
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
Встретить заход солнца на Верх-Исетском пруду и устроить чаепитие
Начало: На Верх-Исетском пляже
«Увидите Конный остров, полюбуетесь красочным закатом и сделаете на его фоне классные фотоснимки или видео — я вам с этим помогу»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
4 500 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
Мини-группа
1 час
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
Создать авторскую свечу из натурального воска и подарить себе тепло (в мини-группе)
Начало: В центре города на улице Луначарского
Расписание: во вторник в 17:00, в среду в 14:00 и 19:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 17:00
1 900 за человека
Арт-свидание: мастер-класс по изготовлению свечей в Екатеринбурге
Индивидуальная
1 час
Арт-свидание: мастер-класс по изготовлению свечей в Екатеринбурге
Создать свечу из натурального воска в романтической обстановке
Начало: На улице Луначарского
«Представьте — ваш дом, вечер, вы зажигаете свечи, и комната наполняется чудесными яркими ароматами, которые хочется вдыхать и погружаться в воспоминания о дне, когда вы вместе сделали эти свечи»
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
от 3 100 за всё до 8 чел.
Как на Урале кино снимали: вечерняя экскурсия с видеопроектором
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
Как на Урале кино снимали: вечерняя экскурсия с видеопроектором
Пройти по местам съёмок советских сериалов, перестроечного фэнтези и русской анимации в мини-группе
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 19:30
15 июня в 19:30
800600 за человека
Рыбалка на крупного карася
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка на крупного карася
Поймать во-о-от такую рыбу и просто душевно отдохнуть на природе
«Возьмите с собой еду и напитки с расчётом на весь день и тёплые вещи на вечер»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
    Отличнейшая экскурсия!!! Капитан Сергей очень радушный хозяин яхты! Помимо истории города, узнали принцип управления яхты и даже приняли непосредственное участие, как команда на корабле! Рекомендую с детьми, безопасно на 100%. Красивейшие виды, и конечно же, отличнейшее место для фото)
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
    Рекомендую экскурсию с Сергеем - опытным капитаном, интересным рассказчиком. Дети и родители в восторге! Обновили свои знания, узнали интересные нюансы, увидели город с нового ракурса.
  • А
    Алексей
    1 мая 2024
    Ночной Екатеринбург
    Всё очень понравилось. Гид Анатолий очень интересно проводит экскурсию. Он учёл все наши пожелания и старался реализовать их по максимуму. Молодец, будем рекомендовать.
    Всё очень понравилось. Гид Анатолий очень интересно проводит экскурсию. Он учёл все наши пожелания и старалсяВсё очень понравилось. Гид Анатолий очень интересно проводит экскурсию. Он учёл все наши пожелания и старалсяВсё очень понравилось. Гид Анатолий очень интересно проводит экскурсию. Он учёл все наши пожелания и старалсяВсё очень понравилось. Гид Анатолий очень интересно проводит экскурсию. Он учёл все наши пожелания и старался
  • А
    Алексей
    17 апреля 2024
    В Екатеринбург - по пабам
    Все понравилось! Само открытие Екатеринбурга через такой ракурс - это тоже культурный слой города. Очень познавательно, насыщено, интересно. Все мы,
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    как участники, отметили удачную комбинацию самого маршрута и объектов показа. Разные стили, атмосфера, история, форматы. Большое спасибо гиду Елене, автору идеи и очень внимательному человеку. Внимательной и чуткой как к гостям, так и к истории и культуре своих родных мест. Все продумано до мелочей, все заранее предзаказано, все гармонично и соответствует ожиданиям. Нам всем понравилось. Всем рекомендуем!

  • Е
    Елена
    27 марта 2024
    Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
    Были и на первой части и на второй, экскурсия супер, очень понравилась, спасибо!!!!!
  • Н
    Наталья
    23 января 2024
    Ночной Екатеринбург
    Спасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства с архитектурными достопримечательностями старой части
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    города и прекрасным новогодним украшением улиц, познакомились с историей возникновения и развития могучего промышленного и культурного центра Урала и Сибири! Благодаря Анатолию, мы, буквально, путешествовали сквозь времена, проходя и проезжая по улицам! Прекрасный город! Замечательный экскурсовод! Рекомендуем!

    Спасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства сСпасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства сСпасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства сСпасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства сСпасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства с
  • Е
    Елена
    16 декабря 2023
    Ночной Екатеринбург
    Спасибо Анатолию за увлекательное путешествие по ночному Екатеринбургу. Узнали много нового и необычного.
  • Е
    Екатерина
    29 октября 2023
    Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
    Экскурсия понравилась! Сергей - отличный рассказчик! Может и про город и его историю рассказать, и про яхтинг, и просто интересные
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    случаи из своей практики) Это возможность посмотреть на город с другого, необычного ракурса) Мы ещё попали на закат, полюбоваться которым с яхты - отдельный вид удовольствия! Спасибо за такое пусть и маленькое, но увлекательное путешествие!

  • М
    Матусевич
    5 июня 2023
    Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
    3 часа пролетели незаметно, благодаря очень интересным рассказам гида и его творческой команде актёров! Удобное место встречи,рядом с метро, комфортный
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    миниавтобус. Посетили много знаковых мест, достопримечательностей в историческом центре города: литеиатурный квартал, памятник Пушкину, особенно впечатлил пруд с ротондой и плавающими уточками в таинственном парке,где происходит театрализованное действие… Спасибо экскурсоводу и всем актёрам! Рекомендую посетить!

  • А
    Анна
    11 июля 2022
    Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
    Очень понравилось!!! Было немного волнительно, т. к. в первый раз, но все прошло замечательно. Данилу большое спасибо! Все понятно объяснил и поддерживал во время заплыва! Масса впечатлений, большое спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Вечерние»

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