Легендарные Каменные палатки и древнее озеро Шарташ — всего в нескольких шагах от центра Екатеринбурга.
Пешая прогулка по берегам, истории старообрядцев, гранитные мегалиты и атмосфера дикой природы посреди города. Откройте тайны, которые живут рядом с вами!
Описание экскурсииПриглашаем вас на пешую прогулку к одному из самых древних природных объектов Урала — озеру Шарташ, возраст которого превышает миллион лет. Это озеро образовалось в гранитной чаше и до сих пор хранит на своих берегах следы разных эпох. В XVII–XVIII веках сюда переселялись старообрядцы, бежавшие с семьями из Европейской части России. Они основали здесь поселок Шарташ, ставший родиной для нескольких купеческих династий. Вы услышите истории об этих людях и их укладе, увидите места, где когда-то стояли их дома. Сегодня озеро находится в пределах Екатеринбурга, на территории охраняемого природного парка. Его берега обустроены для прогулок, летом здесь можно встретить рыболовов, бегунов и просто отдыхающих. Рядом расположено одно из самых загадочных мест в окрестностях города — мегалитический комплекс Каменные палатки. Эти глыбы гранита, словно сложенные руками великана, вызывают множество версий: от естественного выветривания до древних культовых сооружений. Вы пройдёте по лесным тропам, послушаете легенды, гипотезы и научные объяснения, а в завершение — сделаете свой собственный вывод о происхождении Каменных палаток. Это несложный маршрут, подходящий для любой физической подготовки. Главное — удобная обувь и интерес к тому, что скрывается в черте города за привычным пейзажем. Важная информация: Одежда по погоде и удобная обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Шарташ
- Скалы Каменные палатки
- Поселок Шарташ
Что включено
- Услуга гида
- Вкусное печенье к чаю
Что не входит в цену
- Напитки (чай, кофе, морс и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановка общественного транспорта Каменные палатки
Завершение: Остановка автобуса Изоплит
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Одежда по погоде и удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
