Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Легендарные Каменные палатки и древнее озеро Шарташ — всего в нескольких шагах от центра Екатеринбурга.



Пешая прогулка по берегам, истории старообрядцев, гранитные мегалиты и атмосфера дикой природы посреди города. Откройте тайны, которые живут рядом с вами! Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»

Рима Ваш гид в Екатеринбурге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком 8000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Приглашаем вас на пешую прогулку к одному из самых древних природных объектов Урала — озеру Шарташ, возраст которого превышает миллион лет. Это озеро образовалось в гранитной чаше и до сих пор хранит на своих берегах следы разных эпох. В XVII–XVIII веках сюда переселялись старообрядцы, бежавшие с семьями из Европейской части России. Они основали здесь поселок Шарташ, ставший родиной для нескольких купеческих династий. Вы услышите истории об этих людях и их укладе, увидите места, где когда-то стояли их дома. Сегодня озеро находится в пределах Екатеринбурга, на территории охраняемого природного парка. Его берега обустроены для прогулок, летом здесь можно встретить рыболовов, бегунов и просто отдыхающих. Рядом расположено одно из самых загадочных мест в окрестностях города — мегалитический комплекс Каменные палатки. Эти глыбы гранита, словно сложенные руками великана, вызывают множество версий: от естественного выветривания до древних культовых сооружений. Вы пройдёте по лесным тропам, послушаете легенды, гипотезы и научные объяснения, а в завершение — сделаете свой собственный вывод о происхождении Каменных палаток. Это несложный маршрут, подходящий для любой физической подготовки. Главное — удобная обувь и интерес к тому, что скрывается в черте города за привычным пейзажем. Важная информация: Одежда по погоде и удобная обувь.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату