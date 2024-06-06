Познавательные экскурсии на природе в Екатеринбурге

Найдено 56 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Екатеринбурге, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
19 отзывов
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
Разобраться в уникальном стиле советской архитектуры и через здания проникнуть в историю города
Начало: На площади Советской Армии
«На прогулке мы разберемся почему именно Свердловск стал заповедником конструктивизма под открытым небом»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 040 за человека
Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
Приглашаем на увлекательную экскурсию на яхте по Верх-Исетскому пруду. Узнайте историю Екатеринбурга, насладитесь видами Уральских гор и островов
Начало: В Яхт-клубе Екатеринбурга
«Вы насладитесь прогулкой под парусом, отдохнете от шума города и ощутите дыхание природы»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Три моста истории
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
97 отзывов
Групповая экскурсия «Три моста истории»: историческое путешествие по Екатеринбургу
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, пройдя по трём знаковым мостам. Узнайте уникальные истории и насладитесь красотой города
Начало: На перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Горького
Сегодня в 19:00
10 июня в 19:00
1 000 за человека
Восхождение на Азов-гору круглый год
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Восхождение на Азов-гору: приключение в Екатеринбурге
Покорите Азов-гору и насладитесь восхитительными пейзажами Урала, погрузитесь в мир уральских легенд
Начало: У вашего отеля
«Азов-гора — идеальная цель для любителей горной природы и несложных подъемов»
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 000 за всё до 3 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
88 отзывов
Познавательная прогулка по Екатеринбургу: от Плотинки до уральского Арбата
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
«Вы пройдете по уральскому Арбату, полюбуетесь живописной набережной и посетите легендарную Плотинку»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 340 за всё до 5 чел.
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
88 отзывов
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
Погрузитесь в удивительный мир уральской природы, исследуя гранитные скалы и наслаждаясь живописными видами. Подходит для всей семьи
Начало: По договоренности
«Приглашаем вместе полюбоваться живописной уральской природой и оценить два ее творения: Чертово городище и Соколиный камень»
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
10 700 за всё до 4 чел.
Настоящий Екатеринбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
113 отзывов
В тренде
Настоящий Екатеринбург
Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе
Начало: в историческом центре
«Расскажу я и о местной природе — вы услышите об уральских скалах, горах, пещерах, реках и даже медведях»
24 июня в 15:00
26 июня в 08:00
3 900 за всё до 20 чел.
Треккинг к скалам Чертова городища
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная экскурсия: треккинг к загадочным скалам Чертова городища в Екатеринбурге
Откройте для себя загадочный мир Чертова городища! Пройдите по тропам, осмотрите мегалиты и сейды, узнайте легенды древних народов Урала
Начало: В поселке Исеть
«Покоряя горные тропы, вы узнаете, как образовались эти памятники природы, услышите легенды о чуди белоглазой и других древних народах»
27 июня в 09:00
3 июля в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Путешествие в прошлое: Каменные палатки и озеро Шарташ в Екатеринбурге
Отправьтесь в путешествие по времени с экскурсией в окрестности Екатеринбурга, где природа и история сливаются воедино
Начало: У входа в парк «Каменные палатки» у подножия камен...
«Уже в черте города вы начнёте знакомство с природными феноменами Екатеринбургского края»
27 июня в 11:00
3 июля в 11:00
3 900 за всё до 10 чел.
Самоцветный пояс уральской глубинки (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Режевскому округу: природа и история
Погрузитесь в атмосферу уральской глубинки: марсианские пейзажи, старинные села и уникальные природные объекты ждут вас на этой экскурсии
«Вы погуляете по фантастически живописному Липовскому участку природного заказника «Режевской»: отыщете заброшенный карьер, полюбуетесь изумрудным озером, погрузитесь в удивительный мир минералов и даже найдете свой самоцвет»
12 июня в 08:00
18 июня в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Необычные дворы и дома Екатеринбурга
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Необычные дворы и дома Екатеринбурга: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальный мир екатеринбургских дворов и домов, где каждый уголок хранит свою историю и тайны, недоступные обычному туристу
Начало: В 5 минутах от Дворца молодежи
15 июня в 10:30
16 июня в 10:30
7 340 за всё до 3 чел.
Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи»
Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие
««Оленьи ручьи»: погружение в природу Урала»
18 июня в 08:30
20 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
22 отзыва
Джиппинг к Аракульским Шиханам и Большим Аллакам: природные чудеса Урала
Приглашаем на увлекательное путешествие по древним местам Урала. Восхождение на Шиханы и посещение святилища с петроглифами ждут вас
«В этом путешествии мы совместили две монументальные, труднодоступные и фактурные природные локации — «Стоунхендж» и «Китайскую стену» Урала»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Загадки природы «Оленьих ручьев»
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
17 отзывов
Загадки природы «Оленьих ручьев» - индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами
Начало: По договоренности
«О природе и истории парка — по пути»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
19 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Аракуль - шихан и озеро
Погрузитесь в атмосферу Урала, поднимитесь на шихан Аракуль и насладитесь видами. Уникальные каменные чаши, древние отпечатки и отдых у озера ждут вас
Начало: Возле Цирка
«Обязательно будут рассказы об уральской природе и геологических особенностях нашего края»
28 июня в 09:00
1 июля в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.
Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по центру Екатеринбурга: Город малахитовых крыш
Прогулка по основным достопримечательностям Екатеринбурга: храмы, парки, музеи и исторические места. Узнайте о роли Петра I и Татищева
«Вы увидите живописные храмы, резиденцию президента и знаменитую глыбу родонита»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
500 за человека
Ночной Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни
Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм
Начало: По Вашему выбору
14 июня в 22:30
23 июня в 21:30
5 200 за всё до 3 чел.
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
Туда, где оживают в камне сказы Бажова, - в гости к Хозяйке Медной горы и Даниле-мастеру
«Природа, застывшая в камне, и битвы титанов»
Завтра в 09:00
11 июня в 08:00
13 340 за всё до 4 чел.
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Сад Нурова, "Городок милиции", завод "Тонус", а также старинные усадьбы - на прогулке в мини-группе
Начало: В районе торгового комплекса «Наутилус»
«Посетите место, где было когда-то одно из самых знаменитых заброшенных зданий Екатеринбурга — больница скорой помощи в Зелёной роще, и узнаете об официальной причине её внезапного закрытия»
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
780 за человека
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Путешествие в прошлое: Стоянка первобытного человека у Шарташа
Вас ждет увлекательное путешествие к истокам истории Екатеринбурга, на место древних цивилизаций
Начало: У парка «Каменные палатки»
«Я расскажу о древних поселениях на территории современного Екатеринбурга вблизи городского озера Шарташ»
Завтра в 14:00
13 июня в 14:00
5 000 за всё до 5 чел.
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
Совершить треккинг к могучим скалам, прикоснуться к их тайнам и оценить панорамы Среднего Урала
Начало: В поселке Верх-Нейвинск
«Находящийся на стыке европейской и азиатской геологических плит, Уральский хребет богат мифами, тайнами и удивительно разнообразной природой»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
Посетить места жизни и творчества сказителя и ощутить атмосферу, в которой рождались шедевры Урала
Начало: В районе станции метро площадь 1905 года
«А в завершение экскурсии я отвезу вас к загадочному озеру Тальков Камень, расположенному в природном парке в окрестностях Сысерти»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Сила Урала - «Бажовские места» и природа края
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Сила Урала: Бажовские места и уникальная природа Екатеринбурга
Откройте тайны Урала в экскурсии по Бажовским местам: волшебный лес, мистические озера и уральская кухня
«В обустроенном природном парке «Бажовские места» вы погуляете по волшебному лесу и насладитесь чистым воздухом»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 6 чел.
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
10 отзывов
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Пройти по следам уральских сказов, насладиться пейзажами и узнать регион поближе
«Бажовские места: природа и предания Урала»
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
14 000 за всё до 6 чел.
На Марс и обратно - за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
«Техногенные пейзажи бывают очень эстетичными»
9 июля в 09:00
25 июля в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Погулять по заповедному лесу, услышать местные легенды и впечатлиться скалами, пещерами и реками
Начало: в поселке Бажуково
«Путешествие в мир уральской природы»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
5 340 за всё до 10 чел.
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
Посетить единственный в России интерактивный музей Золота и «уральскую пустыню»
Начало: По Вашему выбору в центре города
«Озеро Шарташ и Берёзовские пески»
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200 за всё до 3 чел.
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами
Начало: У вашего отеля
«Я раскрою, какие деревья произрастают в этих местах и в чем особенности природы Среднего Урала»
25 июня в 14:00
26 июня в 16:00
16 600 за всё до 5 чел.
Неизведанный Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
«Уральская природа и окрестности Екатеринбурга»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
Полюбоваться фантастической природой Свердловской области и услышать интересные истории
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите, как спокойная на других участках река Исеть превращается здесь в бурный горный поток»
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Отправиться на малую родину писателя-сказочника за настоящим уральским колоритом
Начало: В районе метро «Уралмаш»
«Далее нас ждёт путешествие в горы, где вы насладитесь красотой уральской природы»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по историческому Екатеринбургу
Проведите незабываемое время, погружаясь в историю и культуру Екатеринбурга, следуя по течению реки Исеть
Начало: Возле Исторического сквера
«Чтобы вы насладились и природой, и комфортной городской средой, мы включили в маршрут обзорной экскурсии самые яркие достопримечательности по берегам Исети:»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
3 500 за всё до 5 чел.
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру
«Пещера Сугомак — уникальное творение природы, потому что образована в мраморных породах (что встречается очень редко)»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
Изучить древние мегалиты, начать разбираться в растениях и попробовать напиток бессмертия
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 10 чел.
Мегалит-парк «Исеть»: путешествие в сердце Урала
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Мегалит-парк «Исеть»: путешествие в сердце Урала
Изучить дольмены в сказочном лесу, услышать удивительные истории и научиться полезным практикам
Начало: В горнолыжном парке «Исеть»
«Как выгодно торговать и обмениваться дарами природы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9 600 за всё до 10 чел.
Стражи Азов-горы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Стражи Азов-горы
Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну
Начало: в месте вашего проживания
«Город-завод Полевской и Азов-гора»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500 за всё до 3 чел.
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
«Вход в природный парк — 200 руб»
4 июля в 09:00
9 июля в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей
Начало: Недалеко от станции метро Геологическая
«Место, куда мы едем, спрятано в густом живописном лесу, где то и дело встречаются старые лиственницы в два-три обхвата»
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
11 300 за всё до 4 чел.
Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
Навестить обитель духов, отыскать наскальные рисунки манси и отдохнуть на берегу лазурных водоемов
Начало: В центре города
«Дружеской компанией мы с вами отправимся в авантюрное путешествие по местам силы и природным памятникам в окрестностях Режа»
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
13 900 за всё до 4 чел.
По границе Европы и Азии - запад и восток
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
По границе Европы и Азии - запад и восток
Начало: Г. Екатеринбург
«Что вас ожидает: Уральские горы — пограничная территория двух частей света Эти места необыкновенны и своей природной составляющей и историей развития»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
7 000 за всё до 3 чел.
Горы в городе. Новый тур маршрут
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Горы в городе. Новый тур маршрут
Начало: Г. Дегтярск Свердловской обл., ул. Советская д. 33
«Что вас ожидает: Гора Лабаз Погрузимся в историю и природу, обойдем подножье горы Лабаз, ознакомимся с интересными местами и красивыми пейзажами»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
По сакральным местам Азов горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Путешествие по сакральным местам Азов горы: духовное пробуждение
Погрузитесь в магию Уральских гор, открывая секреты «Золотого Полоза» и Хранителей Вечности в индивидуальной экскурсии
Начало: Город Полевской ул Володарского дом 72 автостанция
«Наше путешествие проходит в комфортном ритме не спеша, любуясь Уральской природой и слушая рассказ гида»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
Начало: По договорённости с гидом
«Памятник природы федерального значения который задаёт много вопросов об истории и культуре Урала»
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
9 600 за всё до 10 чел.
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу таинственного Екатеринбурга, открывая исторические загадки Вознесенской горки
Начало: в районе Храма на Крови
«Где раньше находилось разливанное водочное озеро, а где — бассейн под землёй»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 000 за всё до 5 чел.
На гору Шунут - на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
На гору Шунут - на внедорожнике
Доехать до вершины скального хребта и пройти туристическими тропами к святому источнику
«А вокруг — невероятные природные достопримечательности:»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 25 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
    Впечатления от экскурсии хорошие) Юлия знает столько всего, время пролетело незаметно, маршрут интересный. Спасибо!
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
    Поездка была просто прекрасной! Очень красивые виды и интересные рассказы гида Романа сделали этот день насыщенным и незабываемым! И так как мы были на экскурсии в будний день, то народу практически не было и все красоты достались нам одним)))
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
    Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал.
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    Ольга с энтузиазмом рассказывала историю и отвечала на наши воспрсы. Что мотивирует приехать ещё раз, чтобы посмотреть все красоты. Маршрут построен легко, не требует физической подготовки, трек небольшой, но интересный, так как рельеф разнообразный. На всех локациях было достаточно времени, чтобы насладиться природой. А большой плбс индивидуальных туров- отсутствие большого количества людей на локации, приятный бонус для красивых фото

    Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
    Здравствуйте! Сегодня вернулись с экскурсии "Город Малахитовых крыш". Отличная обзорная и познавательная экскурсия. Собирались с дочерью погулять именно в этой
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    части города… и вуаля, встретили Юлию. Живя в городе Екатеринбурге, прогуливаясь по Плотинке оказывается не знала много исторических фактов. Не смотря на жаркую погоду сегодня, живой рассказ и прохлада Исети освежали. Спасибо Юлии, с наилучшими пожеланиями, Мария.

  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
    Отличнейшая экскурсия!!! Капитан Сергей очень радушный хозяин яхты! Помимо истории города, узнали принцип управления яхты и даже приняли непосредственное участие, как команда на корабле! Рекомендую с детьми, безопасно на 100%. Красивейшие виды, и конечно же, отличнейшее место для фото)
  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Восхождение на Азов-гору круглый год
    Очень интересная экскурсия с приятным экскурсоводом, увлеченным своим делом. Попутно с историей екб, рассказал о легендах уральских гор, о природе,
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    цветах, растениях и скалах. Учитывал наши пожелания, давал отдохнуть и пофоткать виды и растения. Мы получили огромное удовольствие от поездки, узнали много интесного и пообщались с замечательным человеком.

  • В
    Вадим
    3 июня 2024
    С Екатеринбургом на «ты»
    Экскурсия проходила в подходящем нам темпе с оптимальным количеством информации, интересными фактами. Экскурсовод умеет подстроиться под компанию. Все было здорово! Экскурсоводу удалось показать нам лучшие части центра Екатеринбурга и погрузить в историю города.
  • И
    Инна
    3 июня 2024
    С Екатеринбургом на «ты»
    Екатерина - прекрасный гид! Мгновенно подстроилась под наши предпочтения и построила маршрут с учетом того, что мы уже успели посмотреть.
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    Показала вещи, которые не заметили сами. Интересно рассказывает, в том числе на основе своего жизненного опыта. Для ребенка - карта с наклейками за правильные ответы. Спасибо! Очень рекомендуем! Прекрасное впечатление!

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
    Рекомендую экскурсию с Сергеем - опытным капитаном, интересным рассказчиком. Дети и родители в восторге! Обновили свои знания, узнали интересные нюансы, увидели город с нового ракурса.
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Три моста истории
    Все прошло легко, непринуждённо. Экскурсия очень понравилась!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Природа и пейзажи»

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