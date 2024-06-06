1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
Разобраться в уникальном стиле советской архитектуры и через здания проникнуть в историю города
Начало: На площади Советской Армии
«На прогулке мы разберемся почему именно Свердловск стал заповедником конструктивизма под открытым небом»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 040₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
Приглашаем на увлекательную экскурсию на яхте по Верх-Исетскому пруду. Узнайте историю Екатеринбурга, насладитесь видами Уральских гор и островов
Начало: В Яхт-клубе Екатеринбурга
«Вы насладитесь прогулкой под парусом, отдохнете от шума города и ощутите дыхание природы»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия «Три моста истории»: историческое путешествие по Екатеринбургу
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, пройдя по трём знаковым мостам. Узнайте уникальные истории и насладитесь красотой города
Начало: На перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Горького
Сегодня в 19:00
10 июня в 19:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Восхождение на Азов-гору: приключение в Екатеринбурге
Покорите Азов-гору и насладитесь восхитительными пейзажами Урала, погрузитесь в мир уральских легенд
Начало: У вашего отеля
«Азов-гора — идеальная цель для любителей горной природы и несложных подъемов»
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Познавательная прогулка по Екатеринбургу: от Плотинки до уральского Арбата
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
«Вы пройдете по уральскому Арбату, полюбуетесь живописной набережной и посетите легендарную Плотинку»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
Погрузитесь в удивительный мир уральской природы, исследуя гранитные скалы и наслаждаясь живописными видами. Подходит для всей семьи
Начало: По договоренности
«Приглашаем вместе полюбоваться живописной уральской природой и оценить два ее творения: Чертово городище и Соколиный камень»
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
10 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Настоящий Екатеринбург
Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе
Начало: в историческом центре
«Расскажу я и о местной природе — вы услышите об уральских скалах, горах, пещерах, реках и даже медведях»
24 июня в 15:00
26 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия: треккинг к загадочным скалам Чертова городища в Екатеринбурге
Откройте для себя загадочный мир Чертова городища! Пройдите по тропам, осмотрите мегалиты и сейды, узнайте легенды древних народов Урала
Начало: В поселке Исеть
«Покоряя горные тропы, вы узнаете, как образовались эти памятники природы, услышите легенды о чуди белоглазой и других древних народах»
27 июня в 09:00
3 июля в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в прошлое: Каменные палатки и озеро Шарташ в Екатеринбурге
Отправьтесь в путешествие по времени с экскурсией в окрестности Екатеринбурга, где природа и история сливаются воедино
Начало: У входа в парк «Каменные палатки» у подножия камен...
«Уже в черте города вы начнёте знакомство с природными феноменами Екатеринбургского края»
27 июня в 11:00
3 июля в 11:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Режевскому округу: природа и история
Погрузитесь в атмосферу уральской глубинки: марсианские пейзажи, старинные села и уникальные природные объекты ждут вас на этой экскурсии
«Вы погуляете по фантастически живописному Липовскому участку природного заказника «Режевской»: отыщете заброшенный карьер, полюбуетесь изумрудным озером, погрузитесь в удивительный мир минералов и даже найдете свой самоцвет»
12 июня в 08:00
18 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Необычные дворы и дома Екатеринбурга: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальный мир екатеринбургских дворов и домов, где каждый уголок хранит свою историю и тайны, недоступные обычному туристу
Начало: В 5 минутах от Дворца молодежи
15 июня в 10:30
16 июня в 10:30
7 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи»
Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие
««Оленьи ручьи»: погружение в природу Урала»
18 июня в 08:30
20 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джиппинг к Аракульским Шиханам и Большим Аллакам: природные чудеса Урала
Приглашаем на увлекательное путешествие по древним местам Урала. Восхождение на Шиханы и посещение святилища с петроглифами ждут вас
«В этом путешествии мы совместили две монументальные, труднодоступные и фактурные природные локации — «Стоунхендж» и «Китайскую стену» Урала»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Загадки природы «Оленьих ручьев» - индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами
Начало: По договоренности
«О природе и истории парка — по пути»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Аракуль - шихан и озеро
Погрузитесь в атмосферу Урала, поднимитесь на шихан Аракуль и насладитесь видами. Уникальные каменные чаши, древние отпечатки и отдых у озера ждут вас
Начало: Возле Цирка
«Обязательно будут рассказы об уральской природе и геологических особенностях нашего края»
28 июня в 09:00
1 июля в 09:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по центру Екатеринбурга: Город малахитовых крыш
Прогулка по основным достопримечательностям Екатеринбурга: храмы, парки, музеи и исторические места. Узнайте о роли Петра I и Татищева
«Вы увидите живописные храмы, резиденцию президента и знаменитую глыбу родонита»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни
Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм
Начало: По Вашему выбору
14 июня в 22:30
23 июня в 21:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
Туда, где оживают в камне сказы Бажова, - в гости к Хозяйке Медной горы и Даниле-мастеру
«Природа, застывшая в камне, и битвы титанов»
Завтра в 09:00
11 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Сад Нурова, "Городок милиции", завод "Тонус", а также старинные усадьбы - на прогулке в мини-группе
Начало: В районе торгового комплекса «Наутилус»
«Посетите место, где было когда-то одно из самых знаменитых заброшенных зданий Екатеринбурга — больница скорой помощи в Зелёной роще, и узнаете об официальной причине её внезапного закрытия»
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
780₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в прошлое: Стоянка первобытного человека у Шарташа
Вас ждет увлекательное путешествие к истокам истории Екатеринбурга, на место древних цивилизаций
Начало: У парка «Каменные палатки»
«Я расскажу о древних поселениях на территории современного Екатеринбурга вблизи городского озера Шарташ»
Завтра в 14:00
13 июня в 14:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
Совершить треккинг к могучим скалам, прикоснуться к их тайнам и оценить панорамы Среднего Урала
Начало: В поселке Верх-Нейвинск
«Находящийся на стыке европейской и азиатской геологических плит, Уральский хребет богат мифами, тайнами и удивительно разнообразной природой»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
Посетить места жизни и творчества сказителя и ощутить атмосферу, в которой рождались шедевры Урала
Начало: В районе станции метро площадь 1905 года
«А в завершение экскурсии я отвезу вас к загадочному озеру Тальков Камень, расположенному в природном парке в окрестностях Сысерти»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сила Урала: Бажовские места и уникальная природа Екатеринбурга
Откройте тайны Урала в экскурсии по Бажовским местам: волшебный лес, мистические озера и уральская кухня
«В обустроенном природном парке «Бажовские места» вы погуляете по волшебному лесу и насладитесь чистым воздухом»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Пройти по следам уральских сказов, насладиться пейзажами и узнать регион поближе
«Бажовские места: природа и предания Урала»
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
«Техногенные пейзажи бывают очень эстетичными»
9 июля в 09:00
25 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Погулять по заповедному лесу, услышать местные легенды и впечатлиться скалами, пещерами и реками
Начало: в поселке Бажуково
«Путешествие в мир уральской природы»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
Посетить единственный в России интерактивный музей Золота и «уральскую пустыню»
Начало: По Вашему выбору в центре города
«Озеро Шарташ и Берёзовские пески»
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами
Начало: У вашего отеля
«Я раскрою, какие деревья произрастают в этих местах и в чем особенности природы Среднего Урала»
25 июня в 14:00
26 июня в 16:00
16 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
«Уральская природа и окрестности Екатеринбурга»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
Полюбоваться фантастической природой Свердловской области и услышать интересные истории
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите, как спокойная на других участках река Исеть превращается здесь в бурный горный поток»
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Отправиться на малую родину писателя-сказочника за настоящим уральским колоритом
Начало: В районе метро «Уралмаш»
«Далее нас ждёт путешествие в горы, где вы насладитесь красотой уральской природы»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по историческому Екатеринбургу
Проведите незабываемое время, погружаясь в историю и культуру Екатеринбурга, следуя по течению реки Исеть
Начало: Возле Исторического сквера
«Чтобы вы насладились и природой, и комфортной городской средой, мы включили в маршрут обзорной экскурсии самые яркие достопримечательности по берегам Исети:»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру
«Пещера Сугомак — уникальное творение природы, потому что образована в мраморных породах (что встречается очень редко)»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов
Изучить древние мегалиты, начать разбираться в растениях и попробовать напиток бессмертия
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мегалит-парк «Исеть»: путешествие в сердце Урала
Изучить дольмены в сказочном лесу, услышать удивительные истории и научиться полезным практикам
Начало: В горнолыжном парке «Исеть»
«Как выгодно торговать и обмениваться дарами природы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Стражи Азов-горы
Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну
Начало: в месте вашего проживания
«Город-завод Полевской и Азов-гора»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
«Вход в природный парк — 200 руб»
4 июля в 09:00
9 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей
Начало: Недалеко от станции метро Геологическая
«Место, куда мы едем, спрятано в густом живописном лесу, где то и дело встречаются старые лиственницы в два-три обхвата»
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
11 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
Навестить обитель духов, отыскать наскальные рисунки манси и отдохнуть на берегу лазурных водоемов
Начало: В центре города
«Дружеской компанией мы с вами отправимся в авантюрное путешествие по местам силы и природным памятникам в окрестностях Режа»
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По границе Европы и Азии - запад и восток
Начало: Г. Екатеринбург
«Что вас ожидает: Уральские горы — пограничная территория двух частей света Эти места необыкновенны и своей природной составляющей и историей развития»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Горы в городе. Новый тур маршрут
Начало: Г. Дегтярск Свердловской обл., ул. Советская д. 33
«Что вас ожидает: Гора Лабаз Погрузимся в историю и природу, обойдем подножье горы Лабаз, ознакомимся с интересными местами и красивыми пейзажами»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по сакральным местам Азов горы: духовное пробуждение
Погрузитесь в магию Уральских гор, открывая секреты «Золотого Полоза» и Хранителей Вечности в индивидуальной экскурсии
Начало: Город Полевской ул Володарского дом 72 автостанция
«Наше путешествие проходит в комфортном ритме не спеша, любуясь Уральской природой и слушая рассказ гида»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
Начало: По договорённости с гидом
«Памятник природы федерального значения который задаёт много вопросов об истории и культуре Урала»
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
9 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу таинственного Екатеринбурга, открывая исторические загадки Вознесенской горки
Начало: в районе Храма на Крови
«Где раньше находилось разливанное водочное озеро, а где — бассейн под землёй»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
На гору Шунут - на внедорожнике
Доехать до вершины скального хребта и пройти туристическими тропами к святому источнику
«А вокруг — невероятные природные достопримечательности:»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 25 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Впечатления от экскурсии хорошие) Юлия знает столько всего, время пролетело незаметно, маршрут интересный. Спасибо!
- ААнна5 июня 2024Поездка была просто прекрасной! Очень красивые виды и интересные рассказы гида Романа сделали этот день насыщенным и незабываемым! И так как мы были на экскурсии в будний день, то народу практически не было и все красоты достались нам одним)))
- ЕЕлена5 июня 2024Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал.
- ММария4 июня 2024Здравствуйте! Сегодня вернулись с экскурсии "Город Малахитовых крыш". Отличная обзорная и познавательная экскурсия. Собирались с дочерью погулять именно в этой
- ННадежда3 июня 2024Отличнейшая экскурсия!!! Капитан Сергей очень радушный хозяин яхты! Помимо истории города, узнали принцип управления яхты и даже приняли непосредственное участие, как команда на корабле! Рекомендую с детьми, безопасно на 100%. Красивейшие виды, и конечно же, отличнейшее место для фото)
- ДДмитрий3 июня 2024Очень интересная экскурсия с приятным экскурсоводом, увлеченным своим делом. Попутно с историей екб, рассказал о легендах уральских гор, о природе,
- ВВадим3 июня 2024Экскурсия проходила в подходящем нам темпе с оптимальным количеством информации, интересными фактами. Экскурсовод умеет подстроиться под компанию. Все было здорово! Экскурсоводу удалось показать нам лучшие части центра Екатеринбурга и погрузить в историю города.
- ИИнна3 июня 2024Екатерина - прекрасный гид! Мгновенно подстроилась под наши предпочтения и построила маршрут с учетом того, что мы уже успели посмотреть.
- ЕЕлена3 июня 2024Рекомендую экскурсию с Сергеем - опытным капитаном, интересным рассказчиком. Дети и родители в восторге! Обновили свои знания, узнали интересные нюансы, увидели город с нового ракурса.
- ННаталья2 июня 2024Все прошло легко, непринуждённо. Экскурсия очень понравилась!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Природа и пейзажи»
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