🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 19 отзывов Екатеринбург как заповедник конструктивизма Разобраться в уникальном стиле советской архитектуры и через здания проникнуть в историю города Начало: На площади Советской Армии «На прогулке мы разберемся почему именно Свердловск стал заповедником конструктивизма под открытым небом» Расписание: ежедневно в 14:00 1 040 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа 41 отзыв Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду Приглашаем на увлекательную экскурсию на яхте по Верх-Исетскому пруду. Узнайте историю Екатеринбурга, насладитесь видами Уральских гор и островов Начало: В Яхт-клубе Екатеринбурга «Вы насладитесь прогулкой под парусом, отдохнете от шума города и ощутите дыхание природы» 10 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 97 отзывов Групповая экскурсия «Три моста истории»: историческое путешествие по Екатеринбургу Погрузитесь в историю Екатеринбурга, пройдя по трём знаковым мостам. Узнайте уникальные истории и насладитесь красотой города Начало: На перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Горького 1 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 17 отзывов Восхождение на Азов-гору: приключение в Екатеринбурге Покорите Азов-гору и насладитесь восхитительными пейзажами Урала, погрузитесь в мир уральских легенд Начало: У вашего отеля «Азов-гора — идеальная цель для любителей горной природы и несложных подъемов» 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 88 отзывов Познавательная прогулка по Екатеринбургу: от Плотинки до уральского Арбата Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке Начало: У торгового центра Пассаж «Вы пройдете по уральскому Арбату, полюбуетесь живописной набережной и посетите легендарную Плотинку» 3 340 ₽ за всё до 5 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 88 отзывов Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище» Погрузитесь в удивительный мир уральской природы, исследуя гранитные скалы и наслаждаясь живописными видами. Подходит для всей семьи Начало: По договоренности «Приглашаем вместе полюбоваться живописной уральской природой и оценить два ее творения: Чертово городище и Соколиный камень» 10 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 113 отзывов В тренде Настоящий Екатеринбург Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе Начало: в историческом центре «Расскажу я и о местной природе — вы услышите об уральских скалах, горах, пещерах, реках и даже медведях» 3 900 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 50 отзывов Индивидуальная экскурсия: треккинг к загадочным скалам Чертова городища в Екатеринбурге Откройте для себя загадочный мир Чертова городища! Пройдите по тропам, осмотрите мегалиты и сейды, узнайте легенды древних народов Урала Начало: В поселке Исеть «Покоряя горные тропы, вы узнаете, как образовались эти памятники природы, услышите легенды о чуди белоглазой и других древних народах» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Путешествие в прошлое: Каменные палатки и озеро Шарташ в Екатеринбурге Отправьтесь в путешествие по времени с экскурсией в окрестности Екатеринбурга, где природа и история сливаются воедино Начало: У входа в парк «Каменные палатки» у подножия камен... «Уже в черте города вы начнёте знакомство с природными феноменами Екатеринбургского края» 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 7 часов 25 отзывов Индивидуальная экскурсия по Режевскому округу: природа и история Погрузитесь в атмосферу уральской глубинки: марсианские пейзажи, старинные села и уникальные природные объекты ждут вас на этой экскурсии «Вы погуляете по фантастически живописному Липовскому участку природного заказника «Режевской»: отыщете заброшенный карьер, полюбуетесь изумрудным озером, погрузитесь в удивительный мир минералов и даже найдете свой самоцвет» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Необычные дворы и дома Екатеринбурга: путешествие сквозь века Погрузитесь в уникальный мир екатеринбургских дворов и домов, где каждый уголок хранит свою историю и тайны, недоступные обычному туристу Начало: В 5 минутах от Дворца молодежи 7 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 18 отзывов Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи» Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие ««Оленьи ручьи»: погружение в природу Урала» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 22 отзыва Джиппинг к Аракульским Шиханам и Большим Аллакам: природные чудеса Урала Приглашаем на увлекательное путешествие по древним местам Урала. Восхождение на Шиханы и посещение святилища с петроглифами ждут вас «В этом путешествии мы совместили две монументальные, труднодоступные и фактурные природные локации — «Стоунхендж» и «Китайскую стену» Урала» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7.5 часов 17 отзывов Загадки природы «Оленьих ручьев» - индивидуальная экскурсия Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами Начало: По договоренности «О природе и истории парка — по пути» 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 19 отзывов Индивидуальная экскурсия: Аракуль - шихан и озеро Погрузитесь в атмосферу Урала, поднимитесь на шихан Аракуль и насладитесь видами. Уникальные каменные чаши, древние отпечатки и отдых у озера ждут вас Начало: Возле Цирка «Обязательно будут рассказы об уральской природе и геологических особенностях нашего края» 12 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная экскурсия по центру Екатеринбурга: Город малахитовых крыш Прогулка по основным достопримечательностям Екатеринбурга: храмы, парки, музеи и исторические места. Узнайте о роли Петра I и Татищева «Вы увидите живописные храмы, резиденцию президента и знаменитую глыбу родонита» 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм Начало: По Вашему выбору 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе Туда, где оживают в камне сказы Бажова, - в гости к Хозяйке Медной горы и Даниле-мастеру «Природа, застывшая в камне, и битвы титанов» 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 4 отзыва Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города Сад Нурова, "Городок милиции", завод "Тонус", а также старинные усадьбы - на прогулке в мини-группе Начало: В районе торгового комплекса «Наутилус» «Посетите место, где было когда-то одно из самых знаменитых заброшенных зданий Екатеринбурга — больница скорой помощи в Зелёной роще, и узнаете об официальной причине её внезапного закрытия» Расписание: ежедневно в 17:30 780 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Путешествие в прошлое: Стоянка первобытного человека у Шарташа Вас ждет увлекательное путешествие к истокам истории Екатеринбурга, на место древних цивилизаций Начало: У парка «Каменные палатки» «Я расскажу о древних поселениях на территории современного Екатеринбурга вблизи городского озера Шарташ» 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры Совершить треккинг к могучим скалам, прикоснуться к их тайнам и оценить панорамы Среднего Урала Начало: В поселке Верх-Нейвинск «Находящийся на стыке европейской и азиатской геологических плит, Уральский хребет богат мифами, тайнами и удивительно разнообразной природой» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова Посетить места жизни и творчества сказителя и ощутить атмосферу, в которой рождались шедевры Урала Начало: В районе станции метро площадь 1905 года «А в завершение экскурсии я отвезу вас к загадочному озеру Тальков Камень, расположенному в природном парке в окрестностях Сысерти» 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 16 отзывов Сила Урала: Бажовские места и уникальная природа Екатеринбурга Откройте тайны Урала в экскурсии по Бажовским местам: волшебный лес, мистические озера и уральская кухня «В обустроенном природном парке «Бажовские места» вы погуляете по волшебному лесу и насладитесь чистым воздухом» от 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 10 отзывов Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк Пройти по следам уральских сказов, насладиться пейзажами и узнать регион поближе «Бажовские места: природа и предания Урала» 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 9 отзывов На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов «Техногенные пейзажи бывают очень эстетичными» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 10 отзывов Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи» Погулять по заповедному лесу, услышать местные легенды и впечатлиться скалами, пещерами и реками Начало: в поселке Бажуково «Путешествие в мир уральской природы» 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Берёзовский - путешествие в «Золотой город» Посетить единственный в России интерактивный музей Золота и «уральскую пустыню» Начало: По Вашему выбору в центре города «Озеро Шарташ и Берёзовские пески» 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 13 отзывов Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами Начало: У вашего отеля «Я раскрою, какие деревья произрастают в этих местах и в чем особенности природы Среднего Урала» 16 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 34 отзыва Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому Начало: Исторический сквер «Уральская природа и окрестности Екатеринбурга» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 13 отзывов Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день Полюбоваться фантастической природой Свердловской области и услышать интересные истории Начало: У вашего отеля «Вы увидите, как спокойная на других участках река Исеть превращается здесь в бурный горный поток» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая Отправиться на малую родину писателя-сказочника за настоящим уральским колоритом Начало: В районе метро «Уралмаш» «Далее нас ждёт путешествие в горы, где вы насладитесь красотой уральской природы» 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по историческому Екатеринбургу Проведите незабываемое время, погружаясь в историю и культуру Екатеринбурга, следуя по течению реки Исеть Начало: Возле Исторического сквера «Чтобы вы насладились и природой, и комфортной городской средой, мы включили в маршрут обзорной экскурсии самые яркие достопримечательности по берегам Исети:» 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Из Екатеринбурга - к горе Сугомак Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру «Пещера Сугомак — уникальное творение природы, потому что образована в мраморных породах (что встречается очень редко)» 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов Изучить древние мегалиты, начать разбираться в растениях и попробовать напиток бессмертия 12 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Мегалит-парк «Исеть»: путешествие в сердце Урала Изучить дольмены в сказочном лесу, услышать удивительные истории и научиться полезным практикам Начало: В горнолыжном парке «Исеть» «Как выгодно торговать и обмениваться дарами природы» 9 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Стражи Азов-горы Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну Начало: в месте вашего проживания «Город-завод Полевской и Азов-гора» 13 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника «Вход в природный парк — 200 руб» 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей Начало: Недалеко от станции метро Геологическая «Место, куда мы едем, спрятано в густом живописном лесу, где то и дело встречаются старые лиственницы в два-три обхвата» 11 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад Навестить обитель духов, отыскать наскальные рисунки манси и отдохнуть на берегу лазурных водоемов Начало: В центре города «Дружеской компанией мы с вами отправимся в авантюрное путешествие по местам силы и природным памятникам в окрестностях Режа» 13 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 11 отзывов По границе Европы и Азии - запад и восток Начало: Г. Екатеринбург «Что вас ожидает: Уральские горы — пограничная территория двух частей света Эти места необыкновенны и своей природной составляющей и историей развития» 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Горы в городе. Новый тур маршрут Начало: Г. Дегтярск Свердловской обл., ул. Советская д. 33 «Что вас ожидает: Гора Лабаз Погрузимся в историю и природу, обойдем подножье горы Лабаз, ознакомимся с интересными местами и красивыми пейзажами» 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 15 отзывов Путешествие по сакральным местам Азов горы: духовное пробуждение Погрузитесь в магию Уральских гор, открывая секреты «Золотого Полоза» и Хранителей Вечности в индивидуальной экскурсии Начало: Город Полевской ул Володарского дом 72 автостанция «Наше путешествие проходит в комфортном ритме не спеша, любуясь Уральской природой и слушая рассказ гида» 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 6 часов Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды? Начало: По договорённости с гидом «Памятник природы федерального значения который задаёт много вопросов об истории и культуре Урала» 9 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра: путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу таинственного Екатеринбурга, открывая исторические загадки Вознесенской горки Начало: в районе Храма на Крови «Где раньше находилось разливанное водочное озеро, а где — бассейн под землёй» 4 000 ₽ за всё до 5 чел.