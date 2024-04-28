Экскурсии на озеро Шарташ из Екатеринбурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Озеро Шарташ» в Екатеринбурге, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Путешествие в прошлое: Каменные палатки и озеро Шарташ в Екатеринбурге
Отправьтесь в путешествие по времени с экскурсией в окрестности Екатеринбурга, где природа и история сливаются воедино
Начало: У входа в парк «Каменные палатки» у подножия камен...
27 июня в 11:00
3 июля в 11:00
3 900 за всё до 10 чел.
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Путешествие в прошлое: Стоянка первобытного человека у Шарташа
Вас ждет увлекательное путешествие к истокам истории Екатеринбурга, на место древних цивилизаций
Начало: У парка «Каменные палатки»
Завтра в 14:00
13 июня в 14:00
5 000 за всё до 5 чел.
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
Посетить единственный в России интерактивный музей Золота и «уральскую пустыню»
Начало: По Вашему выбору в центре города
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    28 апреля 2024
    Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
    Все очень понравилось. Хорошее содержание, много различных исторических фактов. Идеальное построерие маршрута. Т в целом очень интересно
  • Е
    Екатерина
    11 апреля 2024
    Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
    Отлчный вариант, если интересуетесь природой края, но располагаете времени выехать за пределы города.
  • Д
    Данила
    12 марта 2024
    Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
    Очень понравилась экскурсия благодаря экскурсоводу Наталье. Интересный рассказ, отличные знания истории и мифологии. Программа экскурсии нетипичная и занятная и включает,
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    помимо прочего, рассказы об истории Екб, покорение камней и занятные истории о природе и стоянках первобытного человека. С Натальей приятно и весело. Рекомендуем всем)

  • Д
    Дарья
    5 января 2024
    Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
    Наталья замечательно провела экскурсию. Несмотря на погоду,нам все очень понравилось. Красивая природа и много новой и интересной информации
    Наталья замечательно провела экскурсию. Несмотря на погоду,нам все очень понравилось. Красивая природа и много новой и интересной информацииНаталья замечательно провела экскурсию. Несмотря на погоду,нам все очень понравилось. Красивая природа и много новой и интересной информацииНаталья замечательно провела экскурсию. Несмотря на погоду,нам все очень понравилось. Красивая природа и много новой и интересной информации
  • Н
    НАТАЛЬЯ
    19 августа 2023
    Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
    Все отлично!
  • А
    Алевтина
    28 июля 2023
    Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
    Выражаем огромную благодарность Анатолию за интересную, увлекательную экскурсию! Сначала была небольшая прогулка по Березовскому. Очень понравился Музей Золота: красивая, интересная
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    экспозиция, душевная атмосфера, прекрасные экскурсоводы. А возможность побывать на природе и почувствовать задор в поиске пирита привела в абсолютный восторг. Смотрите по погоде и одевайтесь в удобное, заранее уточните о возможности интерактива в музее, особенно в летний период.

  • Л
    Людмила
    19 мая 2023
    Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
    Спасибо Елене за этот сказочный день! Светлый позитивный человек, подаривший столько красоты и интереснейшей информации! Исторические факты и легенды, которые
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    нашли отражение в сказах Бажова, мегалиты, само озеро - море самых замечательных впечатлений! Если приедете в Екатеринбург, обязательно сходите с Еленой в поход!

  • О
    Ольга
    5 апреля 2023
    Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
    Здравствуйте! Впервые с мужем посетили Екатеринбург, город нам очень понравился и в частности экскурсия "Каменные палатки"! Экскурсовод Елена очень интересно и доступно преподнесла информацию,а природа и воздух дополнили наши положительные впечатления! Благодарим Вас!
    Здравствуйте! Впервые с мужем посетили Екатеринбург, город нам очень понравился и в частности экскурсия "Каменные палатки"!Здравствуйте! Впервые с мужем посетили Екатеринбург, город нам очень понравился и в частности экскурсия "Каменные палатки"!Здравствуйте! Впервые с мужем посетили Екатеринбург, город нам очень понравился и в частности экскурсия "Каменные палатки"!Здравствуйте! Впервые с мужем посетили Екатеринбург, город нам очень понравился и в частности экскурсия "Каменные палатки"!
  • С
    Светлана
    28 февраля 2023
    Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
    Очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Озеро Шарташ»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Озеро Шарташ" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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