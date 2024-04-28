1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в прошлое: Каменные палатки и озеро Шарташ в Екатеринбурге
Отправьтесь в путешествие по времени с экскурсией в окрестности Екатеринбурга, где природа и история сливаются воедино
Начало: У входа в парк «Каменные палатки» у подножия камен...
27 июня в 11:00
3 июля в 11:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в прошлое: Стоянка первобытного человека у Шарташа
Вас ждет увлекательное путешествие к истокам истории Екатеринбурга, на место древних цивилизаций
Начало: У парка «Каменные палатки»
Завтра в 14:00
13 июня в 14:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
Посетить единственный в России интерактивный музей Золота и «уральскую пустыню»
Начало: По Вашему выбору в центре города
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия28 апреля 2024Все очень понравилось. Хорошее содержание, много различных исторических фактов. Идеальное построерие маршрута. Т в целом очень интересно
- ЕЕкатерина11 апреля 2024Отлчный вариант, если интересуетесь природой края, но располагаете времени выехать за пределы города.
- ДДанила12 марта 2024Очень понравилась экскурсия благодаря экскурсоводу Наталье. Интересный рассказ, отличные знания истории и мифологии. Программа экскурсии нетипичная и занятная и включает,
- ДДарья5 января 2024Наталья замечательно провела экскурсию. Несмотря на погоду,нам все очень понравилось. Красивая природа и много новой и интересной информации
- ННАТАЛЬЯ19 августа 2023Все отлично!
- ААлевтина28 июля 2023Выражаем огромную благодарность Анатолию за интересную, увлекательную экскурсию! Сначала была небольшая прогулка по Березовскому. Очень понравился Музей Золота: красивая, интересная
- ЛЛюдмила19 мая 2023Спасибо Елене за этот сказочный день! Светлый позитивный человек, подаривший столько красоты и интереснейшей информации! Исторические факты и легенды, которые
- ООльга5 апреля 2023Здравствуйте! Впервые с мужем посетили Екатеринбург, город нам очень понравился и в частности экскурсия "Каменные палатки"! Экскурсовод Елена очень интересно и доступно преподнесла информацию,а природа и воздух дополнили наши положительные впечатления! Благодарим Вас!
- ССветлана28 февраля 2023Очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Озеро Шарташ»
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