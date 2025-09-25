Откройте для себя исторический центр Сысерти в увлекательной пешеходной экскурсии! Прогуляйтесь по живописным улочкам старинного уральского города, познакомьтесь с уникальной промышленной архитектурой и узнайте захватывающую историю знаменитого Сысертского завода.
Описание экскурсии
Интересная прогулка по Сысерти Приглашаем вас в увлекательное путешествие по страницам истории старинного уральского города Сысерть! Наша пешеходная экскурсия откроет перед вами уникальные памятники промышленной архитектуры и расскажет захватывающую историю Сысертского завода, сыгравшего важнейшую роль в развитии всего региона. Вы прогуляетесь по живописным улочкам, где каждый камень хранит память о прошлом, и узнаете, какие исторические события повлияли на судьбу города Экскурсия позволит вам погрузиться в атмосферу старинного уральского городка, увидеть сохранившиеся до наших дней исторические здания и почувствовать неповторимый колорит Сысерти. Присоединяйтесь к нам — и пусть оживут страницы истории этого удивительного места! Важная информация:
Одевайтесь по погоде и в удобную обувь.
Ежедневно (время по согласованию с гидом)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр Сысерти
- Поднимемся на гору Бессонова
- Старый шлюз на реке Сысерть
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Сысерть, улица Быкова, 56
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (время по согласованию с гидом)
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Венера
25 сен 2025
Невероятный день рождения в Сысерти! Александр – потрясающий экскурсовод, эрудит, настоящий кладезь знаний об истории, политике, географии и даже геодезии родного края. Благодаря ему, прогулка по маршруту превратилась в увлекательное путешествие во времени. Рассказы Александра о Сысерти 1700-х годов и жизни П. П. Бажова были настолько захватывающими, что эта экскурсия запомнится на всю жизнь!
