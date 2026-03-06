Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Посетите родину Бажова, прогуляйтесь по Сысерти и насладитесь природой парка. Узнайте о жизни рабочих и полюбуйтесь уральскими пейзажами
Путешествие в Сысерть подарит вам возможность погрузиться в атмосферу старинного уральского города.
Вы увидите завод, набережную и дома, где жили рабочие, а также узнаете об истории Пугачевского бунта.
В природном парке «Бажовские места» вас ждут прогулки по экотропе, встречи с персонажами уральских сказов и отдых у затопленного талькового карьера. Не упустите шанс насладиться уникальной природой и культурой Урала
Летние месяцы, такие как июнь, июль, август и сентябрь, идеально подходят для посещения Бажовских мест. В это время года природа раскрывается во всей красе, и прогулки по экотропам становятся особенно приятными. Кроме того, это отличное время для пикников и отдыха на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сысертский завод
Храм Св. Симеона и Анны
Бессонова гора
Описание экскурсии
Колоритная Сысерть — родина Бажова
В Сысерти вы увидите все элементы уральского города: плотину и пруд, старинный завод, живописную набережную и дома, где в прежние времена жили рабочие, в том числе и семья Паши Бажова. Мы поднимемся на Бессонову гору, у подножия которой рабочие держали оборону во время Пугачевского бунта, осмотрим храм Св. Симеона и Анны. Попутно я расскажу, как в 1732 году построили Сысертский завод, как он достался солепромышленнику Турчанинову и какую славу о себе оставил новый владелец в Сысерти и в сказах Бажова.
Бажовские места: природа и предания Урала
Затем вас ждет один из красивейших природных парков края. Мы пройдем около 4,5 км по маршруту вдоль реки Черная, где обитают бобры и множество птиц. Полюбуемся корабельным соснами, летом поищем ягоды и грибы, а зимой распутаем звериные тропки. Встретим бажовского «Золотого полоза» и поговорим о минералах, которые добывали в этих местах. Главная цель прогулки — старинный затопленный водой тальковый карьер. Он напоминает природное озеро в окружении высоких скал: мы остановимся здесь на отдых и пикник.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость
Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк — 251 ₽ с человека
Рекомендую взять с собой бутерброды или пирожки для пикника, а также воду. Я возьму для вас горячий чай в термосе.
Важно одеться по погоде и иметь удобную для пешеходной прогулки обувь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3960 туристов
Чтобы понять характер Екатеринбурга, нужно самому на время стать уральцем и посмотреть на город изнутри. Я с удовольствием помогу вам в этом, ведь здесь я родился и вырос, получил историческое читать дальшеуменьшить
образование и вот уже много лет вожу экскурсии.
В сфере моих интересов: архитектура, местный горнозаводской менталитет, люди и судьбы. А ещё я очень люблю специфический уральский юмор и собираю легенды и байки, стихи о Екатеринбурге и его жителях.
В профессиональном плане стараюсь постоянно развиваться: много путешествую по Уралу и миру, читаю, учусь и разрабатываю новые интересные маршруты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Очень благодарны Константину за экскурсию! Он не просто интересно рассказывает, а профессионально владеет темой и может дать исчерпывающий и подробный ответ на любой вопрос. Живописный природый парк, чудесная креативная Сысерть, вкуснейший обед, прогулка по заснеженной, уснувшей в зимней сказке природе и, как бонус, местная сыроварня с необычными, но очень вкусыми сырами… Одним словом, наша поездка удалась!
Константин
Ответ организатора:
Елена, очень рад что вам понравилась экскурсия! Приезжайте к нам еще!
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Татьяна
Эта экскурсия была второй с Константином после его "Гранд-тур Екатеринбург: обзорная по городу, Уралмаш, Европа-Азия, Каменный Остров и Ганина Яма".
Прекрасное время с интересной программой и рассказом по сказочным местам. День читать дальшеуменьшить
прошел легко, был наполнен впечатлениями, красивейшими видами на природу Урала и новыми знаниями.
Маршрут несложный, приятный, с пикником в оборудованной для туристов беседке. Внимательное отношение к удобству и пожеланиям. Спасибо Константину!
P.S. Спасибо, что немного отошли от программы и заехали на Сысертский фарфоровый завод и магазинчик при местной сыроварне) Сыры - объеденье! А чашки уже в деле: радуют глаз и душу нам и близким
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А
Александр
Экскурсия очень понравилась 😊Организация поездки на пять баллов, комфортный автомобиль, отличный рассказ от экскурсовода. По нашей просьбе остановились у красивой церквушки по пути. Посмотрели очень живописные места 😍 Устроили пикник на поляне в природном парке 👍
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С
Сергей
Экскурсия очень понравилась. Всё чётко, понятно. Красивая природа, отличный рассказчик. Несмотря на выходной день и большое количество людей, гид поменял последовательность экскурсии, чтобы не попасть на толпы в природный парк. А так же заехали на частную сыроварню с очень вкусной молочной продукцией. Прогулка по парку замечательная, но если вам трудно ходить, то это не для вас - 4км. по пересечённой местности.
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Л
Лариса
Замечательная экскурсия по Бажовским местам, побывали в красивом национальном парке. Были на Сысертском заводе и на горе Бессонова. Благодарим Константина за отлично проведённый день.
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Людмила
Познавательно! Правда, музей был закрыт, т. к. там пн. и Вт. выходные, мы как раз были во вторник, но… Утешилась тем, что в музее личных вещей мало и воссоздана обстановка, читать дальшеуменьшить
а всё равно обставлялись раньше практически одинаково., ну и… посмотрела подворье, дом снаружи. Городок Сысерть сам маленький исторический. Всё равно прикосновение к истории отличное. Красивые места, виды как в Сысерти, так и в Парке. Много что почерпнула у Константина в плане знаний, Что-то и всплыло из закромов памяти. Посоветую Константина как отличного экскурсовода знакомым, кто соберётся в Екатеринбург.
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