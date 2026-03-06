Летние месяцы, такие как июнь, июль, август и сентябрь, идеально подходят для посещения Бажовских мест. В это время года природа раскрывается во всей красе, и прогулки по экотропам становятся особенно приятными. Кроме того, это отличное время для пикников и отдыха на свежем воздухе.

Путешествие в Сысерть подарит вам возможность погрузиться в атмосферу старинного уральского города. Вы увидите завод, набережную и дома, где жили рабочие, а также узнаете об истории Пугачевского бунта. В природном парке «Бажовские места» вас ждут прогулки по экотропе, встречи с персонажами уральских сказов и отдых у затопленного талькового карьера. Не упустите шанс насладиться уникальной природой и культурой Урала

Описание экскурсии

Колоритная Сысерть — родина Бажова

В Сысерти вы увидите все элементы уральского города: плотину и пруд, старинный завод, живописную набережную и дома, где в прежние времена жили рабочие, в том числе и семья Паши Бажова. Мы поднимемся на Бессонову гору, у подножия которой рабочие держали оборону во время Пугачевского бунта, осмотрим храм Св. Симеона и Анны. Попутно я расскажу, как в 1732 году построили Сысертский завод, как он достался солепромышленнику Турчанинову и какую славу о себе оставил новый владелец в Сысерти и в сказах Бажова.

Бажовские места: природа и предания Урала

Затем вас ждет один из красивейших природных парков края. Мы пройдем около 4,5 км по маршруту вдоль реки Черная, где обитают бобры и множество птиц. Полюбуемся корабельным соснами, летом поищем ягоды и грибы, а зимой распутаем звериные тропки. Встретим бажовского «Золотого полоза» и поговорим о минералах, которые добывали в этих местах. Главная цель прогулки — старинный затопленный водой тальковый карьер. Он напоминает природное озеро в окружении высоких скал: мы остановимся здесь на отдых и пикник.

Организационные детали