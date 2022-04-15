Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк

Пройти по следам уральских сказов, насладиться пейзажами и узнать регион поближе

Индивидуальная
Едем в Сысерть, в гости к Паше Бажову, на родину писателя, где сосновые леса столь прекрасны, что их сберегли и создали природный парк «Бажовские места».

В первой части путешествия вы увидите старинные дома в колоритной Сысерти и узнаете о жизни рабочих.

Отсюда начинается экотропа — пройдем по ней к дивному озеру, устроим пикник и встретим персонажей уральских сказов!
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
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Что вас ожидает

Колоритная Сысерть — родина Бажова

В Сысерти вы увидите все элементы уральского города: плотину и пруд, старинный завод, живописную набережную и дома, где в прежние времена жили рабочие, в том числе и семья Паши Бажова. Мы поднимемся на Бессонову гору, у подножия которой рабочие держали оборону во время Пугачевского бунта, осмотрим храм Св. Симеона и Анны. Попутно я расскажу, как в 1732 году построили Сысертский завод, как он достался солепромышленнику Турчанинову и какую славу о себе оставил новый владелец в Сысерти и в сказах Бажова.

Бажовские места: природа и предания Урала

Затем вас ждет один из красивейших природных парков края. Мы пройдем около 4,5 км по маршруту вдоль реки Черная, где обитают бобры и множество птиц. Полюбуемся корабельным соснами, летом поищем ягоды и грибы, а зимой распутаем звериные тропки. Встретим бажовского «Золотого полоза» и поговорим о минералах, которые добывали в этих местах. Главная цель прогулки — старинный затопленный водой тальковый карьер. Он напоминает природное озеро в окружении высоких скал: мы остановимся здесь на отдых и пикник.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк — 180 руб. с человека
  • Рекомендую взять с собой бутерброды или пирожки для пикника, а также воду. Я возьму для вас горячий чай в термосе.
  • Важно одеться по погоде и иметь удобную для пешеходной прогулки обувь

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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