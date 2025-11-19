Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Добро пожаловать в мир уральских тайн! Чтобы в них погрузиться, мы отправимся к скалам Петра Гронского — месту с особой атмосферой. По пути насладимся лесными пейзажами и прикоснёмся к истории, которой более 300 миллионов лет.

Описание экскурсии Мы прогуляемся по завораживающему лесу и по пути поговорим о том, как люди прошлого использовали силы природы для создания необходимых им изделий. Раскроем секреты древних технологий обработки железа в каменных чашах и плавильных печах. Остатки таких печей были найдены на скалах Петра Гронского. Увидим настоящие археологические памятники и сможем к ним прикоснуться. А если повезёт, встретим и местных жителей — бурундучков. Погрузимся в легенды, которые хранят скалы Петра Гронского. Отыщем в их очертаниях мифические образы.

