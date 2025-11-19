Добро пожаловать в мир уральских тайн! Чтобы в них погрузиться, мы отправимся к скалам Петра Гронского — месту с особой атмосферой. По пути насладимся лесными пейзажами и прикоснёмся к истории, которой более 300 миллионов лет.
Описание экскурсииМы прогуляемся по завораживающему лесу и по пути поговорим о том, как люди прошлого использовали силы природы для создания необходимых им изделий. Раскроем секреты древних технологий обработки железа в каменных чашах и плавильных печах. Остатки таких печей были найдены на скалах Петра Гронского. Увидим настоящие археологические памятники и сможем к ним прикоснуться. А если повезёт, встретим и местных жителей — бурундучков. Погрузимся в легенды, которые хранят скалы Петра Гронского. Отыщем в их очертаниях мифические образы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
П. Исеть, станция 479 км
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
