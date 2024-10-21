Скалы Петра Гронского: поиск уединения и спокойствия
Отыскать археологические памятники, краснокнижное растение и гармонию с самим собой
Добро пожаловать в мир уральских тайн! Чтобы в них погрузиться, мы отправимся к скалам Петра Гронского — месту, пропитанному особой атмосферой единения с природой. По пути насладимся лесными пейзажами и прикоснёмся к истории, которой более 300 лет. А ещё проведём медитации для самопознания и научимся создавать персональные обереги.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по завораживающему лесу и по пути поговорим о том, как люди прошлого использовали силы природы для создания необходимых им изделий. Раскроем секреты древних технологий обработки железа в каменных чашах и плавильных печах. Остатки таких печей были найдены на скалах Петра Гронского.
Отправимся на поиски уникального растения, внесённого в Красную книгу, и обсудим его важность для экосистемы региона.
Увидим настоящие археологические памятники и сможем к ним прикоснуться. А если повезёт, встретим и местных жителей — бурундучков.
Погрузимся в легенды, которые хранят скалы Петра Гронского. Отыщем в их очертаниях мифические образы.
Создадим уникальные обереги, в которые вплетём свои мечты и желания. Этот обряд станет символом ваших намерений и поможет сосредоточиться на том, что для вас действительно важно.
В тёплое время года (до +10) проведём две медитации, на которых вы погрузитесь в мир внутреннего спокойствия, ощутите нежность и любовь к себе.
На прогулке я расскажу о возникновении Уральских земель, народах, их населявших, и секретах, которые они хранили. А также сделаю для вас профессиональные фотографии.
Организационные детали
До посёлка Исеть вы добираетесь самостоятельно: на машине или такси или электричке (проезд — 37₽). Время в пути — 40–60 мин.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 55 туристов
Родилась в Екатеринбурге и живу здесь всю жизнь. Люблю и город, и нашу красивую уральскую природу! Начала путешествовать ещё с детства по другим странам, но в определённый момент поняла, что совсем не знаю место, где я живу. Появился интерес — я стала изучать Свердловскую и Челябинскую области, отучилась на специальности «Туризм» и решила связать свою жизнь с путешествиями.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ильдар
21 окт 2024
Нам очень понравилась экскурсия с гидом Алесандрой,она-очень коммуникабельный,грамотный,с широким кругозором,приятный в общении человек,дала советы по осмотру Екатеринбурга!)В следующий приезд обратимся только к ней!)
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Руслан
3 окт 2024
Очень понравилось!!! Вся группа в восторге. Александра очень интересно рассказала нам о скалах, историю. Всё ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! РЕКОМЕНДУЮ ИМЕННО АЛЕКСАНДРУ В КАЧЕСТВЕ ЭКСКУРСОВОДА. Красивая, Умная девушка