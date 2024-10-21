Скалы Петра Гронского: поиск уединения и спокойствия

Отыскать археологические памятники, краснокнижное растение и гармонию с самим собой
Добро пожаловать в мир уральских тайн! Чтобы в них погрузиться, мы отправимся к скалам Петра Гронского — месту, пропитанному особой атмосферой единения с природой. По пути насладимся лесными пейзажами и прикоснёмся к истории, которой более 300 лет. А ещё проведём медитации для самопознания и научимся создавать персональные обереги.
5
2 отзыва
Скалы Петра Гронского: поиск уединения и спокойствия
Скалы Петра Гронского: поиск уединения и спокойствия
Скалы Петра Гронского: поиск уединения и спокойствия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по завораживающему лесу и по пути поговорим о том, как люди прошлого использовали силы природы для создания необходимых им изделий. Раскроем секреты древних технологий обработки железа в каменных чашах и плавильных печах. Остатки таких печей были найдены на скалах Петра Гронского.

Отправимся на поиски уникального растения, внесённого в Красную книгу, и обсудим его важность для экосистемы региона.

Увидим настоящие археологические памятники и сможем к ним прикоснуться. А если повезёт, встретим и местных жителей — бурундучков.

Погрузимся в легенды, которые хранят скалы Петра Гронского. Отыщем в их очертаниях мифические образы.

Создадим уникальные обереги, в которые вплетём свои мечты и желания. Этот обряд станет символом ваших намерений и поможет сосредоточиться на том, что для вас действительно важно.

В тёплое время года (до +10) проведём две медитации, на которых вы погрузитесь в мир внутреннего спокойствия, ощутите нежность и любовь к себе.

На прогулке я расскажу о возникновении Уральских земель, народах, их населявших, и секретах, которые они хранили. А также сделаю для вас профессиональные фотографии.

Организационные детали

  • До посёлка Исеть вы добираетесь самостоятельно: на машине или такси или электричке (проезд — 37₽). Время в пути — 40–60 мин.
  • Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 7 лет

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Исеть
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
21 окт 2024
Нам очень понравилась экскурсия с гидом Алесандрой,она-очень коммуникабельный,грамотный,с широким кругозором,приятный в общении человек,дала советы по осмотру Екатеринбурга!)В следующий приезд обратимся только к ней!)
Р
3 окт 2024
Очень понравилось!!! Вся группа в восторге. Александра очень интересно рассказала нам о скалах, историю. Всё ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
РЕКОМЕНДУЮ ИМЕННО АЛЕКСАНДРУ В КАЧЕСТВЕ ЭКСКУРСОВОДА.
Красивая, Умная девушка

Входит в следующие категории Екатеринбурга

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