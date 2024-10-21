Добро пожаловать в мир уральских тайн! Чтобы в них погрузиться, мы отправимся к скалам Петра Гронского — месту, пропитанному особой атмосферой единения с природой. По пути насладимся лесными пейзажами и прикоснёмся к истории, которой более 300 лет. А ещё проведём медитации для самопознания и научимся создавать персональные обереги.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по завораживающему лесу и по пути поговорим о том, как люди прошлого использовали силы природы для создания необходимых им изделий. Раскроем секреты древних технологий обработки железа в каменных чашах и плавильных печах. Остатки таких печей были найдены на скалах Петра Гронского.

Отправимся на поиски уникального растения, внесённого в Красную книгу, и обсудим его важность для экосистемы региона.

Увидим настоящие археологические памятники и сможем к ним прикоснуться. А если повезёт, встретим и местных жителей — бурундучков.

Погрузимся в легенды, которые хранят скалы Петра Гронского. Отыщем в их очертаниях мифические образы.

Создадим уникальные обереги, в которые вплетём свои мечты и желания. Этот обряд станет символом ваших намерений и поможет сосредоточиться на том, что для вас действительно важно.

В тёплое время года (до +10) проведём две медитации, на которых вы погрузитесь в мир внутреннего спокойствия, ощутите нежность и любовь к себе.

На прогулке я расскажу о возникновении Уральских земель, народах, их населявших, и секретах, которые они хранили. А также сделаю для вас профессиональные фотографии.

Организационные детали