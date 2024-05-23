По области – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 4 экскурсии в категории «По области» в Екатеринбурге, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
Начало: Гид заберет Вас от отеля, по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09.00
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Горы в городе. Новый тур маршрут
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Горы в городе. Новый тур маршрут
Начало: Г. Дегтярск Свердловской обл., ул. Советская д. 33
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
«По следам Бажова» - тур по знаковым для писателя местам
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
«По следам Бажова» - тур по знаковым для писателя местам
Начало: Метро 1905 года, возможно по согласованию
Расписание: В любой день, кроме понедельника и вторника (нерабочие дни музеев)
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
9 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Гибель царской семьи в Екатеринбурге
    Спасибо Владиславу за неравнодушный и чуткий рассказ!
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Гибель царской семьи в Екатеринбурге
    Очень грустная, очень трогательная и очень жестокая история. Но это наша история. Замечательный экскурсовод.
  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Гибель царской семьи в Екатеринбурге
    Один из лучших гидов, которого мы встречали. Добавить к этому больше нечего)
  • Б
    Балыкова
    8 октября 2023
    Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург - Невьянск - Реж
    Замечательная экскурсия, чувствуется, что Артём знает и любит свой край, провез по самым интересным и не стандартным местам, познакомил с
    читать дальше

    невьянской иконой не в музее, а именно в храме. Ценно знакомство с батюшкой храма в старинном селе Быньги. Потрясло гигантское фермерское хозяйство недалеко от города Реж - обед был необыкновенен. Рекомендую перед поездкой почитать сказы Бажова и рассказы Мамина-Сибиряка, тогда край засияет яркими красками.

  • Г
    Голота
    28 сентября 2023
    Экскурсия в природный парк Оленьи ручьи (на автомобиле)
    Завораживающая красота природы Урала, великолепный экскурсовод Елена Витальевна. Спасибо!
  • М
    Михеева
    26 сентября 2023
    Нижний Тагил - столица «железного царства» Демидовых
    Завод-музей
  • А
    Алексей
    24 сентября 2023
    Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург - Невьянск - Реж
    Великолепная экскурсия, спасибо гиду Елене и водителю Евгению, профессионалов в своём деле!
  • А
    Александр
    19 сентября 2023
    Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург - Невьянск - Реж
    Мы были в путешествии по Уралу с Артемом 07.09.2023. Прошло 2 недели, а воспоминания не уходят. Артем рассказывал так ярко
    читать дальше

    и увлеченно, что даже при огромном объеме материала, запомнилось всё. Впечатления и ощущения просто мощные!!! Редчайший в наше время интеллектуал, подвижник, знаток! Так любить свою работу, свой край, землю уральскую… Восторг, восхищение и нижайший поклон ото всей нашей группы.

  • О
    Ольга
    14 сентября 2023
    Джип-тур к скалам «Чёртово городище»
    Очень душевная и интересная получилась поездка. Хорошо, что последовательность была именно такая - Соколиный камень, потом Чертово городище. Место потрясающее, невозможно поверить, что такие чудеса делает природа. Пикничок на свежем воздухе был приятной составляющей поездки.
  • А
    Анастасия
    26 августа 2023
    Мифы Азов-горы и Урала
    Если ищете экскурсовода в Екатеринбурге, однозначно, лучше Артема не найти👍👍👍Умный, эрудированный, рассуждающий, прекрасный рассказчик (узнаете для себя много нового и
    читать дальше

    интересного, поймете очевидные вещи, о которых раньше даже не задумывались). Артем ведет экскурсию в форме диалога,"побатонить" не получится: заставит думать, рассуждать, выстраивать причинно-следственные связи и это реально здорово, я таких экскурсоводов не встречала 😊 Артем, классных Вам гостей, чтобы работа была в радость

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «По области»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Гибель царской семьи в Екатеринбурге
  2. Горы в городе. Новый тур маршрут
  3. «По следам Бажова» - тур по знаковым для писателя местам
  4. Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Храм на Крови
  3. Дом Севастьянова
  4. Ельцин Центр
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "По области" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2024 год по области, 35 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам