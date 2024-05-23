С Светлана Гибель царской семьи в Екатеринбурге Спасибо Владиславу за неравнодушный и чуткий рассказ!

Е Елена Гибель царской семьи в Екатеринбурге Очень грустная, очень трогательная и очень жестокая история. Но это наша история. Замечательный экскурсовод.

И Ирина Гибель царской семьи в Екатеринбурге Один из лучших гидов, которого мы встречали. Добавить к этому больше нечего)

Б Балыкова Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург - Невьянск - Реж читать дальше невьянской иконой не в музее, а именно в храме. Ценно знакомство с батюшкой храма в старинном селе Быньги. Потрясло гигантское фермерское хозяйство недалеко от города Реж - обед был необыкновенен. Рекомендую перед поездкой почитать сказы Бажова и рассказы Мамина-Сибиряка, тогда край засияет яркими красками. Замечательная экскурсия, чувствуется, что Артём знает и любит свой край, провез по самым интересным и не стандартным местам, познакомил с

Г Голота Экскурсия в природный парк Оленьи ручьи (на автомобиле) Завораживающая красота природы Урала, великолепный экскурсовод Елена Витальевна. Спасибо!

М Михеева Нижний Тагил - столица «железного царства» Демидовых Завод-музей

А Алексей Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург - Невьянск - Реж Великолепная экскурсия, спасибо гиду Елене и водителю Евгению, профессионалов в своём деле!

А Александр Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург - Невьянск - Реж читать дальше и увлеченно, что даже при огромном объеме материала, запомнилось всё. Впечатления и ощущения просто мощные!!! Редчайший в наше время интеллектуал, подвижник, знаток! Так любить свою работу, свой край, землю уральскую… Восторг, восхищение и нижайший поклон ото всей нашей группы. Мы были в путешествии по Уралу с Артемом 07.09.2023. Прошло 2 недели, а воспоминания не уходят. Артем рассказывал так ярко

О Ольга Джип-тур к скалам «Чёртово городище» Очень душевная и интересная получилась поездка. Хорошо, что последовательность была именно такая - Соколиный камень, потом Чертово городище. Место потрясающее, невозможно поверить, что такие чудеса делает природа. Пикничок на свежем воздухе был приятной составляющей поездки.