1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
Начало: Гид заберет Вас от отеля, по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09.00
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Горы в городе. Новый тур маршрут
Начало: Г. Дегтярск Свердловской обл., ул. Советская д. 33
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
«По следам Бажова» - тур по знаковым для писателя местам
Начало: Метро 1905 года, возможно по согласованию
Расписание: В любой день, кроме понедельника и вторника (нерабочие дни музеев)
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
9 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана23 мая 2024Спасибо Владиславу за неравнодушный и чуткий рассказ!
- ЕЕлена2 мая 2024Очень грустная, очень трогательная и очень жестокая история. Но это наша история. Замечательный экскурсовод.
- ИИрина1 мая 2024Один из лучших гидов, которого мы встречали. Добавить к этому больше нечего)
- ББалыкова8 октября 2023Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург - Невьянск - РежЗамечательная экскурсия, чувствуется, что Артём знает и любит свой край, провез по самым интересным и не стандартным местам, познакомил с
- ГГолота28 сентября 2023Экскурсия в природный парк Оленьи ручьи (на автомобиле)Завораживающая красота природы Урала, великолепный экскурсовод Елена Витальевна. Спасибо!
- ММихеева26 сентября 2023Нижний Тагил - столица «железного царства» ДемидовыхЗавод-музей
- ААлексей24 сентября 2023Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург - Невьянск - РежВеликолепная экскурсия, спасибо гиду Елене и водителю Евгению, профессионалов в своём деле!
- ААлександр19 сентября 2023Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург - Невьянск - РежМы были в путешествии по Уралу с Артемом 07.09.2023. Прошло 2 недели, а воспоминания не уходят. Артем рассказывал так ярко
- ООльга14 сентября 2023Джип-тур к скалам «Чёртово городище»Очень душевная и интересная получилась поездка. Хорошо, что последовательность была именно такая - Соколиный камень, потом Чертово городище. Место потрясающее, невозможно поверить, что такие чудеса делает природа. Пикничок на свежем воздухе был приятной составляющей поездки.
- ААнастасия26 августа 2023Мифы Азов-горы и УралаЕсли ищете экскурсовода в Екатеринбурге, однозначно, лучше Артема не найти👍👍👍Умный, эрудированный, рассуждающий, прекрасный рассказчик (узнаете для себя много нового и
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