Прогулка к скале Петрогром — самый доступный способ познакомиться с природой и древней историей Каменного пояса России. Вы полюбуетесь панорамой Главного Уральского хребта и увидите сверху границу между Европой и Азией. Узнаете об особенностях горной тайги и геологии в верховьях реки Исеть. Рассмотрите памятник древней металлургии. А если повезёт, добудете кварц и гранат.
Описание экскурсии
- Лесная тропинка в хвойном лесу приведёт нас к одному из Чёртовых городищ Урала, памятнику природы и археологии — скале Петра Гронского
- По дороге вы познакомитесь с флорой и фауной пармы — уральской горной тайги, а также услышите местные легенды
- Приближаясь к скале, вы легко представите, что оказались перед заколдованными зубчатыми стенами замка. Здесь словно застыли стражи древней чуди — легендарные великаны, защищавшие Древнюю Русь от зла
- С вершины вы полюбуетесь Главным Уральским хребтом и разглядите границу Европы и Азии
- Попробуем отыскать на склонах разноцветный кварц и альмандины (разновидность граната)
- Если будет желание, можно развести костёр, пожарить что-нибудь вкусненькое и приготовить чай с таёжными травами
Памятник древней металлургии
Я расскажу об особенных каменных чашах, обнаруженных археологами столетие назад. Они оказались ничем иным, как плавильными горнами иткульских и петрогромских кузнецов. Только представьте, как 2500 лет назад здесь озарялись огнями вершины гор, а уральская руда превращалась в разные металлы. Древние умельцы отделяли примеси, отливали и ковали удивительно прекрасных птицевидных идолов, кельты (орудие), стрелы, украшения, зеркала.
После экскурсии вы сможете поближе познакомится с ними самостоятельно в Музее истории и археологии Урала.
Организационные детали
- Мы встретимся на ж/д вокзале в Екатеринбурге и вместе отправимся на электричке до станции «479 км», от которой начнётся пеший маршрут. Время в пути составит 45 минут
- Прогулка проходит в комфортном для вас темпе. Длительность — 3 часа. Протяжённость — 7 км. Будет подъём на невысокую горку — 370 метров.
- По согласованию с группой можно прогуляться до посёлка Исеть маршрутами разной сложности: без подъёма на горы или через «весёлые крутые горки», посетить скалы Исетский Дыроватик, Китайская стена, Блинчики, лесной родник и др. (+2 часа и 4 км)
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Екатеринбурга
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 974 туристов
Я географ-эколог, потомственный краевед, турист, экскурсовод. Всю жизнь занимаюсь созданием авторских экскурсий, развитием интересных познавательных путешествий по Уралу. Все средства от проведения экскурсий идут на развитие краеведческого проекта, издание путеводителей по Уралу.Задать вопрос
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