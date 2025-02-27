Скала Петрогром - в гости к каменным стражам Урала

Оценить красоту горно-таёжного края и узнать о его сокровищах, легендах и удивительном прошлом
Прогулка к скале Петрогром — самый доступный способ познакомиться с природой и древней историей Каменного пояса России. Вы полюбуетесь панорамой Главного Уральского хребта и увидите сверху границу между Европой и Азией. Узнаете об особенностях горной тайги и геологии в верховьях реки Исеть. Рассмотрите памятник древней металлургии. А если повезёт, добудете кварц и гранат.
Скала Петрогром - в гости к каменным стражам Урала
Скала Петрогром - в гости к каменным стражам Урала
Скала Петрогром - в гости к каменным стражам Урала
Ближайшие даты:
27
фев28
фев3
мар4
мар5
мар6
мар7
мар
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

  • Лесная тропинка в хвойном лесу приведёт нас к одному из Чёртовых городищ Урала, памятнику природы и археологии — скале Петра Гронского
  • По дороге вы познакомитесь с флорой и фауной пармы — уральской горной тайги, а также услышите местные легенды
  • Приближаясь к скале, вы легко представите, что оказались перед заколдованными зубчатыми стенами замка. Здесь словно застыли стражи древней чуди — легендарные великаны, защищавшие Древнюю Русь от зла
  • С вершины вы полюбуетесь Главным Уральским хребтом и разглядите границу Европы и Азии
  • Попробуем отыскать на склонах разноцветный кварц и альмандины (разновидность граната)
  • Если будет желание, можно развести костёр, пожарить что-нибудь вкусненькое и приготовить чай с таёжными травами

Памятник древней металлургии

Я расскажу об особенных каменных чашах, обнаруженных археологами столетие назад. Они оказались ничем иным, как плавильными горнами иткульских и петрогромских кузнецов. Только представьте, как 2500 лет назад здесь озарялись огнями вершины гор, а уральская руда превращалась в разные металлы. Древние умельцы отделяли примеси, отливали и ковали удивительно прекрасных птицевидных идолов, кельты (орудие), стрелы, украшения, зеркала.

После экскурсии вы сможете поближе познакомится с ними самостоятельно в Музее истории и археологии Урала.

Организационные детали

  • Мы встретимся на ж/д вокзале в Екатеринбурге и вместе отправимся на электричке до станции «479 км», от которой начнётся пеший маршрут. Время в пути составит 45 минут
  • Прогулка проходит в комфортном для вас темпе. Длительность — 3 часа. Протяжённость — 7 км. Будет подъём на невысокую горку — 370 метров.
  • По согласованию с группой можно прогуляться до посёлка Исеть маршрутами разной сложности: без подъёма на горы или через «весёлые крутые горки», посетить скалы Исетский Дыроватик, Китайская стена, Блинчики, лесной родник и др. (+2 часа и 4 км)

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Екатеринбурга
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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