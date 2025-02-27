Прогулка к скале Петрогром — самый доступный способ познакомиться с природой и древней историей Каменного пояса России. Вы полюбуетесь панорамой Главного Уральского хребта и увидите сверху границу между Европой и Азией. Узнаете об особенностях горной тайги и геологии в верховьях реки Исеть. Рассмотрите памятник древней металлургии. А если повезёт, добудете кварц и гранат.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Лесная тропинка в хвойном лесу приведёт нас к одному из Чёртовых городищ Урала, памятнику природы и археологии — скале Петра Гронского

По дороге вы познакомитесь с флорой и фауной пармы — уральской горной тайги, а также услышите местные легенды

Приближаясь к скале, вы легко представите, что оказались перед заколдованными зубчатыми стенами замка. Здесь словно застыли стражи древней чуди — легендарные великаны, защищавшие Древнюю Русь от зла

С вершины вы полюбуетесь Главным Уральским хребтом и разглядите границу Европы и Азии

Попробуем отыскать на склонах разноцветный кварц и альмандины (разновидность граната)

Если будет желание, можно развести костёр, пожарить что-нибудь вкусненькое и приготовить чай с таёжными травами

Памятник древней металлургии

Я расскажу об особенных каменных чашах, обнаруженных археологами столетие назад. Они оказались ничем иным, как плавильными горнами иткульских и петрогромских кузнецов. Только представьте, как 2500 лет назад здесь озарялись огнями вершины гор, а уральская руда превращалась в разные металлы. Древние умельцы отделяли примеси, отливали и ковали удивительно прекрасных птицевидных идолов, кельты (орудие), стрелы, украшения, зеркала.

После экскурсии вы сможете поближе познакомится с ними самостоятельно в Музее истории и археологии Урала.

Организационные детали