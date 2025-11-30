Из Екатеринбурга - к каменным великанам на границе Европы и Азии
Насладиться уединением с природой, подышать свежим воздухом и перезагрузиться в уральском лесу
Приглашаю разгадать некоторые тайны уральской земли и природы.
Вы откроете для себя историю основания Екатеринбурга, услышите легенды о скалах и древних деревьях, увидите редкие растения и насладитесь величием уральских пейзажей.
Живописную прогулку дополнит уютное чаепитие на берегу реки и встреча с уникальными памятниками природы.
Описание экскурсии
Пересечение границы Европы и Азии
Вы ощутите себя первооткрывателями и побываете на рубеже двух частей света. При желании получите именной сертификат, сделаете памятные фотографии, повяжете ленточку с желанием и купите необычные сувениры.
Прогулка и история региона
Вы узнаете о происхождении скал и рождении города, его первых сооружениях. Услышите легенду о пяти основателях, прикоснётесь к дереву-долгожителю и познакомитесь с богатствами уральских недр. Я открою свой сундук с минералами и расскажу об удивительных свойствах лиственницы. А ещё мы сделаем привал и выпьем чаю.
Эко-тропа «Каменная чаша»
Мы дойдём до величественных каменных великанов, которые хранят свои секреты. Попробуем отыскать растения из Красной книги и поговорим об их особенностях.
Ориентировочный тайминг поездки: 9:00 — выезд из Екатеринбурга 9:30–10:00 — пересечение границы Европы и Азии 10:30–14:30 — прогулка с рассказами, дерево-долгожитель, чаепитие у реки 15:00–16:30 — эко-тропа «Каменная чаша», знакомство с каменными великанами и редкими растениями 17:15 — возвращение в Екатеринбург
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Audi Q3. Детского кресла нет, поэтому рекомендуемый возраст 12+
Прогулка проходит с радиогидом
Возьмите с собой туристическую сидушку, головной убор, воду или чай и перекус
Программа подходит для людей с минимальной физической подготовкой
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
