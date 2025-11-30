Мои заказы

Из Екатеринбурга - к каменным великанам на границе Европы и Азии

Насладиться уединением с природой, подышать свежим воздухом и перезагрузиться в уральском лесу
Приглашаю разгадать некоторые тайны уральской земли и природы.

Вы откроете для себя историю основания Екатеринбурга, услышите легенды о скалах и древних деревьях, увидите редкие растения и насладитесь величием уральских пейзажей.

Живописную прогулку дополнит уютное чаепитие на берегу реки и встреча с уникальными памятниками природы.
Из Екатеринбурга - к каменным великанам на границе Европы и Азии© Александра
Из Екатеринбурга - к каменным великанам на границе Европы и Азии© Александра
Из Екатеринбурга - к каменным великанам на границе Европы и Азии© Александра

Описание экскурсии

Пересечение границы Европы и Азии

Вы ощутите себя первооткрывателями и побываете на рубеже двух частей света. При желании получите именной сертификат, сделаете памятные фотографии, повяжете ленточку с желанием и купите необычные сувениры.

Прогулка и история региона

Вы узнаете о происхождении скал и рождении города, его первых сооружениях. Услышите легенду о пяти основателях, прикоснётесь к дереву-долгожителю и познакомитесь с богатствами уральских недр. Я открою свой сундук с минералами и расскажу об удивительных свойствах лиственницы. А ещё мы сделаем привал и выпьем чаю.

Эко-тропа «Каменная чаша»

Мы дойдём до величественных каменных великанов, которые хранят свои секреты. Попробуем отыскать растения из Красной книги и поговорим об их особенностях.

Ориентировочный тайминг поездки:
9:00 — выезд из Екатеринбурга
9:30–10:00 — пересечение границы Европы и Азии
10:30–14:30 — прогулка с рассказами, дерево-долгожитель, чаепитие у реки
15:00–16:30 — эко-тропа «Каменная чаша», знакомство с каменными великанами и редкими растениями
17:15 — возвращение в Екатеринбург

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Audi Q3. Детского кресла нет, поэтому рекомендуемый возраст 12+
  • Прогулка проходит с радиогидом
  • Возьмите с собой туристическую сидушку, головной убор, воду или чай и перекус
  • Программа подходит для людей с минимальной физической подготовкой

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 239 туристов
Аттестованный гид, коренная екатеринбурженка, ваша проводница в мир уральских красот. С детства влюблена в путешествия, объездила много стран, но однажды поняла: самое интересное — совсем рядом. Так началась страсть к изучению родного региона, а образование в сфере туризма привело к профессии мечты, где могу делиться любовью к путешествиям с вами.

Входит в следующие категории Екатеринбурга

Похожие экскурсии из Екатеринбурга

Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
На машине
4.5 часа
162 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Погрузитесь в историю и природу Урала: пересеките границу Европы и Азии, узнайте о судьбе Романовых и посетите монастырь на Ганиной Яме
Начало: От Вашего отеля
30 ноя в 17:00
4 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Уральская кухня: дегустация на границе Европы и Азии
На машине
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Уральская кухня: дегустация
Уникальная возможность попробовать авторские блюда на границе Европы и Азии. Погрузитесь в историю уральской гастрономии и насладитесь дегустацией
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 11:00
30 ноя в 11:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Гранд-Екатеринбург: обзорная по городу, Уралмаш, Европа-Азия, Каменный Остров и Ганина Яма
На машине
На микроавтобусе
9 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гранд-Екатеринбург: обзорная по городу, Уралмаш, Европа-Азия, Каменный Остров и Ганина Яма
По главным достопримечательностям города и его окрестностей с гидом-историком - за один день
Начало: От вашего места проживания
4 дек в 08:30
6 дек в 08:30
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Екатеринбурге