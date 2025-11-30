Приглашаю разгадать некоторые тайны уральской земли и природы. Вы откроете для себя историю основания Екатеринбурга, услышите легенды о скалах и древних деревьях, увидите редкие растения и насладитесь величием уральских пейзажей. Живописную прогулку дополнит уютное чаепитие на берегу реки и встреча с уникальными памятниками природы.

Описание экскурсии

Пересечение границы Европы и Азии

Вы ощутите себя первооткрывателями и побываете на рубеже двух частей света. При желании получите именной сертификат, сделаете памятные фотографии, повяжете ленточку с желанием и купите необычные сувениры.

Прогулка и история региона

Вы узнаете о происхождении скал и рождении города, его первых сооружениях. Услышите легенду о пяти основателях, прикоснётесь к дереву-долгожителю и познакомитесь с богатствами уральских недр. Я открою свой сундук с минералами и расскажу об удивительных свойствах лиственницы. А ещё мы сделаем привал и выпьем чаю.

Эко-тропа «Каменная чаша»

Мы дойдём до величественных каменных великанов, которые хранят свои секреты. Попробуем отыскать растения из Красной книги и поговорим об их особенностях.

Ориентировочный тайминг поездки:

9:00 — выезд из Екатеринбурга

9:30–10:00 — пересечение границы Европы и Азии

10:30–14:30 — прогулка с рассказами, дерево-долгожитель, чаепитие у реки

15:00–16:30 — эко-тропа «Каменная чаша», знакомство с каменными великанами и редкими растениями

17:15 — возвращение в Екатеринбург

