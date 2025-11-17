Путешествие по литературным местам Екатеринбурга откроет для вас страницы жизни известных писателей и подарит ощущение непрерывности эпох. Вы пройдёте по тем же мостовым, что и они, прикоснётесь к их историям.
Описание экскурсииВы увидите отчий дом Эдуарда Асадова, в котором поэт написал свои первые стихи. Проникнетесь тяжёлой судьбой автора и узнаете, как с этим домом связан Маяковский. Кроме того, я с радостью прочитаю вам отрывок из творчества Асадова. Изучите популярность Демьяна Бедного среди известных людей. В поклонниках у него ходили Ленин и Булгаков! А также раскроете тайну его многочисленных псевдонимов. Выясните, в чём состоял феномен Аркадия Гайдара и почему его творчество приобрело такую популярность у детей. Узнаете, кто из известных писателей испачкал свои ботинки на центральной улице и сказал, что это «не город, а строительная площадка». Прогуляетесь по единственному в стране литературному кварталу. Пройдём излюбленной тропой Мамина-Сибиряка, заглянем во дворик и найдём самый настоящий почтовый двор XIX века. Вместе напишем стихотворение и почувствуем себя поэтами! Рассмотрите гостиницу, в которой останавливались известные люди: Ричард Никсон, Фидель Кастро, Никита Хрущёв, Борис Пастернак, Лев Толстой, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий и многие другие. Услышите о забавных случаях, которые произошли с Константином Бальмонтом. А также выясните, чем был обескуражен Антон Павлович Чехов, когда останавливался здесь проездом. И конечно же, познакомитесь со значимой фигурой нашего края — Павлом Петровичем Бажовым. Мастер сказов, он раскрывал в них истории людей, живущих на Урале, и их любовь к малой родине. Вы узнаете, какие произведения автор написал в Екатеринбурге.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Отчий дом Эдуарда Асадова
- Литературный квартал
- Любимая тропа Мамина-Сибиряка
- Самый настоящий почтовый двор XIX века
- Гостиница, в которой останавливались известные люди
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Ленина, д. 5
Завершение: Ул. Пушкина, д. 27
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Екатеринбургу: от заводов к небоскрёбам
Познакомьтесь с историей и современностью Екатеринбурга. Прогулка по городу с историком откроет вам его архитектурные и культурные тайны
Начало: БЦ Высоцкий
Завтра в 18:30
18 ноя в 18:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Екатеринбург «Было - стало»
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, пройдя по местам, которые изменились, но сохранили свою уникальность. Увидьте, как город стал столицей Урала
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:30
22 ноя в 14:30
23 ноя в 14:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЗдравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме
18 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.