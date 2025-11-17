Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие по литературным местам Екатеринбурга откроет для вас страницы жизни известных писателей и подарит ощущение непрерывности эпох. Вы пройдёте по тем же мостовым, что и они, прикоснётесь к их историям.

Александра Ваш гид в Екатеринбурге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно, по договоренности 7000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Вы увидите отчий дом Эдуарда Асадова, в котором поэт написал свои первые стихи. Проникнетесь тяжёлой судьбой автора и узнаете, как с этим домом связан Маяковский. Кроме того, я с радостью прочитаю вам отрывок из творчества Асадова. Изучите популярность Демьяна Бедного среди известных людей. В поклонниках у него ходили Ленин и Булгаков! А также раскроете тайну его многочисленных псевдонимов. Выясните, в чём состоял феномен Аркадия Гайдара и почему его творчество приобрело такую популярность у детей. Узнаете, кто из известных писателей испачкал свои ботинки на центральной улице и сказал, что это «не город, а строительная площадка». Прогуляетесь по единственному в стране литературному кварталу. Пройдём излюбленной тропой Мамина-Сибиряка, заглянем во дворик и найдём самый настоящий почтовый двор XIX века. Вместе напишем стихотворение и почувствуем себя поэтами! Рассмотрите гостиницу, в которой останавливались известные люди: Ричард Никсон, Фидель Кастро, Никита Хрущёв, Борис Пастернак, Лев Толстой, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий и многие другие. Услышите о забавных случаях, которые произошли с Константином Бальмонтом. А также выясните, чем был обескуражен Антон Павлович Чехов, когда останавливался здесь проездом. И конечно же, познакомитесь со значимой фигурой нашего края — Павлом Петровичем Бажовым. Мастер сказов, он раскрывал в них истории людей, живущих на Урале, и их любовь к малой родине. Вы узнаете, какие произведения автор написал в Екатеринбурге.

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату