1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину
Расписание: Ежедневно, по набору группы
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
900₽ за человека
Групповая
2 часа
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
Начало: Ул. 8 марта, 13
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
670₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь - Екатеринбург
Начало: Г. Екатеринбург, Площадь труда, 1
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета30 мая 2024Интересный маршрут, прекрасный город, образованный гид. Из минусов - гид опоздал на 15 минут, и немного не хватило харизмы рассказчика, но это мое субъективное мнение.
- ЗЗинфира27 мая 2024Ходили на обзорную экскурсию с детской группой. Было интересно, узнали много нового про зарождение города. Дети не ного устали, но были довольны.
- OOlgachos14 мая 2024Хочется поблагодарить Анатолия за интересную экскурсию по Екатеринбургу. Человек, который с удовольствием рассказал нам о своём городе
- DD16-948 ноября 2023Аудиоэкскурсия по нетуристическому Екатеринбургу: мифы и легендыВсе понравилось, интересная экскурсия, спасибо
- ССофия24 августа 2023Декабристы в ЕкатеринбургеЭто была замечательная экскурсия. Павел опирался на интересные нам места. Большой профессиональный своего дела. Экскурсия была невероятно интересной. Посетили множество памятников культуры, узнали из историю. Было невероятно здорово. Благодврим вас, Павел.
- DDarya5 августа 2023Аудиоэкскурсия по нетуристическому Екатеринбургу: мифы и легендыОчень интересно!
- ААлександр23 июля 2023Декабристы в ЕкатеринбургеСпасибо Павлу, отличная экскурсия
- ИИрина12 июля 2023Декабристы в ЕкатеринбургеОчень необычная эксурсия. Во-первых, на 100% погруженный в тему экскурсовод Павел, во-вторых, прекрасный ликбез по истории декабристского движения, в-третьих, возможность
- ССветлана10 июля 2023Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия по ЕкатеринбургуПрекрасная и познавательная экскурсия с Оксаной. Она учитывала все наши пожелания и интересно рассказывала. Огромное спасибо!!!
- ННаталья18 июня 2023Обзорная экскурсия по Екатеринбургу: история и современностьСпасибо большое Анне за экскурсию! Это было отлично! Обычно устаю от экскурсий спустя час, но здесь 2.5 часа пролетели незаметно. Так
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Литературный квартал»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Литературный квартал" можно забронировать 3 экскурсии от 670 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 581 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2024 год по теме «Литературный квартал», 581 ⭐ отзыв, цены от 670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август