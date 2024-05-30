Литературный квартал – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Литературный квартал» в Екатеринбурге, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
441 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину
Расписание: Ежедневно, по набору группы
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
900 за человека
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
140 отзывов
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
Начало: Ул. 8 марта, 13
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
670 за человека
Знакомьтесь - Екатеринбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь - Екатеринбург
Начало: Г. Екатеринбург, Площадь труда, 1
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    30 мая 2024
    Пешком по Екатеринбургу - с гидом
    Интересный маршрут, прекрасный город, образованный гид. Из минусов - гид опоздал на 15 минут, и немного не хватило харизмы рассказчика, но это мое субъективное мнение.
  • З
    Зинфира
    27 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Ходили на обзорную экскурсию с детской группой. Было интересно, узнали много нового про зарождение города. Дети не ного устали, но были довольны.
  • O
    Olgachos
    14 мая 2024
    Пешком по Екатеринбургу - с гидом
    Хочется поблагодарить Анатолия за интересную экскурсию по Екатеринбургу. Человек, который с удовольствием рассказал нам о своём городе
  • D
    D16-94
    8 ноября 2023
    Аудиоэкскурсия по нетуристическому Екатеринбургу: мифы и легенды
    Все понравилось, интересная экскурсия, спасибо
  • С
    София
    24 августа 2023
    Декабристы в Екатеринбурге
    Это была замечательная экскурсия. Павел опирался на интересные нам места. Большой профессиональный своего дела. Экскурсия была невероятно интересной. Посетили множество памятников культуры, узнали из историю. Было невероятно здорово. Благодврим вас, Павел.
  • D
    Darya
    5 августа 2023
    Аудиоэкскурсия по нетуристическому Екатеринбургу: мифы и легенды
    Очень интересно!
  • А
    Александр
    23 июля 2023
    Декабристы в Екатеринбурге
    Спасибо Павлу, отличная экскурсия
  • И
    Ирина
    12 июля 2023
    Декабристы в Екатеринбурге
    Очень необычная эксурсия. Во-первых, на 100% погруженный в тему экскурсовод Павел, во-вторых, прекрасный ликбез по истории декабристского движения, в-третьих, возможность
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    увидеть воочию места Екатеринбурга, связанные с декабристами. И все это на переплетении государственной точки зрения и судеб отдельно взятых декабристов создает ощущение "живой" истории. Рекомендую тем, кто интересуется историей России.

  • С
    Светлана
    10 июля 2023
    Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Прекрасная и познавательная экскурсия с Оксаной. Она учитывала все наши пожелания и интересно рассказывала. Огромное спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    18 июня 2023
    Обзорная экскурсия по Екатеринбургу: история и современность
    Спасибо большое Анне за экскурсию! Это было отлично! Обычно устаю от экскурсий спустя час, но здесь 2.5 часа пролетели незаметно. Так
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    как было комфортно воспринимать информацию - Анна объясняет просто и доступно. Также факты, которыми делилась гид - интересные. Не уходили в дебри истории, а узнавали самую соль)) На эскурсии была с моими родственниками разных возрастов. После экскурсии они поблагодарили меня, что организовала для них такую прогулку по городу с Анной. Спасибо вам большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Литературный квартал»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Литературный квартал" можно забронировать 3 экскурсии от 670 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 581 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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