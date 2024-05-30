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как было комфортно воспринимать информацию - Анна объясняет просто и доступно. Также факты, которыми делилась гид - интересные. Не уходили в дебри истории, а узнавали самую соль)) На эскурсии была с моими родственниками разных возрастов. После экскурсии они поблагодарили меня, что организовала для них такую прогулку по городу с Анной. Спасибо вам большое!