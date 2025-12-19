Отправьтесь в волшебное путешествие на новогодние праздники и окунитесь в атмосферу настоящей зимней сказки! Мы приглашаем вас в живописную башкирскую деревню, где вас ждет комфортное проживание в уютном доме, свежий горный воздух и захватывающие приключения.
Описание трансферЧто вас ждет: Уют и тепло: Проживание в комфортабельном доме со всеми удобствами, где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня. Покорение вершин: Радиальные походы на горы Малиновая, Кирель и Ялангас. Вас ждут потрясающие виды Южного Урала и чувство удовлетворения от покоренных высот. Праздничная атмосфера: Новогодние посиделки в кругу единомышленников, наполненные радостью и теплом. Зимние забавы: Веселые катания с ледяной горки. Почему стоит выбрать наш тур: Идеально для всех: Отличный вариант для семей, компаний друзей и тех, кто путешествует в одиночку. Активный отдых и здоровье: Продуманные и безопасные прогулки на свежем воздухе для укрепления здоровья и отличного настроения. Программа тура: 2 января: Встреча группы в Екатеринбурге, выезд в деревню Отнурок. Заселение, знакомство с окрестностями, катание с горок и вечерние посиделки с настольными играми. 3 января: Поход на гору Малиновая (1152 м). Вас ждет 12 км. пути, живописные виды и незабываемые фотографии. 4 января: Восхождение на гору Кирель (1162 м) с видом на высочайшую вершину Южного Урала – Ямантау. Протяженность маршрута – 8 км. Вечером – обмен впечатлениями, игры и, при желании, катание с горки. 5 января: Поход на гору Ялангас (1136 м). Этот день потребует больше сил – 20 км. пути. Для желающих предусмотрен более легкий маршрут (6 км) с другим инструктором. 6 января: Завершение нашего путешествия. Сбор вещей, прощание с гостеприимной Башкирией и возвращение в Екатеринбург. Эти сказочные новогодние каникулы в горах подарят вам не только новые впечатления, но и верных друзей, а теплые воспоминания останутся с вами надолго!
Начало тура 02 января 2026 г. Окончание тура 06 января 2026 г.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы посетим три вершины Башкирии:
- 1. Гора Малиновая (третья) - один из символов города Белорецк и место съемок фильма «Вечный зов», высота составляет 1152 метра над уровнем моря. С вершины открывается вид на гору Белорецк и гору Ямантау. Это один из самыз доступных тысячников на Южном Урале
- 2. Гора Кирель - это вершина на хребте Малидак, высотой 1162 м. Привлекает туристов живописными видами и скальными выходами на склонах вершины. Смотровые площадки считаются одними из самых лучших на Южном Урале
- 3. Ялангас имеет высоту 1297 м. Название Ялангас произошло от башкирского слова «ялан» - открытый, голый. Оно характеризует местность - открытый луг, поляну. С вершины можно увидеть Ямантау, Иремель, Кумардак, Инзерские Зубчатки
Что включено
- Трансфер в деревню Отнурок
- Трехразовое питание
- Баня
- Проживание в доме со всеми удобствами и постельным бельем
- Сопровождение аттестованного инструктора-проводника на маршруте
- Три радиальных однодневных похода
Что не входит в цену
- Перекусы во время трансфера
- Аренда тюбингов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Героев России, 2
Завершение: Г. Екатеринбург ул. Героев России 2
Когда и сколько длится?
Когда: Начало тура 02 января 2026 г. Окончание тура 06 января 2026 г.
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
