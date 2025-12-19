Описание Фото Ответы на вопросы Отправьтесь в волшебное путешествие на новогодние праздники и окунитесь в атмосферу настоящей зимней сказки! Мы приглашаем вас в живописную башкирскую деревню, где вас ждет комфортное проживание в уютном доме, свежий горный воздух и захватывающие приключения.

Светлана Ваш гид в Екатеринбурге Трансфер для группы Длитель­ность 5 дней Размер группы 1-10 человек На чём проводится Услуги трансфера Когда Начало тура 02 января 2026 г. Окончание тура 06 января 2026 г. 45 300 ₽ за человека

Описание трансфер Что вас ждет: Уют и тепло: Проживание в комфортабельном доме со всеми удобствами, где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня. Покорение вершин: Радиальные походы на горы Малиновая, Кирель и Ялангас. Вас ждут потрясающие виды Южного Урала и чувство удовлетворения от покоренных высот. Праздничная атмосфера: Новогодние посиделки в кругу единомышленников, наполненные радостью и теплом. Зимние забавы: Веселые катания с ледяной горки. Почему стоит выбрать наш тур: Идеально для всех: Отличный вариант для семей, компаний друзей и тех, кто путешествует в одиночку. Активный отдых и здоровье: Продуманные и безопасные прогулки на свежем воздухе для укрепления здоровья и отличного настроения. Программа тура: 2 января: Встреча группы в Екатеринбурге, выезд в деревню Отнурок. Заселение, знакомство с окрестностями, катание с горок и вечерние посиделки с настольными играми. 3 января: Поход на гору Малиновая (1152 м). Вас ждет 12 км. пути, живописные виды и незабываемые фотографии. 4 января: Восхождение на гору Кирель (1162 м) с видом на высочайшую вершину Южного Урала – Ямантау. Протяженность маршрута – 8 км. Вечером – обмен впечатлениями, игры и, при желании, катание с горки. 5 января: Поход на гору Ялангас (1136 м). Этот день потребует больше сил – 20 км. пути. Для желающих предусмотрен более легкий маршрут (6 км) с другим инструктором. 6 января: Завершение нашего путешествия. Сбор вещей, прощание с гостеприимной Башкирией и возвращение в Екатеринбург. Эти сказочные новогодние каникулы в горах подарят вам не только новые впечатления, но и верных друзей, а теплые воспоминания останутся с вами надолго!

