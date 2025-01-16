Прогулки по Екатеринбургу, Невьянску и Нижнему Тагилу с ремесленными мастер-классами
Поговорить о Демидовых, сделать сувениры из камня и глины, расписать поднос, посетить дом иконописи
Начало: Отель в Екатеринбурге, 12:50
«Сходим в историко-краеведческий музей, в котором собраны живописные и скульптурные портреты Демидовых, рекламные листовки заводов 19 века и прочие экспонаты»
9 мая в 12:50
13 июн в 12:50
22 350 ₽ за человека
В гости к Хозяйке Медной горы. Автобусный тур на Урал из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Демонстрационный проезд
«Вы восхититесь природными достопримечательностями и архитектурными шедеврами самых разных эпох»
12 июл в 10:00
149 900 ₽ за человека
Поход за звездами: Таганай. Уральские горы
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
«Маршрут проходит по территории природного парка Таганай»
19 дек в 10:00
20 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННекрасова16 января 2025Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными.
- ИИрина13 января 2025Тур "Пермский край - впечатлений через край" организован, в целом, хорошо. Есть только одно пожелание. Перед экскурсией в Каменный город,
- ММария12 января 2025Были удивлены, что принимающая сторона не местная, а из Санкт-Петербурга. При бронировании тура была заявлена одна гостиница, близко к самому
- ББадулина17 сентября 2024Замечательная организация.
- ААлександра24 июля 2024Надежность, отзывчивость и адекватность
- ИИрина26 мая 2024Татьяна 🫶🏻 Жду новых совместных путешествий)
- ААлексей9 марта 2023На квадроциклах к плато Кваркуш и Жигаланским водопадам. Тур на Северный УралВсе было отлично, спасибо.
- ТТатьяна15 марта 2022На квадроциклах к плато Кваркуш и Жигаланским водопадам. Тур на Северный УралОрганизаторам спасибо огромное за то что постоянно связи, с теплом и душой! У нас все получилось! И в связи с
- ООлеся11 января 2022На квадроциклах к плато Кваркуш и Жигаланским водопадам. Тур на Северный УралСопровождение и организация на высоком уровне. Хорошая техника и экипировка. Всё чётко и без сбоев.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Природа и пейзажи»
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