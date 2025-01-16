Познавательные туры на природе в Екатеринбурге

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Екатеринбурге, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Прогулки по Екатеринбургу, Невьянску и Нижнему Тагилу с ремесленными мастер-классами
На автобусе
3 дня
Прогулки по Екатеринбургу, Невьянску и Нижнему Тагилу с ремесленными мастер-классами
Поговорить о Демидовых, сделать сувениры из камня и глины, расписать поднос, посетить дом иконописи
Начало: Отель в Екатеринбурге, 12:50
«Сходим в историко-краеведческий музей, в котором собраны живописные и скульптурные портреты Демидовых, рекламные листовки заводов 19 века и прочие экспонаты»
9 мая в 12:50
13 июн в 12:50
22 350 ₽ за человека
В гости к Хозяйке Медной горы. Автобусный тур на Урал из Санкт-Петербурга
На автобусе
16 дней
3 отзыва
В гости к Хозяйке Медной горы. Автобусный тур на Урал из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Демонстрационный проезд
«Вы восхититесь природными достопримечательностями и архитектурными шедеврами самых разных эпох»
12 июл в 10:00
149 900 ₽ за человека
Поход за звездами: Таганай. Уральские горы
Пешая
3 дня
3 отзыва
Поход за звездами: Таганай. Уральские горы
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
«Маршрут проходит по территории природного парка Таганай»
19 дек в 10:00
20 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Некрасова
    16 января 2025
    В гости к Хозяйке Медной горы. Автобусный тур на Урал из Санкт-Петербурга
    Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными.
    Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными
  • И
    Ирина
    13 января 2025
    В гости к Хозяйке Медной горы. Автобусный тур на Урал из Санкт-Петербурга
    Тур "Пермский край - впечатлений через край" организован, в целом, хорошо. Есть только одно пожелание. Перед экскурсией в Каменный город,
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    особенно в зимний период, стоит предупреждать туристов, что посещение данного объекта может вызвать проблемы у людей с недостаточной физической подготовкой, а также у людей старшего возраста. В самом Каменном городе вопросы безопасности находятся пока не на должном уровне.

  • М
    Мария
    12 января 2025
    В гости к Хозяйке Медной горы. Автобусный тур на Урал из Санкт-Петербурга
    Были удивлены, что принимающая сторона не местная, а из Санкт-Петербурга. При бронировании тура была заявлена одна гостиница, близко к самому
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    центру. По факту оказалась гостиница Октябрьская, якобы 4 звезды и, в описании 1.5 км до центра. Однако, до ближайшей остановки трамвая идти минут 15 пешком, а до Плотинки 4 км!!! Еда так себе, не очень вкусная, а ресторан вечером работает только до 19.30, соответственно, ужинать надо идти в другое место. Наиболее приличное мы нашли в 20 минутах ходьбы. И, что было с нами впервые - номер не убрали ни разу, только выносили мусор и всё! Программа, в принципе составлена неплохо. Но было два момента, которые хотелось вы отметить. Во-первых, центр "Царский". Его, в принципе можно и не включать в экскурсию, а ограничиться Ганиной Ямой, там интереснее, а экскурсии, получается, дублируют друг друга в один день. Его можно рекомендовать для самостоятельного посещения. Во-вторых - обед в Нижнем Тагиле оставляет желать лучшего. Хлеб, сахар и сметана были не оплачены, люди были удивлены и сильно возмущались. Столовая находится в промзоне, с живописым видом на разноцветный дым из труб завода, далеко от центра города, тратится время на переезды, а его можно было бы провести в музее или гуляя по новой набережной, что мы, к сожалению, не сделали. В целом тур хороший, мы рекомендуем к посещению, но с исправлением всех указанных недостатков.

  • Б
    Бадулина
    17 сентября 2024
    Поход за звездами: Таганай. Уральские горы
    Замечательная организация.
  • А
    Александра
    24 июля 2024
    Поход за звездами: Таганай. Уральские горы
    Надежность, отзывчивость и адекватность
    Надежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватность
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Поход за звездами: Таганай. Уральские горы
    Татьяна 🫶🏻 Жду новых совместных путешествий)
    Татьяна 🫶🏻Татьяна 🫶🏻Татьяна 🫶🏻
  • А
    Алексей
    9 марта 2023
    На квадроциклах к плато Кваркуш и Жигаланским водопадам. Тур на Северный Урал
    Все было отлично, спасибо.
  • Т
    Татьяна
    15 марта 2022
    На квадроциклах к плато Кваркуш и Жигаланским водопадам. Тур на Северный Урал
    Организаторам спасибо огромное за то что постоянно связи, с теплом и душой! У нас все получилось! И в связи с
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    тем что организаторы все время и по любому вопросу на связи, было спокойно и уверенно, что все получится в лучшем виде!!! Я счастлива!!!

  • О
    Олеся
    11 января 2022
    На квадроциклах к плато Кваркуш и Жигаланским водопадам. Тур на Северный Урал
    Сопровождение и организация на высоком уровне. Хорошая техника и экипировка. Всё чётко и без сбоев.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Природа и пейзажи»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Прогулки по Екатеринбургу, Невьянску и Нижнему Тагилу с ремесленными мастер-классами
  2. В гости к Хозяйке Медной горы. Автобусный тур на Урал из Санкт-Петербурга
  3. Поход за звездами: Таганай. Уральские горы
Сколько стоит тур в Екатеринбурге в апреле 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 149 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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