Описание тура
Наш тур вас познакомит с Уралом и Сибирью! Начинается маршрут в Екатеринбурге с легендарным домом Севастьянова, литературным кварталом и храмом Царской семьи, где вы узнаете о богатом прошлом региона.
Затем в Омске вас ждут крепость, мастер-класс по чеканке монет и прогулки по живописным улицам с богатой историей. Далее — Новосибирск с его архитектурой, оперным театром и панорамным колесом обозрения, а в Красноярске — канатная дорога, виды на «Красноярские Столбы» и тайгу.
Последний день — в Иркутске, где вас встретит исторический центр, музей деревянного зодчества «Тальцы», прогулка по Байкалу и подъем на смотровую площадку.
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
01:00 Отправление поезда из Москвы.
Завтрак в поезде.
День и ночь в поезде.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу с мастер-классом
Завтрак в поезде.
11:33 Прибытие в Екатеринбург, встреча с гидом на перроне, посадка в автобусы.
Обзорная экскурсия по городу. На экскурсии вы познакомитесь с уникальным и интересным городом Екатеринбург. Вас ждет увлекательное путешествие в компании опытного экскурсовода, который расскажет об истории и культуре этого удивительного места.
В течение экскурсии посетите плотинку – одно из символических мест города, где вы сможете насладиться прекрасным видом на реку Исеть.
Прогуляетесь по саду камней (выставка огромных минералов, которые были свезены сюда из всех уголков Урала), загадаете желание у «сердца» города камня Родонит, узнаете кто был основателями города.
Пройдете по подземному переходу, посвященному многим людям, чья жизнь и музыка стали частью легендарного свердловского рок-клуба! Выйдите к самому красивому зданию города — дому Севастьянова, вместившее в себя почти все архитектурные стили!
Обед с элементами уральской кухни.
Экскурсия по Литературному кварталу, единственному в России месту, где литературе посвящен не просто музей, театр, памятник или улица, а целый квартал. По уникальности квартал сравнивают с музейным островом Берлина.
Здесь буквально на каждом шагу история: старинные дома-особняки XIX — XX веков, где жили и творили знаменитые уральские писатели, фонари, мостовая, почтовые постройки и другие предметы быта, воссоздающие атмосферу и дух Екатеринбурга конца XIX столетия.
Экскурсия «Последние дни Романовых», посвященная истории семьи Романовых на Урале с посещением Храма-на-Крови и Культурно-просветительского центра «Царский».
Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых, возведен в 2003 г. на месте мученической кончины Святых Царственных страстотерпцев и их верных слуг.
Центр «Царский» объединяет в себе Музей святой Царской Семьи, библиотеку «Державная» и Храм в честь святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца с церковной лавкой.
Экскурсия в Музей святой Царской Семьи. Основу коллекции музея составляют предметы, связанные с Семьей Императора Николая II.
Это уникальные документы Государственного Архива Российской Федерации, а также вещи, принадлежавшие Царской Семье и их верным слугам, собранные со всего мира.
Экскурсия Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. Вы познакомитесь с историей обработки камня, малахитовыми изделиями и современным авторским камнерезным и ювелирным искусством.
Предметом гордости являются всемирно известные изделия К. Фаберже. Увидите своими глазами удивительные произведения из металла и камня мира бажовских сказов, ведь Урал-родина Бажова.
Мастер класс по изготовлению украшения.
Ужин в ресторане города.
21:13 Отправление поезда в Омск.
Посещение Омской крепости. Мастер-класс по чеканке монет. Обзорная экскурсия по городу
Завтрак в поезде.
12:08 Прибытие поезда, встреча с гидом на перроне, посадка в автобусы.
Трансфер в Омскую крепость, посещение крепости.
Экскурсия Служилые люди Сибири. Служилые люди — это общее название лиц в России XIV—XVIII веков, обязанных нести военную или гражданскую службу в пользу государства.
На экскурсии вы не только узнаете историю освоения Сибири, интересные факты из жизни служилых людей, особенности одежды и оружия той эпохи, но и сможете примерить кольчугу, подержать в руках реконструкцию лука и сабли, а также сделать запоминающиеся фотографии.
Мастер-класс по чеканке монет по старинной технологии. Посетители узнают историю производства, оборота и хранения металлических монет в Российской империи в XVIII веке, а также денежной реформы Петра I, сыгравшей огромную роль в становлении Российской государственности на территории Сибири.
Гости также увидят процесс чеканки «Сибирской монеты», которая чеканилась на Сузунском монетном дворе и ходила в Сибири до 30 июля 1802 года и смогут самостоятельно изготовить сувенирную монету.
Обед в ресторане города.
Обзорная экскурсия по городу с катанием на колесе обозрения. Вы увидите основные достопримечательности: Любинский проспект, площадь Бухгольца, Театр Драмы, Музыкальный театр и площадь Ленина, Старинную пожарную каланчу, Успенский Кафедральный собор и Никольский Казачий собор.
Вы также покатаетесь на самом большом колесе обозрения за Уралом, высотой 68 метров.
Ужин в ресторане города.
Трансфер на ж/д вокзал.
21:15 Отправление поезда в Новосибирск.
Обзорная экскурсия по Новосибирску. Посещение театра оперы и балета, художественного музея и зоопарка
06:59 Прибытие поезда, встреча с гидом на перроне, посадка в автобусы.
Завтрак в ресторане города.
Обзорная экскурсия по Новосибирску. Во время экскурсии Вы погуляете по старым улицам, скверам и площадям. Увидите главные городские здания, оперный театр, Торговый корпус, деревянные и купеческие дома.
Узнаете, почему Новосибирск сравнивают с Петербургом, как складывалась судьба города, и чем он живет сегодня. Гуляя по центру Новосибирска, вы услышите историю появления современных символов города и познакомитесь с творениями сибирских архитекторов-конструктивистов.
Посещение Новосибирского театра оперы и балета. В ходе экскурсии вы узнаете о роли театра в сохранении культурного наследия страны в годы Великой Отечественной войны, услышите рассказ о творческом пути Новосибирского театра оперы и балета, увидите костюмы, бутафорию и реквизит из спектаклей театра прошлых лет.
Вам предоставляется уникальная возможность ощутить необыкновенную атмосферу театра, когда в нём нет зрителей.
Обед в ресторане города.
Экскурсия в Новосибирском Государственном художественном музее.
Посещение Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило.
Ужин в ресторане города.
Трансфер на ж/д вокзал.
20:02 Отправление поезда в Красноярск.
Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением фан-парка «Бобровый лог»
07:21 Прибытие поезда, встреча с гидом на перроне, посадка в автобусы.
Завтрак в ресторане города.
Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением фан-парка «Бобровый лог». Во время обзорной экскурсии вы увидите самые знаковые места города.
Посетите фан-парк «Бобровый лог», где подниметесь на канатно-кресельной дороге, откуда откроется прекрасная панорама на национальный парк «Красноярские Столбы», прогуляетесь по лесу и полюбуетесь великолепным видом на город и бескрайнюю тайгу.
Трансфер на ж/д вокзал.
12:36 отправление поезда в Иркутск.
Обед в поезде (ланч бокс).
Ужин в поезде.
Прогулка по Иркутску с посещением музея деревянного зодчества «Тальцы» и прогулкой на корабле по озеру Байкал
Завтрак в поезде
08:24 Прибытие поезда, встреча с гидом на перроне, посадка в автобусы.
Прогулка с гидом по историческому центру города Иркутск.
Посещение музея деревянного зодчества «Тальцы», расположенного в живописном месте на берегу Ангары. Этот уникальный музей расскажет Вам о повседневной жизни людей в этом регионе в прошлом.
Обед в ресторане.
Подъем / спуск по канатной дороге на смотровую площадку Камень Черского.
Прогулка на корабле по озеру Байкал.
Трансфер в Иркутск.
Ужин в ресторане города.
Прогулка по вечернему 130 кварталу с красивыми деревянными домами.
Проживание
Тур предусматривает проживание в вагонах купе.
Обратите внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Для взрослых
|133 500
Варианты проживания
Туристический поезд
|КУПЕ
|1 душ + 2 туалета с раковинами на вагон. В купе 2 нижних + 2 верхних полки. 1 среднего размера полотенце + дорожный набор (мягкие тапочки + набор зубной пасты с щеткой + губка для обуви).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагоне категории купе
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание по программе: завтраки, обеды и ужины
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.