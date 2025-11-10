2 день

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу с мастер-классом

Завтрак в поезде.

11:33 Прибытие в Екатеринбург, встреча с гидом на перроне, посадка в автобусы.

Обзорная экскурсия по городу. На экскурсии вы познакомитесь с уникальным и интересным городом Екатеринбург. Вас ждет увлекательное путешествие в компании опытного экскурсовода, который расскажет об истории и культуре этого удивительного места.

В течение экскурсии посетите плотинку – одно из символических мест города, где вы сможете насладиться прекрасным видом на реку Исеть.

Прогуляетесь по саду камней (выставка огромных минералов, которые были свезены сюда из всех уголков Урала), загадаете желание у «сердца» города камня Родонит, узнаете кто был основателями города.

Пройдете по подземному переходу, посвященному многим людям, чья жизнь и музыка стали частью легендарного свердловского рок-клуба! Выйдите к самому красивому зданию города — дому Севастьянова, вместившее в себя почти все архитектурные стили!

Обед с элементами уральской кухни.

Экскурсия по Литературному кварталу, единственному в России месту, где литературе посвящен не просто музей, театр, памятник или улица, а целый квартал. По уникальности квартал сравнивают с музейным островом Берлина.

Здесь буквально на каждом шагу история: старинные дома-особняки XIX — XX веков, где жили и творили знаменитые уральские писатели, фонари, мостовая, почтовые постройки и другие предметы быта, воссоздающие атмосферу и дух Екатеринбурга конца XIX столетия.

Экскурсия «Последние дни Романовых», посвященная истории семьи Романовых на Урале с посещением Храма-на-Крови и Культурно-просветительского центра «Царский».

Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых, возведен в 2003 г. на месте мученической кончины Святых Царственных страстотерпцев и их верных слуг.

Центр «Царский» объединяет в себе Музей святой Царской Семьи, библиотеку «Державная» и Храм в честь святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца с церковной лавкой.

Экскурсия в Музей святой Царской Семьи. Основу коллекции музея составляют предметы, связанные с Семьей Императора Николая II.

Это уникальные документы Государственного Архива Российской Федерации, а также вещи, принадлежавшие Царской Семье и их верным слугам, собранные со всего мира.

Экскурсия Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. Вы познакомитесь с историей обработки камня, малахитовыми изделиями и современным авторским камнерезным и ювелирным искусством.

Предметом гордости являются всемирно известные изделия К. Фаберже. Увидите своими глазами удивительные произведения из металла и камня мира бажовских сказов, ведь Урал-родина Бажова.

Мастер класс по изготовлению украшения.

Ужин в ресторане города.

21:13 Отправление поезда в Омск.

