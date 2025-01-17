2 день

Знакомство с Березовским. История золотодобычи

Что такое “золотая лихорадка” знают все, прежде всего, благодаря гениальному Джеку Лондону. Но мало кто знает, что началась эта лихорадка из скромного городка Берёзовский, что в 12 километрах от Екатеринбурга.

Золото на Руси искали веками, но безуспешно. 21 мая 1745 г. крестьянин села Шарташ Ерофей Марков нашел “плиточку, с одной стороны как золото и … таких же особливо похожих на золото крупинки 3 или 4”.

Образцы были немедленно апробированы. Золото! Уже следующим летом, построенные на том месте шахты положили начало золотодобывающей отрасли в России.

Про редкую находку золотого самородка раскольником Ерофеем Сидоровичем Марковым поведал знаменитый уральский писатель П. П. Бажов в сказе “Золотые дайки”.

А в 1814 г. мастер Л. И. Брусницын обнаружил золотоносные пески под слоем наносов по течению рек. На них быстро построили «промывальные фабрики», и показатели золотодобычи стремительно взлетели.

Поползли слухи, что “в Берёзовске золото лопатой гребут”. Россыпное золото добывалось легко, не требовало особого оборудования и обходилось вчетверо дешевле. В стране началась первая “золотая лихорадка”.

Завтрак в гостинице ("шведский стол").

08:45 Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4*, ул. Энгельса, 7. Посадка в автобус.

09:00 Отправление в г. Березовский. Путевая экскурсия.

10:00-11:00 Посещение Музея золота. В экспозиции Музея золота представлены уникальные сегодня, но широко распространенные сто лет назад профессиональные орудия труда и атрибуты старателей: вашгерд, ковш, гребки, лотки, банки для сбора золотого песка, весы для золота и др.

Здесь можно познакомиться с картами золотых промыслов середины позапрошлого века. Музей обладает богатейшей коллекцией минералов Березовского золоторудного месторождения и образцов золотосодержащих пород.

11:00-12:00 Посещение сквера, где находится памятник Ерофею Маркову.

12:00-14:00 Посещение учебной шахты. Знакомство с историей горного дела и оборудованием горных спасателей. Вы узнаете, что такое штольня, квершлаг, штреки…

В музее представлена коллекция минералов, которые можно подержать в руках.

15:00 Возвращение в Екатеринбург. Свободное время.