Зимние каникулы на Урале. Екатеринбург и Челябинск

Зимние каникулы на Урале
Проведите снежные январские дни с нами в увлекательном путешествии по интереснейшим городам Среднего Урала! Вас ждут приятные прогулки по Екатеринбургу и Челябинску и множество познавательных экскурсий в Невьянске, Верхней Пышме и Березовском.

Вы увидите минералы Урала, впечатляющую технику и окунетесь в дореволюционные рождественские традиции. Пусть эти зимние каникулы подарят вам незабываемые эмоции искренней радости!
5
3 отзыва
Зимние каникулы на Урале. Екатеринбург и Челябинск
Зимние каникулы на Урале. Екатеринбург и Челябинск
Зимние каникулы на Урале. Екатеринбург и Челябинск
Ближайшие даты:
1
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу

Самостоятельное прибытие в отель. Багаж можно оставить в камере хранения.

Заселение в отель после 15:00.

12:40 Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4*, ул. Энгельса, 7. Посадка в автобус.

13:00 Обзорная автобусная экскурсия по Екатеринбургу.

Посещение границы “Европа-Азия”.

16:00 Посещение мужского монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме (экскурсия по территории монастыря).

18:00 Возвращение в отель.

Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Знакомство с Березовским. История золотодобычи

Что такое “золотая лихорадка” знают все, прежде всего, благодаря гениальному Джеку Лондону. Но мало кто знает, что началась эта лихорадка из скромного городка Берёзовский, что в 12 километрах от Екатеринбурга.

Золото на Руси искали веками, но безуспешно. 21 мая 1745 г. крестьянин села Шарташ Ерофей Марков нашел “плиточку, с одной стороны как золото и … таких же особливо похожих на золото крупинки 3 или 4”.

Образцы были немедленно апробированы. Золото! Уже следующим летом, построенные на том месте шахты положили начало золотодобывающей отрасли в России.

Про редкую находку золотого самородка раскольником Ерофеем Сидоровичем Марковым поведал знаменитый уральский писатель П. П. Бажов в сказе “Золотые дайки”.

А в 1814 г. мастер Л. И. Брусницын обнаружил золотоносные пески под слоем наносов по течению рек. На них быстро построили «промывальные фабрики», и показатели золотодобычи стремительно взлетели.

Поползли слухи, что “в Берёзовске золото лопатой гребут”. Россыпное золото добывалось легко, не требовало особого оборудования и обходилось вчетверо дешевле. В стране началась первая “золотая лихорадка”.

Завтрак в гостинице ("шведский стол").

08:45 Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4*, ул. Энгельса, 7. Посадка в автобус.

09:00 Отправление в г. Березовский. Путевая экскурсия.

10:00-11:00 Посещение Музея золота. В экспозиции Музея золота представлены уникальные сегодня, но широко распространенные сто лет назад профессиональные орудия труда и атрибуты старателей: вашгерд, ковш, гребки, лотки, банки для сбора золотого песка, весы для золота и др.

Здесь можно познакомиться с картами золотых промыслов середины позапрошлого века. Музей обладает богатейшей коллекцией минералов Березовского золоторудного месторождения и образцов золотосодержащих пород.

11:00-12:00 Посещение сквера, где находится памятник Ерофею Маркову.

12:00-14:00 Посещение учебной шахты. Знакомство с историей горного дела и оборудованием горных спасателей. Вы узнаете, что такое штольня, квершлаг, штреки…

В музее представлена коллекция минералов, которые можно подержать в руках.

15:00 Возвращение в Екатеринбург. Свободное время.

Знакомство с Березовским. История золотодобычиЗнакомство с Березовским. История золотодобычиЗнакомство с Березовским. История золотодобычиЗнакомство с Березовским. История золотодобычи
3 день

Опорный край России

Завтрак в гостинице ("шведский стол").

09:45 Встреча с гидом в холле отеля гидом Novotel 4*. Посадка в автобус.

10:00"Боевая слава Урала" (автобусная экскурсия).

12.00 Экскурсия в Музей военной техники (музейный комплекс УГМК, Верхняя Пышма) — крупнейший технический музей России (Осмотр экспозиции на открытой площадке/экспозиции Выставочного центра).

15:00 Обед в ресторане г. Екатеринбурга. Автобус отпускаем. Пеший переход.

16:30 Прикоснемся к многообразию рукотворной красоты Урала в Музее Изобразительных искусств.

Здесь находится крупнейшая в России коллекция Каслинского художественного литья, в т. ч. Знаменитый Каслинский чугунный павильон — наследие ЮНЕСКО.

Полюбуемся произведениями мастеров камнерезного искусства, златоустовской гравюры на стали, расписными тагильскими подносами (их сравнивают с жостовскими, но появились они раньше), сысертским фарфором и, конечно, живописью.

Опорный край РоссииОпорный край РоссииОпорный край РоссииОпорный край России
4 день

Знакомство с Челябинском

Завтрак в гостинице ("шведский стол").

07:30Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4*.

07:45Отправление в Челябинск.

11:30 Посещение Государственного исторического музея Южного Урала. Это настоящее хранилище объектов историко-культурного наследия нашего края, место, где каждый желающий может погрузиться в прошлое и узнать о том, как был сформирован “опорный край державы”.

Обед в ресторане г. Челябинска.

14:00 Зал Органной и камерной музыки "Родина" (Кирова,78). Концерт-экскурсия по Органному залу г. Челябинска.

История зала и челябинского органа. Органная музыка. Закулисье.

Экскурсовод расскажет об истории появления и реконструкции зала органной и камерной музыки, особенностях его архитектуры, челябинском органе Hermann Eule — особенностях его величественного и многослойного звучания, механике инструмента, а также покажет “закулисье” зала.

Для тех, кто оказался в органном зале впервые, такие встречи становятся своего рода подготовкой к слушанию и глубокому, осознанному восприятию органной музыки.

В завершение путешествия гости смогут услышать звучание органа.

Обзорная экскурсия.

18:00 Отправление в Екатеринбург

21:00 Возвращение в отель.

Знакомство с ЧелябинскомЗнакомство с ЧелябинскомЗнакомство с ЧелябинскомЗнакомство с Челябинском
5 день

Знакомство с Невьянском

Завтрак в гостинице ("шведский стол"). Выселение из гостиницы.

08:15 Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4*, ул. Энгельса, 7. Посадка в автобус.

08:30 Отправление в Невьянск. Путевая экскурсия.

10:30 Музей невьянских смыслов “Усадьба Подвинцева”.

Театрализованная программа “Ангел на елке”.

Рождество, Новый год, аромат пирогов и еловой хвои в жарко натопленной гостиной Усадьбы Г. Е. Подвинцева… И, конечно, ожидание Чуда.

Мы поговорим о том, как праздновали Рождество на Руси, как валили ёлку, узнаем, какое чудо может сотворить доброта и любящее сердце.

Мы научимся делать своими руками дореволюционную елочную игрушку, будем пить чай с гостинцами и размышлять, что же такое особенное есть в нашей уральской земле, что она рождала таких замечательных людей.

Обед.

15:00 Посещение Невьянской башни. Невьянская наклонная башня, построена по инициативе Акинфия Демидова в память об основателе династии.

При строительстве башни были использованы самые современные по тем временам архитектурные и технические решения (громоотвод, английские часы, знаменитая слуховая комната).

В разное время башня выполняла функции колокольни, сторожевого пункта, заводского архива, лаборатории и даже тюрьмы. Сегодня башня — символ г. Невьянска, памятник промышленной архитектуры.

19:00 Возвращение в Екатеринбург. Маринс Парк Отель, ул. Челюскинцев, 106.

Завершение программы.

Знакомство с НевьянскомЗнакомство с НевьянскомЗнакомство с НевьянскомЗнакомство с Невьянском

Проживание

Тур предусматривает проживание в одном из отелей в Екатеринбурге (отели находятся в соседних зданиях).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель/ номерВзрослыеПенсионеры Дети
Отель "Novotel 4*" при 2-местном размещении36 60036 00036 000
Отель "Novotel 4*" при 1-местном размещении43 00042 600
Отель “ТрансОтель 3*” при 2-местном размещении34 00033 60033 600
Отель "ТрансОтель 3*" при 1-местном размещении39 60039 000

Варианты проживания

Отель «Novotel»

4 ночи

Novotel 4*, входящий в сеть международного гостиничного оператора Accor. расположен в тихом центре Екатеринбурга в шаговой доступности от деловых, культурных, развлекательных объектов, достопримечательностей и музеев.

Номера оформлены в современном стиле, оснащены системой климат-контроля, бесплатным Wi-Fi, TV. Действует бесплатный подземный и наземный паркинг

Отель «Novotel»Отель «Novotel»Отель «Novotel»Отель «Novotel»Отель «Novotel»Отель «Novotel»Отель «Novotel»

Отель «ТрансОтель»

4 ночи

ТрансОтель 3* - одна из привлекательных в Екатеринбурге по условиям проживания, ценовой политике и месторасположению гостиниц. Находится в историческом центре Екатеринбурга в шаговой доступности от главной площади города и основных достопримечательностей. Все номера соответствуют стандартам и оснащены индивидуальной системой вентиляции и кондиционирования; телевизором, телефоном и Wi-Fi; мини-баром; качественной мебелью, кроватью с ортопедическим матрацем; ванные комнаты и душевые оборудованы качественной сантехникой, феном, имеют набор полотенец и гипоаллергенный набор профессиональной косметики Imperia для любого типа кожи.

Отель «ТрансОтель»Отель «ТрансОтель»Отель «ТрансОтель»Отель «ТрансОтель»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице в номерах с удобствами
  • Завтрак для проживающих в отеле (4 раза)
  • Комплексный обед в кафе (3 раза)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты, экскурсии, мастер-классы по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта и от железнодорожного вокзала
  • Питание вне программы (ужины)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Свердловская область, Екатеринбург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимые документы:

  • паспорт РФ/свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • пенсионное удостоверение (пенсионерам);
  • страховой медицинский полис;
  • для заселения в отель детей до 14 лет без родителей/законных представителей необходима доверенность от родителей.

Рекомендации по одежде:

  • для пешей прогулки рекомендуем удобную одежду и обувь по погоде;
  • для посещения храмов и монастырей дамам необходимы головной убор и юбка (во всех храмах, включенных в программу, платки и юбки предоставляются при входе).
Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Тайминг носит ознакомительный характер и может быть смещен.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
17 янв 2025
Очень понравилась организация, предусмотрено было все, спасибо. Отдельное спасибо гиду Ольге Александровне, очень интересно и познавательно
И
13 янв 2025
Положительные впечатления.
С
12 янв 2025
Хочу выразить благодарность нашему гиду во время путешествия — Аникиной Татьяне Николаевне. Истинный кладезь истории! Благодаря ей ни один турист не отстал от группы и не остался недоволен организацией. Мы получили очень много дополнительной информации от Татьяны Николаевны, засыпая её вопросами.

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