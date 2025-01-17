Вы увидите минералы Урала, впечатляющую технику и окунетесь в дореволюционные рождественские традиции. Пусть эти зимние каникулы подарят вам незабываемые эмоции искренней радости!
янв
Программа тура по дням
Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу
Самостоятельное прибытие в отель. Багаж можно оставить в камере хранения.
Заселение в отель после 15:00.
12:40 Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4*, ул. Энгельса, 7. Посадка в автобус.
13:00 Обзорная автобусная экскурсия по Екатеринбургу.
Посещение границы “Европа-Азия”.
16:00 Посещение мужского монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме (экскурсия по территории монастыря).
18:00 Возвращение в отель.
Знакомство с Березовским. История золотодобычи
Что такое “золотая лихорадка” знают все, прежде всего, благодаря гениальному Джеку Лондону. Но мало кто знает, что началась эта лихорадка из скромного городка Берёзовский, что в 12 километрах от Екатеринбурга.
Золото на Руси искали веками, но безуспешно. 21 мая 1745 г. крестьянин села Шарташ Ерофей Марков нашел “плиточку, с одной стороны как золото и … таких же особливо похожих на золото крупинки 3 или 4”.
Образцы были немедленно апробированы. Золото! Уже следующим летом, построенные на том месте шахты положили начало золотодобывающей отрасли в России.
Про редкую находку золотого самородка раскольником Ерофеем Сидоровичем Марковым поведал знаменитый уральский писатель П. П. Бажов в сказе “Золотые дайки”.
А в 1814 г. мастер Л. И. Брусницын обнаружил золотоносные пески под слоем наносов по течению рек. На них быстро построили «промывальные фабрики», и показатели золотодобычи стремительно взлетели.
Поползли слухи, что “в Берёзовске золото лопатой гребут”. Россыпное золото добывалось легко, не требовало особого оборудования и обходилось вчетверо дешевле. В стране началась первая “золотая лихорадка”.
Завтрак в гостинице ("шведский стол").
08:45 Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4*, ул. Энгельса, 7. Посадка в автобус.
09:00 Отправление в г. Березовский. Путевая экскурсия.
10:00-11:00 Посещение Музея золота. В экспозиции Музея золота представлены уникальные сегодня, но широко распространенные сто лет назад профессиональные орудия труда и атрибуты старателей: вашгерд, ковш, гребки, лотки, банки для сбора золотого песка, весы для золота и др.
Здесь можно познакомиться с картами золотых промыслов середины позапрошлого века. Музей обладает богатейшей коллекцией минералов Березовского золоторудного месторождения и образцов золотосодержащих пород.
11:00-12:00 Посещение сквера, где находится памятник Ерофею Маркову.
12:00-14:00 Посещение учебной шахты. Знакомство с историей горного дела и оборудованием горных спасателей. Вы узнаете, что такое штольня, квершлаг, штреки…
В музее представлена коллекция минералов, которые можно подержать в руках.
15:00 Возвращение в Екатеринбург. Свободное время.
Опорный край России
Завтрак в гостинице ("шведский стол").
09:45 Встреча с гидом в холле отеля гидом Novotel 4*. Посадка в автобус.
10:00"Боевая слава Урала" (автобусная экскурсия).
12.00 Экскурсия в Музей военной техники (музейный комплекс УГМК, Верхняя Пышма) — крупнейший технический музей России (Осмотр экспозиции на открытой площадке/экспозиции Выставочного центра).
15:00 Обед в ресторане г. Екатеринбурга. Автобус отпускаем. Пеший переход.
16:30 Прикоснемся к многообразию рукотворной красоты Урала в Музее Изобразительных искусств.
Здесь находится крупнейшая в России коллекция Каслинского художественного литья, в т. ч. Знаменитый Каслинский чугунный павильон — наследие ЮНЕСКО.
Полюбуемся произведениями мастеров камнерезного искусства, златоустовской гравюры на стали, расписными тагильскими подносами (их сравнивают с жостовскими, но появились они раньше), сысертским фарфором и, конечно, живописью.
Знакомство с Челябинском
Завтрак в гостинице ("шведский стол").
07:30Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4*.
07:45Отправление в Челябинск.
11:30 Посещение Государственного исторического музея Южного Урала. Это настоящее хранилище объектов историко-культурного наследия нашего края, место, где каждый желающий может погрузиться в прошлое и узнать о том, как был сформирован “опорный край державы”.
Обед в ресторане г. Челябинска.
14:00 Зал Органной и камерной музыки "Родина" (Кирова,78). Концерт-экскурсия по Органному залу г. Челябинска.
История зала и челябинского органа. Органная музыка. Закулисье.
Экскурсовод расскажет об истории появления и реконструкции зала органной и камерной музыки, особенностях его архитектуры, челябинском органе Hermann Eule — особенностях его величественного и многослойного звучания, механике инструмента, а также покажет “закулисье” зала.
Для тех, кто оказался в органном зале впервые, такие встречи становятся своего рода подготовкой к слушанию и глубокому, осознанному восприятию органной музыки.
В завершение путешествия гости смогут услышать звучание органа.
Обзорная экскурсия.
18:00 Отправление в Екатеринбург
21:00 Возвращение в отель.
Знакомство с Невьянском
Завтрак в гостинице ("шведский стол"). Выселение из гостиницы.
08:15 Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4*, ул. Энгельса, 7. Посадка в автобус.
08:30 Отправление в Невьянск. Путевая экскурсия.
10:30 Музей невьянских смыслов “Усадьба Подвинцева”.
Театрализованная программа “Ангел на елке”.
Рождество, Новый год, аромат пирогов и еловой хвои в жарко натопленной гостиной Усадьбы Г. Е. Подвинцева… И, конечно, ожидание Чуда.
Мы поговорим о том, как праздновали Рождество на Руси, как валили ёлку, узнаем, какое чудо может сотворить доброта и любящее сердце.
Мы научимся делать своими руками дореволюционную елочную игрушку, будем пить чай с гостинцами и размышлять, что же такое особенное есть в нашей уральской земле, что она рождала таких замечательных людей.
Обед.
15:00 Посещение Невьянской башни. Невьянская наклонная башня, построена по инициативе Акинфия Демидова в память об основателе династии.
При строительстве башни были использованы самые современные по тем временам архитектурные и технические решения (громоотвод, английские часы, знаменитая слуховая комната).
В разное время башня выполняла функции колокольни, сторожевого пункта, заводского архива, лаборатории и даже тюрьмы. Сегодня башня — символ г. Невьянска, памятник промышленной архитектуры.
19:00 Возвращение в Екатеринбург. Маринс Парк Отель, ул. Челюскинцев, 106.
Завершение программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в одном из отелей в Екатеринбурге (отели находятся в соседних зданиях).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель/ номер
|Взрослые
|Пенсионеры
|Дети
|Отель "Novotel 4*" при 2-местном размещении
|36 600
|36 000
|36 000
|Отель "Novotel 4*" при 1-местном размещении
|43 000
|42 600
|—
|Отель “ТрансОтель 3*” при 2-местном размещении
|34 000
|33 600
|33 600
|Отель "ТрансОтель 3*" при 1-местном размещении
|39 600
|39 000
|—
Варианты проживания
Отель «Novotel»
Novotel 4*, входящий в сеть международного гостиничного оператора Accor. расположен в тихом центре Екатеринбурга в шаговой доступности от деловых, культурных, развлекательных объектов, достопримечательностей и музеев.
Номера оформлены в современном стиле, оснащены системой климат-контроля, бесплатным Wi-Fi, TV. Действует бесплатный подземный и наземный паркинг
Отель «ТрансОтель»
ТрансОтель 3* - одна из привлекательных в Екатеринбурге по условиям проживания, ценовой политике и месторасположению гостиниц. Находится в историческом центре Екатеринбурга в шаговой доступности от главной площади города и основных достопримечательностей. Все номера соответствуют стандартам и оснащены индивидуальной системой вентиляции и кондиционирования; телевизором, телефоном и Wi-Fi; мини-баром; качественной мебелью, кроватью с ортопедическим матрацем; ванные комнаты и душевые оборудованы качественной сантехникой, феном, имеют набор полотенец и гипоаллергенный набор профессиональной косметики Imperia для любого типа кожи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице в номерах с удобствами
- Завтрак для проживающих в отеле (4 раза)
- Комплексный обед в кафе (3 раза)
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты, экскурсии, мастер-классы по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
- Трансфер от/до аэропорта и от железнодорожного вокзала
- Питание вне программы (ужины)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимые документы:
- паспорт РФ/свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
- пенсионное удостоверение (пенсионерам);
- страховой медицинский полис;
- для заселения в отель детей до 14 лет без родителей/законных представителей необходима доверенность от родителей.
Рекомендации по одежде:
- для пешей прогулки рекомендуем удобную одежду и обувь по погоде;
- для посещения храмов и монастырей дамам необходимы головной убор и юбка (во всех храмах, включенных в программу, платки и юбки предоставляются при входе).
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Тайминг носит ознакомительный характер и может быть смещен.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.