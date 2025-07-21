Мои заказы

Исследуй культурный код Урала за 5 дней

Проведите 5 насыщенных дней в путешествии по Уралу, где вы познакомитесь с Екатеринбургом – уральской столицей, погрузитесь в атмосферу заводского Урала, услышите уральский фольклор.

А также вы отправитесь на Южный Урал,
где посетите один из крупнейших минералогических музеев, увидите “младшего брата Байкала”.

Будете сплавляться по реке к дольменам, узнаете о том, кто жил на Урале 5000 лет назад и познаете “богатства уральской земли”.

5
1 отзыв
Исследуй культурный код Урала за 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Исследуй культурный код Урала за 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Исследуй культурный код Урала за 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
14
июл

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу

Самостоятельное прибытие в отель.

Вещи можно оставить в камере хранения отеля.

12:50 Встреча с гидом в холле отеля.

13:00 Обзорная экскурсия познакомит Вас с историей возникновения и развития Екатеринбурга – столицы Урала.

Вы узнаете особенности его планировки и историю застройки улиц, познакомитесь с архитектурой зданий, с культурной, научной и спортивной жизнью Екатеринбурга.

Монумент на границе Европы и Азии (экскурсия с посещением).

Чудесная возможность постоять одной ногой в Европе, а другой – в Азии.

Экскурсия "Скорбный путь последнего царя" с посещением Храма-на-Крови на месте расстрела семьи Романовых и мужского монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме (экскурсия по территории монастыря).

18:00 Завершение программы, трансфер в отель.

Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Сысерть. Озеро Тальков Камень

Завтрак в гостинице (шведский стол).

9:00 Отправление автобуса в Сысерть.

Экскурсия-спектакль в дом-музей Паши Бажова, на которой вы почувствуете себя маленьким Павлом Бажовым, который погружается в мир заводского сказочного фольклора благодаря историям дровяного сторожа Слышко.

Обед в кафе города.

После Вас ожидает двухкилометровая прогулка к озеру Тальков Камень, на поляне около которого вы сможете отдохнуть и насладиться красотой окружающего пейзажа.

Тальков Камень – одно из красивейших уральских озер с прозрачной водой и сверкающими на солнце скалистыми берегами. Озеро возникло на месте карьера, в котором добывали тальк, откуда и получило своё название.

Отправление в Екатеринбург ориентировочно в 18:00.

Сысерть. Озеро Тальков КаменьСысерть. Озеро Тальков Камень
3 день

Миасс и Тургояк

Завтрак в гостинице (шведский стол).

Отправление экскурсионного автобуса в 7:30.

Это путешествие к самому чистому, глубокому и красивому на Урале озеру Тургояк, расположенному рядом с Ильменским заповедником у города Миасс.

Дорога до города Миасс.

По пути интересный рассказ экскурсовода и санитарная остановка.

Посещение музея Ильменского заповедника.

Музей входит в пятерку крупнейших геолого-минералогических музеев России и имеет в экспозиции одну из крупнейших диорам, на которой представлены растительный и животный мир заповедной природы.

Сам заповедник – закрытая для туристов территория, поэтому познакомиться с его богатствами и красотами можно только в этом музее.

Обед.

Прогулка на катере на остров Веры.

Археологический комплекс острова Веры – это мегалиты, менгиры (огромные рукотворные каменные сооружения возрастом около 5,5 тысяч лет), древняя каменоломня, старообрядческий скит, стоянка неандертальцев и другие памятники разных эпох, начиная от палеолита (около 60 тысяч лет назад) и заканчивая XXI веком.

Обнаруженные на острове сооружения, сравнительно мало распространены в мире и уникальны для России!

Ориентировочное прибытие в отель 22:00.

Миасс и ТургоякМиасс и Тургояк
4 день

Этно-парк «Земля предков». Сплав

Завтрак в гостинице.

08:00 Отправление в историко-этнографический парк “Земля Предков”.

5000 лет назад на Урале жили архитекторы и художники, охотники и рыбаки. Их мир был полон духов.

Они дарили им рисунки на скалах, кусочки охры, маленькие фигурки из камня, каменные наконечники стрел. Строили святилища из огромных валунов и ставили в святых местах огромные каменные скульптуры. Это было время великих открытий, великих строителей! Это наши предки!

Экскурсия в музей древнего человека, рассказ об уральских дольменах, наскальных рисунках, каменной мастерской Шитовского озера.

Знакомство с самыми большими дольменами на Среднем Урале.

Мастер-класс по ритуальным отливкам.

Походный обед.

Сплав по реке Шитовский исток до Исетского озера (поселок Мурзинка) (2,5-3 часа).

Сплав не категорийный. На каждом катамаране присутствует инструктор, перед стартом сплава проводится инструктаж.

Возвращение в парк, чай.

Отправление в Екатеринбург.

Прибытие в отель ~ в 18:00.

Свободное время.

Этно-парк «Земля предков». СплавЭтно-парк «Земля предков». Сплав
5 день

Исторический сквер - сердце города. Музей камнерезного и ювелирного искусства

Завтрак в отеле (шведский стол).

Выселение. Вещи в камеру хранения отеля.

10:50 Встреча с гидом в холле отеля.

Уральские горы богаты минералами.

Этот день мы посвятим знакомству с ними и произведениями камнерезного и ювелирного искусства.

11:00 Начало пешеходной экскурсии по Историческому скверу, посещение геологической Аллеи, где представлены образцы минералов Урала.

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства.

Отражает богатство и красоту Уральского края. Его экспонаты повествуют о художественном освоении уникальных естественных ресурсов Урала, традициях обработки цветного камня и металла.

13:00 По окончании экскурсии в музее – свободное время в центре Екатеринбурга, самостоятельное возвращение в гостиницу.

Для желающих предлагаем дополнительно посетить музей “Планета”, где собраны уникальные образцы минералов как уральских, так и со всего мира, в т. ч. очень редкие; предметы камнерезного искусства; палеонтологические находки. Всего около 3500 экспонатов. Входной билет и экскурсию необходимо оплачивать на месте в кассе.

Исторический сквер - сердце города. Музей камнерезного и ювелирного искусстваИсторический сквер - сердце города. Музей камнерезного и ювелирного искусства
Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Гранд Авеню bu Usta Hotels 3*/Онегин 4* в номерах категории стандарт.

Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле Гранд Авеню bu Usta Hotels 3*, руб:

Отель/ группаВзрослыйПенсионерыДети
1-местный номер50 50049 900-

Двухместные номера в отеле Гранд Авеню bu Usta Hotels 3* недоступны.

Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле Онегин 4* (номер категории twin): 46 500 рублей.

Варианты проживания

Отель Гранд Авеню by Usta Hotels

4 ночи

Современный бизнес-отель "Гранд Авеню by USTA Hotels" 3* расположен в самом центре Екатеринбурга.

Номерной фонд составляют номера с удобствами. Каждый номер оформлен в классическом интерьере и располагает всеми необходимыми удобствами.

На территории гостиницы работает ресторан "КЕЙС", лобби-бар "Джем".

Конференц-залы отеля оборудованы всей необходимой техникой — проекционным, осветительным, звукоусиливающим оборудованием. Современная система кондиционирования и вентиляции обеспечивает комфортный микроклимат.

Рядом с гостиницей расположены крупнейшие деловые, торговые и выставочные центры, иностранные консульства и посольства, Администрация города и Правительство области, лучшие театры и кинозалы г. Екатеринбурга.

Отель Гранд Авеню by Usta HotelsОтель Гранд Авеню by Usta HotelsОтель Гранд Авеню by Usta HotelsОтель Гранд Авеню by Usta HotelsОтель Гранд Авеню by Usta HotelsОтель Гранд Авеню by Usta HotelsОтель Гранд Авеню by Usta Hotels
Отель «Онегин» 4

4 ночи

Отель «Онегин» расположен в центре Екатеринбурга и станет отличным местом для отпуска, проведения мероприятий, свадьбы. Это место является сочетанием русской классики, высочайшего уровня сервиса и всего что нужно для комфортного отдыха.

Каждый номер отеля позволяет смотреть на панораму города. Есть кондиционеры, плазменные панели, мини-бары. Номера выполнены в классическом стиле, приятном глазу. Тут отдельные ванные комнаты с принадлежностями.

Вкусно поесть можно в ресторане, уютно расположившемся на 15 этаже отеля. Здесь можно отведать широкий выбор блюд европейской кухни, попробовать множество горячих и холодных напитков, а также коктейлей.

Отель предлагает постояльцам воспользоваться залами для конференций, а также услугами бизнес-центра. Здесь есть билетная касса, экскурсионное бюро и другие возможности, благодаря которым время пролетит очень быстро.

Здание отеля Онегин, который расположен в шаговой доступности от Театра оперы и балета, городского цирка и других примечательных мест, имеет впечатляющую архитектуру.

Отель «Онегин» 4Отель «Онегин» 4Отель «Онегин» 4Отель «Онегин» 4Отель «Онегин» 4
Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице в номерах с удобствами
  • 4 завтрака для проживающих в отеле
  • 3 обеда
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание по программе (автобус тур. класса, для группы до 16 чел. - микроавтобус)
  • Входные билеты в музеи с экскурсионным обслуживанием по программе
  • Прогулка на тримаране (при группе от 20 человек, если группа меньше, то предоставляются яхты на 6-8 человек)
  • Предоставление оборудования на сплаве
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта и от железнодорожного вокзала
  • Ранний заезд в отель в день приезда или накануне
  • Доп. экскурсии
  • Питание вне программы
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Свердловская область, Екатеринбург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимые документы:

  • Паспорт РФ/ свидетельство о рождении для детей до 14 лет
  • Пенсионное удостоверение (пенсионерам)
  • Страховой медицинский полис
  • Для заселения в отель детей до 14 лет без родителей/законных представителей необходима доверенность от родителей.

Рекомендации по одежде:

Для пешей прогулки рекомендуем удобную одежду и обувь по сезону.

В летнее время – дождевик, репелленты. Желательно, чтобы во время прогулки по природному парку руки были свободны, поэтому рюкзак предпочтительнее сумки.

Рекомендации по сплаву:

Желательно взять с собой непромокаемый герметичный пакет для личных вещей на катамаране, головной убор, сухой комплект одежды (его можно будет оставить в автобусе), купальник, обувь для купания (сланцы, или аквашузы), солнцезащитный крем и очки. Как лучше одеться на сплав: если тепло и солнечно, лучше шорты, рубашка/футболка, главное, чтобы были закрыты плечи, чтобы не сгореть; если дождливо и прохладно – ветровка/кофта, дождевик.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Тайминг носит ориентировочный характер и может быть смещен.

В случае неблагоприятных погодных условий, посещение природных объектов может быть заменено.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть особенности тура?

Рекомендуем ознакомиться с расписанием маршрутов выходного дня, и остаться на выходные. В летнее время мы предлагаем много интересных экскурсий в разные уголки Урала. Бронировать и оплачивать места на экскурсии выходного дня, а также продление проживания в отеле необходимо заранее.

Во время сплава и прогулки на катере предоставляются спасательные жилеты и туристам проводят инструктаж.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Виктория
21 июл 2025
Хороший тур, в себе соединил разные аспекты культурного обогощения.

