Программа тура по дням
Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу
Самостоятельное прибытие в отель.
Вещи можно оставить в камере хранения отеля.
12:50 Встреча с гидом в холле отеля.
13:00 Обзорная экскурсия познакомит Вас с историей возникновения и развития Екатеринбурга – столицы Урала.
Вы узнаете особенности его планировки и историю застройки улиц, познакомитесь с архитектурой зданий, с культурной, научной и спортивной жизнью Екатеринбурга.
Монумент на границе Европы и Азии (экскурсия с посещением).
Чудесная возможность постоять одной ногой в Европе, а другой – в Азии.
Экскурсия "Скорбный путь последнего царя" с посещением Храма-на-Крови на месте расстрела семьи Романовых и мужского монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме (экскурсия по территории монастыря).
18:00 Завершение программы, трансфер в отель.
Сысерть. Озеро Тальков Камень
Завтрак в гостинице (шведский стол).
9:00 Отправление автобуса в Сысерть.
Экскурсия-спектакль в дом-музей Паши Бажова, на которой вы почувствуете себя маленьким Павлом Бажовым, который погружается в мир заводского сказочного фольклора благодаря историям дровяного сторожа Слышко.
Обед в кафе города.
После Вас ожидает двухкилометровая прогулка к озеру Тальков Камень, на поляне около которого вы сможете отдохнуть и насладиться красотой окружающего пейзажа.
Тальков Камень – одно из красивейших уральских озер с прозрачной водой и сверкающими на солнце скалистыми берегами. Озеро возникло на месте карьера, в котором добывали тальк, откуда и получило своё название.
Отправление в Екатеринбург ориентировочно в 18:00.
Миасс и Тургояк
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Отправление экскурсионного автобуса в 7:30.
Это путешествие к самому чистому, глубокому и красивому на Урале озеру Тургояк, расположенному рядом с Ильменским заповедником у города Миасс.
Дорога до города Миасс.
По пути интересный рассказ экскурсовода и санитарная остановка.
Посещение музея Ильменского заповедника.
Музей входит в пятерку крупнейших геолого-минералогических музеев России и имеет в экспозиции одну из крупнейших диорам, на которой представлены растительный и животный мир заповедной природы.
Сам заповедник – закрытая для туристов территория, поэтому познакомиться с его богатствами и красотами можно только в этом музее.
Обед.
Прогулка на катере на остров Веры.
Археологический комплекс острова Веры – это мегалиты, менгиры (огромные рукотворные каменные сооружения возрастом около 5,5 тысяч лет), древняя каменоломня, старообрядческий скит, стоянка неандертальцев и другие памятники разных эпох, начиная от палеолита (около 60 тысяч лет назад) и заканчивая XXI веком.
Обнаруженные на острове сооружения, сравнительно мало распространены в мире и уникальны для России!
Ориентировочное прибытие в отель 22:00.
Этно-парк «Земля предков». Сплав
Завтрак в гостинице.
08:00 Отправление в историко-этнографический парк “Земля Предков”.
5000 лет назад на Урале жили архитекторы и художники, охотники и рыбаки. Их мир был полон духов.
Они дарили им рисунки на скалах, кусочки охры, маленькие фигурки из камня, каменные наконечники стрел. Строили святилища из огромных валунов и ставили в святых местах огромные каменные скульптуры. Это было время великих открытий, великих строителей! Это наши предки!
Экскурсия в музей древнего человека, рассказ об уральских дольменах, наскальных рисунках, каменной мастерской Шитовского озера.
Знакомство с самыми большими дольменами на Среднем Урале.
Мастер-класс по ритуальным отливкам.
Походный обед.
Сплав по реке Шитовский исток до Исетского озера (поселок Мурзинка) (2,5-3 часа).
Сплав не категорийный. На каждом катамаране присутствует инструктор, перед стартом сплава проводится инструктаж.
Возвращение в парк, чай.
Отправление в Екатеринбург.
Прибытие в отель ~ в 18:00.
Свободное время.
Исторический сквер - сердце города. Музей камнерезного и ювелирного искусства
Завтрак в отеле (шведский стол).
Выселение. Вещи в камеру хранения отеля.
10:50 Встреча с гидом в холле отеля.
Уральские горы богаты минералами.
Этот день мы посвятим знакомству с ними и произведениями камнерезного и ювелирного искусства.
11:00 Начало пешеходной экскурсии по Историческому скверу, посещение геологической Аллеи, где представлены образцы минералов Урала.
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства.
Отражает богатство и красоту Уральского края. Его экспонаты повествуют о художественном освоении уникальных естественных ресурсов Урала, традициях обработки цветного камня и металла.
13:00 По окончании экскурсии в музее – свободное время в центре Екатеринбурга, самостоятельное возвращение в гостиницу.
Для желающих предлагаем дополнительно посетить музей “Планета”, где собраны уникальные образцы минералов как уральских, так и со всего мира, в т. ч. очень редкие; предметы камнерезного искусства; палеонтологические находки. Всего около 3500 экспонатов. Входной билет и экскурсию необходимо оплачивать на месте в кассе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Гранд Авеню bu Usta Hotels 3*/Онегин 4* в номерах категории стандарт.
Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле Гранд Авеню bu Usta Hotels 3*, руб:
|Отель/ группа
|Взрослый
|Пенсионеры
|Дети
|1-местный номер
|50 500
|49 900
|-
Двухместные номера в отеле Гранд Авеню bu Usta Hotels 3* недоступны.
Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле Онегин 4* (номер категории twin): 46 500 рублей.
Варианты проживания
Отель Гранд Авеню by Usta Hotels
Современный бизнес-отель "Гранд Авеню by USTA Hotels" 3* расположен в самом центре Екатеринбурга.
Номерной фонд составляют номера с удобствами. Каждый номер оформлен в классическом интерьере и располагает всеми необходимыми удобствами.
На территории гостиницы работает ресторан "КЕЙС", лобби-бар "Джем".
Конференц-залы отеля оборудованы всей необходимой техникой — проекционным, осветительным, звукоусиливающим оборудованием. Современная система кондиционирования и вентиляции обеспечивает комфортный микроклимат.
Рядом с гостиницей расположены крупнейшие деловые, торговые и выставочные центры, иностранные консульства и посольства, Администрация города и Правительство области, лучшие театры и кинозалы г. Екатеринбурга.
Отель «Онегин» 4
Отель «Онегин» расположен в центре Екатеринбурга и станет отличным местом для отпуска, проведения мероприятий, свадьбы. Это место является сочетанием русской классики, высочайшего уровня сервиса и всего что нужно для комфортного отдыха.
Каждый номер отеля позволяет смотреть на панораму города. Есть кондиционеры, плазменные панели, мини-бары. Номера выполнены в классическом стиле, приятном глазу. Тут отдельные ванные комнаты с принадлежностями.
Вкусно поесть можно в ресторане, уютно расположившемся на 15 этаже отеля. Здесь можно отведать широкий выбор блюд европейской кухни, попробовать множество горячих и холодных напитков, а также коктейлей.
Отель предлагает постояльцам воспользоваться залами для конференций, а также услугами бизнес-центра. Здесь есть билетная касса, экскурсионное бюро и другие возможности, благодаря которым время пролетит очень быстро.
Здание отеля Онегин, который расположен в шаговой доступности от Театра оперы и балета, городского цирка и других примечательных мест, имеет впечатляющую архитектуру.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице в номерах с удобствами
- 4 завтрака для проживающих в отеле
- 3 обеда
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспортное обслуживание по программе (автобус тур. класса, для группы до 16 чел. - микроавтобус)
- Входные билеты в музеи с экскурсионным обслуживанием по программе
- Прогулка на тримаране (при группе от 20 человек, если группа меньше, то предоставляются яхты на 6-8 человек)
- Предоставление оборудования на сплаве
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
- Трансфер от/до аэропорта и от железнодорожного вокзала
- Ранний заезд в отель в день приезда или накануне
- Доп. экскурсии
- Питание вне программы
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимые документы:
- Паспорт РФ/ свидетельство о рождении для детей до 14 лет
- Пенсионное удостоверение (пенсионерам)
- Страховой медицинский полис
- Для заселения в отель детей до 14 лет без родителей/законных представителей необходима доверенность от родителей.
Рекомендации по одежде:
Для пешей прогулки рекомендуем удобную одежду и обувь по сезону.
В летнее время – дождевик, репелленты. Желательно, чтобы во время прогулки по природному парку руки были свободны, поэтому рюкзак предпочтительнее сумки.
Рекомендации по сплаву:
Желательно взять с собой непромокаемый герметичный пакет для личных вещей на катамаране, головной убор, сухой комплект одежды (его можно будет оставить в автобусе), купальник, обувь для купания (сланцы, или аквашузы), солнцезащитный крем и очки. Как лучше одеться на сплав: если тепло и солнечно, лучше шорты, рубашка/футболка, главное, чтобы были закрыты плечи, чтобы не сгореть; если дождливо и прохладно – ветровка/кофта, дождевик.
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Тайминг носит ориентировочный характер и может быть смещен.
В случае неблагоприятных погодных условий, посещение природных объектов может быть заменено.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть особенности тура?
Рекомендуем ознакомиться с расписанием маршрутов выходного дня, и остаться на выходные. В летнее время мы предлагаем много интересных экскурсий в разные уголки Урала. Бронировать и оплачивать места на экскурсии выходного дня, а также продление проживания в отеле необходимо заранее.
Во время сплава и прогулки на катере предоставляются спасательные жилеты и туристам проводят инструктаж.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.