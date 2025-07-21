1 день

Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу

Самостоятельное прибытие в отель.

Вещи можно оставить в камере хранения отеля.

12:50 Встреча с гидом в холле отеля.

13:00 Обзорная экскурсия познакомит Вас с историей возникновения и развития Екатеринбурга – столицы Урала.

Вы узнаете особенности его планировки и историю застройки улиц, познакомитесь с архитектурой зданий, с культурной, научной и спортивной жизнью Екатеринбурга.

Монумент на границе Европы и Азии (экскурсия с посещением).

Чудесная возможность постоять одной ногой в Европе, а другой – в Азии.

Экскурсия "Скорбный путь последнего царя" с посещением Храма-на-Крови на месте расстрела семьи Романовых и мужского монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме (экскурсия по территории монастыря).

18:00 Завершение программы, трансфер в отель.

