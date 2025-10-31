В самое сердце Северного Урала: путешествие «всё включено» на плато Маньпупунёр
Прокатиться на снегоходах, попариться в бане с видом на горы и погулять по заповеднику
Начало: Ж/д станция «Ивдель-1», 7:00. До города нужно добр...
80 000 ₽ за человека
Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
12 июн в 10:00
3 июл в 10:00
22 350 ₽ за человека
Выходные в Сысерти с воспоминаниями о Бажове и уральскими блюдами под наливку (из Екатеринбурга)
Побывать в отчем доме писателя, понаблюдать за соколиной охотой и разукрасить тарелку на память
Начало: Ж/д вокзал Екатеринбурга, 6:00
30 мая в 08:00
17 июн в 08:00
20 900 ₽ за человека
