Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 8+.
Программа тура по дням
Прогулка по Сысерти, арт-пространство в бывшем металлургическом заводе, обед по-уральски, питомник хищных птиц
Ранним утром встретимся на ж/д вокзале Екатеринбурга и всей группой поедем в Сысерть на поезде. По прибытии заселимся в номера, позавтракаем, немного отдохнём.
В 10:00 отправимся гулять по историческому центру, проследим вехи заводской жизни. Мы обсудим, почему в сердце города высится гора и кто выбрал место для постройки завода, исследуем старый плотинный канал, сделаем фото на фоне уникальной эстакады, потравим байки под наигрыш гармони в исполнении колоритного экскурсовода, вспомним сказки из юности Павла Бажова.
Посетим чугунолитейный и железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских, который процветал почти 3 века и производил якоря, пушки, ядра, жестяные изделия, роторы для стиральных машин. Он закрылся в конце 1990-х и пустовал много лет, пока не активисты не превратили его в арт-кластер, где проводят культурные и досуговые мероприятия, кинопоказы, выставки.
Далее — обед в чайном доме в лучших традициях уральской кухни и гостеприимства под рюмочку домашней наливочки (включён в стоимость). Кафе занимает старинный купеческий особняк и может похвастаться интерьером в стиле 19 века.
Следующий пункт — питомник «Холзан» для реабилитации и мониторинга хищных птиц и пернатых из Красной книги. Опытные сокольники проведут экскурсию и продемонстрируют соколиную охоту. Вечером — свободное время.
Театрализованная экскурсия в отчем доме Бажова, отдых в «Бажовских местах», по желанию - Бессонова гора
Этот день посвящён самому знаменитому уральскому сказителю — Павлу Бажову. Мы побываем в усадьбе его родителей, где писатель родился и вырос, слушая уральские были, которые затем переработал для книги «Малахитовая шкатулка». В этом же доме живут герои автобиографической повести «Зелёная кобылка». Экскурсия пройдёт в форме театрализованного представления от имени мамы Павла Петровича — Августа Степановна поведает о маленьком сыне и его успехах, быте в заводском городе и сложностях крестьянского существования.
Пообедаем в другом чайном доме. Интерьер выдержан в традиционном русском стиле: вышитые вручную скатерти, иконостас, самовар с бубликами и другие предметы быта из прошлого.
Продолжим знакомство с Сысертью в парке «Бажовские места». Писатель бывал тут много раз, записывал народные предания и рисовал образ родины в очерках и повестях. Мы погуляем по тем же тропам и отдохнём у живописного озера Тальков камень посреди густого соснового бора.
Вечером — свободное время или экскурсия на Бессонову гору.
Мастер-класс по росписи фарфора на заводе, по желанию - прогулка по Екатеринбургу с игристым и конфетами
После завтрака освобождаем номера, сдаём вещи в камеру хранения и отправляемся на фарфоровый завод. С 19 века тут вручную делают посуду, сервизы, вазы, сувениры, а особой гордостью являются скульптуры по мотивам бажовских сказов. Здесь запланирован мастер-класс по росписи блюдца или тарелки, которую вы заберёте на память.
Затем возвращаемся за вещами и едем обратно в Екатеринбург. По желанию и за доплату можно исследовать столицу Урала, в стоимость экскурсии включены шампанское и фирменные конфеты.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|20 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака, 1 обед
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Сысерть и обратно в Екатеринбург
- Обеды (кроме одного), ужины
- Экскурсия по Екатеринбургу (по желанию) - 1400-1600 ₽