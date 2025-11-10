Ранним утром встретимся на ж/д вокзале Екатеринбурга и всей группой поедем в Сысерть на поезде. По прибытии заселимся в номера, позавтракаем, немного отдохнём.

В 10:00 отправимся гулять по историческому центру, проследим вехи заводской жизни. Мы обсудим, почему в сердце города высится гора и кто выбрал место для постройки завода, исследуем старый плотинный канал, сделаем фото на фоне уникальной эстакады, потравим байки под наигрыш гармони в исполнении колоритного экскурсовода, вспомним сказки из юности Павла Бажова.

Посетим чугунолитейный и железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских, который процветал почти 3 века и производил якоря, пушки, ядра, жестяные изделия, роторы для стиральных машин. Он закрылся в конце 1990-х и пустовал много лет, пока не активисты не превратили его в арт-кластер, где проводят культурные и досуговые мероприятия, кинопоказы, выставки.

Далее — обед в чайном доме в лучших традициях уральской кухни и гостеприимства под рюмочку домашней наливочки (включён в стоимость). Кафе занимает старинный купеческий особняк и может похвастаться интерьером в стиле 19 века.

Следующий пункт — питомник «Холзан» для реабилитации и мониторинга хищных птиц и пернатых из Красной книги. Опытные сокольники проведут экскурсию и продемонстрируют соколиную охоту. Вечером — свободное время.