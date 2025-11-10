Мои заказы

Выходные в Сысерти с воспоминаниями о Бажове и уральскими блюдами под наливку (из Екатеринбурга)

Побывать в отчем доме писателя, понаблюдать за соколиной охотой и разукрасить тарелку на память
Старинная Сысерть — крошечный городок с богатой историей. Здесь родился Бажов, и гордость знаменитым горожанином чувствуется на каждом шагу. Вы побываете в родительской усадьбе, где хранятся личные вещи семьи.

Во время
театрализованного представления от имени матери Павла Петровича узнаете, как писатель рос и знакомился с народными былями, превратившимися в известные сказы, и пройдёте по бажовским местам в сосновом бору.

Посетите завод, где отливали ядра против войск Наполеона, и сможете подняться на Бессонову гору, где располагался лагерь Пугачёва.

Погрузитесь в мастерство керамистов, собственноручно расписав фарфоровую тарелку, и понаблюдаете за соколиной охотой.

А также отобедаете в купеческом особняке в лучших традициях уральской кухни и гостеприимства под рюмочку домашней наливочки.

Ближайшие даты:
30
мая17
июн15
июл19
авг16
сен
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 8+.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Сысерти, арт-пространство в бывшем металлургическом заводе, обед по-уральски, питомник хищных птиц

Ранним утром встретимся на ж/д вокзале Екатеринбурга и всей группой поедем в Сысерть на поезде. По прибытии заселимся в номера, позавтракаем, немного отдохнём.

В 10:00 отправимся гулять по историческому центру, проследим вехи заводской жизни. Мы обсудим, почему в сердце города высится гора и кто выбрал место для постройки завода, исследуем старый плотинный канал, сделаем фото на фоне уникальной эстакады, потравим байки под наигрыш гармони в исполнении колоритного экскурсовода, вспомним сказки из юности Павла Бажова.

Посетим чугунолитейный и железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских, который процветал почти 3 века и производил якоря, пушки, ядра, жестяные изделия, роторы для стиральных машин. Он закрылся в конце 1990-х и пустовал много лет, пока не активисты не превратили его в арт-кластер, где проводят культурные и досуговые мероприятия, кинопоказы, выставки.

Далее — обед в чайном доме в лучших традициях уральской кухни и гостеприимства под рюмочку домашней наливочки (включён в стоимость). Кафе занимает старинный купеческий особняк и может похвастаться интерьером в стиле 19 века.

Следующий пункт — питомник «Холзан» для реабилитации и мониторинга хищных птиц и пернатых из Красной книги. Опытные сокольники проведут экскурсию и продемонстрируют соколиную охоту. Вечером — свободное время.

2 день

Театрализованная экскурсия в отчем доме Бажова, отдых в «Бажовских местах», по желанию - Бессонова гора

Этот день посвящён самому знаменитому уральскому сказителю — Павлу Бажову. Мы побываем в усадьбе его родителей, где писатель родился и вырос, слушая уральские были, которые затем переработал для книги «Малахитовая шкатулка». В этом же доме живут герои автобиографической повести «Зелёная кобылка». Экскурсия пройдёт в форме театрализованного представления от имени мамы Павла Петровича — Августа Степановна поведает о маленьком сыне и его успехах, быте в заводском городе и сложностях крестьянского существования.

Пообедаем в другом чайном доме. Интерьер выдержан в традиционном русском стиле: вышитые вручную скатерти, иконостас, самовар с бубликами и другие предметы быта из прошлого.

Продолжим знакомство с Сысертью в парке «Бажовские места». Писатель бывал тут много раз, записывал народные предания и рисовал образ родины в очерках и повестях. Мы погуляем по тем же тропам и отдохнём у живописного озера Тальков камень посреди густого соснового бора.

Вечером — свободное время или экскурсия на Бессонову гору.

3 день

Мастер-класс по росписи фарфора на заводе, по желанию - прогулка по Екатеринбургу с игристым и конфетами

После завтрака освобождаем номера, сдаём вещи в камеру хранения и отправляемся на фарфоровый завод. С 19 века тут вручную делают посуду, сервизы, вазы, сувениры, а особой гордостью являются скульптуры по мотивам бажовских сказов. Здесь запланирован мастер-класс по росписи блюдца или тарелки, которую вы заберёте на память.

Затем возвращаемся за вещами и едем обратно в Екатеринбург. По желанию и за доплату можно исследовать столицу Урала, в стоимость экскурсии включены шампанское и фирменные конфеты.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет20 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 1 обед
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Сысерть и обратно в Екатеринбург
  • Обеды (кроме одного), ужины
  • Экскурсия по Екатеринбургу (по желанию) - 1400-1600 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Екатеринбурга, 6:00
Завершение: Ж/д вокзал Екатеринбурга, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Екатеринбурге
Мы объездили полмира, чтобы удостовериться: в России — огромное количество потрясающе красивых уголков природы, увидеть которые желают не только наши соотечественники, но и туристы из-за рубежа. Именно поэтому основная задача нашей
компании — развитие внутреннего туризма. Предлагаем только авторские маршруты, разработанные по тем местам, где были лично и не один раз. Берём всю организацию путешествия на себя, чтобы отдых действительно стал отдыхом, а не бесконечным бронированием гостиниц, составлением маршрута и поиском билетов на самолёты, поезда и автобусы. Организуем отпуск так, чтобы вы получили только яркие, позитивные, незабываемые впечатления. Сотрудничаем только с надёжными партнёрами, работаем с лучшими гидами, подбираем комфортное жильё и лично сопровождаем поездки.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Екатеринбурга

