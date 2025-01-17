Граница Европы и Азии – туры в Екатеринбурге

Найдено 3 тура в категории «Граница Европы и Азии» в Екатеринбурге, цены от 14 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Между Европой и Азией. Екатеринбург - Нижний Тагил - Оленьи ручьи
На автобусе
4 дня
-
15%
3 отзыва
Между Европой и Азией. Екатеринбург - Нижний Тагил - Оленьи ручьи
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
19 авг в 10:00
от 29 000 ₽34 000 ₽ за человека
Екатеринбург встречает гостей. Праздничный тур на 8 Марта
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Екатеринбург встречает гостей. Праздничный тур на 8 Марта
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
3 окт в 10:00
7 мар в 10:00
14 800 ₽ за человека
Исследуй культурный код Урала за 5 дней
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Исследуй культурный код Урала за 5 дней
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
15 июл в 10:00
44 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    17 января 2025
    Между Европой и Азией. Екатеринбург - Нижний Тагил - Оленьи ручьи
    Очень понравилась организация, предусмотрено было все, спасибо. Отдельное спасибо гиду Ольге Александровне, очень интересно и познавательно
  • И
    Инга
    13 января 2025
    Между Европой и Азией. Екатеринбург - Нижний Тагил - Оленьи ручьи
    Положительные впечатления.
  • С
    Светлана
    12 января 2025
    Екатеринбург встречает гостей. Праздничный тур на 8 Марта
    Хочу выразить благодарность нашему гиду во время путешествия — Аникиной Татьяне Николаевне. Истинный кладезь истории! Благодаря ей ни один турист
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    не отстал от группы и не остался недоволен организацией. Мы получили очень много дополнительной информации от Татьяны Николаевны, засыпая её вопросами.

  • О
    Ольга
    30 июля 2024
    Между Европой и Азией. Екатеринбург - Нижний Тагил - Оленьи ручьи
    Мне очень понравился тур, и я бы ещё с удовольствием задержалась на пару деньков, чтобы просто погулять по замечательному городу.
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    Следует отметить и комфортное проживание в центре города, и чёткую организацию экскурсий. Всё экскурсии были интересными и познавательными. Отдельная благодарность нашему гиду Людмиле, которая сопровождала нас все четыре дня. Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Граница Европы и Азии»

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Сколько стоит тур в Екатеринбурге в марте 2025
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