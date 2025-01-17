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Между Европой и Азией. Екатеринбург - Нижний Тагил - Оленьи ручьи
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
19 авг в 10:00
от 29 000 ₽
34 000 ₽ за человека
Екатеринбург встречает гостей. Праздничный тур на 8 Марта
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
3 окт в 10:00
7 мар в 10:00
14 800 ₽ за человека
Исследуй культурный код Урала за 5 дней
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
15 июл в 10:00
44 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана17 января 2025Очень понравилась организация, предусмотрено было все, спасибо. Отдельное спасибо гиду Ольге Александровне, очень интересно и познавательно
- ИИнга13 января 2025Положительные впечатления.
- ССветлана12 января 2025Хочу выразить благодарность нашему гиду во время путешествия — Аникиной Татьяне Николаевне. Истинный кладезь истории! Благодаря ей ни один турист
- ООльга30 июля 2024Мне очень понравился тур, и я бы ещё с удовольствием задержалась на пару деньков, чтобы просто погулять по замечательному городу.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Граница Европы и Азии»
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