читать дальше Следует отметить и комфортное проживание в центре города, и чёткую организацию экскурсий. Всё экскурсии были интересными и познавательными. Отдельная благодарность нашему гиду Людмиле, которая сопровождала нас все четыре дня. Спасибо!!!

Мне очень понравился тур, и я бы ещё с удовольствием задержалась на пару деньков, чтобы просто погулять по замечательному городу.