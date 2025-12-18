Наше путешествие начнётся в городе Ивдель. Важно прибыть на ж/д станцию Ивдель-1 заранее, чтобы без спешки подготовиться к выезду. Утром нас ждёт отправление в зимне-весеннюю сказку Северного Урала. На ГАЗ-66 с тёплой печкой внутри поедем в посёлок Ушма — дорога около 132 километров. Здесь протекают реки Лозьва и Ушма, а в самом посёлке вас ожидает вкусный обед.

После отдыха нас встретят манси на снегоходах с санями, и мы продолжим путь в сторону посёлка Турват — впереди ещё около 86 километров пути. По прибытии разместимся в гостевом доме с печным отоплением, где нас ждут сытный ужин и горячая баня. Посёлок известен белоснежными лайками и священным озером Турват, которое расположено неподалёку.