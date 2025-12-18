Наше путешествие начнётся в городе Ивдель. Важно прибыть на ж/д станцию Ивдель-1 заранее, чтобы без спешки подготовиться к выезду. Утром нас ждёт отправление в зимне-весеннюю сказку Северного Урала. На ГАЗ-66 с тёплой печкой внутри поедем в посёлок Ушма — дорога около 132 километров. Здесь протекают реки Лозьва и Ушма, а в самом посёлке вас ожидает вкусный обед.
После отдыха нас встретят манси на снегоходах с санями, и мы продолжим путь в сторону посёлка Турват — впереди ещё около 86 километров пути. По прибытии разместимся в гостевом доме с печным отоплением, где нас ждут сытный ужин и горячая баня. Посёлок известен белоснежными лайками и священным озером Турват, которое расположено неподалёку.
2 день
Турват - база в Трёхречье
Утро начнётся с завтрака в мансийском посёлке Турват, где нас угостят блюдами местной кухни. После отправимся на базу в Трёхречье, расположенную у слияния 3 рек, включая Большую Сосьву. Вечером — баня с видом на реку и горы, ужин и отдых в окружении северной природы.
3 день
Плато Маньпупунёр
Ранним утром выдвигаемся к главной цели путешествия — знаменитому плато Маньпупунёр, что в переводе с языка манси означает малая гора идолов. Высота каменных останцев здесь достигает 25–45 метров. За плато начинается территория республики Коми.
Маршрут пройдёт через живописную Вологодскую грань, где можно сделать множество красивых фотографий среди заснеженных гор и открытых пространств. На плато нас встретит сотрудник заповедника и проведёт экскурсию. После знакомства с одним из чудес России возвращаемся на базу в Трёхречье, где нас ждут ужин, баня и отдых.
4 день
Трёхречье - Турват
Сегодня возвращаемся в Турват. Вечером — традиционный ужин, включающий суп из лосиного мяса, и ночёвка в уютном доме.
5 день
Окончание тура
После завтрака отправляемся в Ушму. Здесь нас ждут обед и время, чтобы поделиться впечатлениями о прошедших днях. Далее — выброска на ГАЗ-66 в Ивдель. Мы отметим окончание путешествия и попрощаемся друг с другом.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
80 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трёхразовое питание
Трансферы от/до Ивделя
Трансферы по маршруту
Услуги гида-инструктора
Пропуск в заповедник и экскурсия на плато Маньпупунёр
Дрова для обогрева и приготовления пищи
Баня с пихтовыми вениками (2 раза)
Фотосессия с белоснежными лайками
Что не входит в цену
Переезды из вашего города до Екатеринбурга и далее до Ивделя и обратно
Проживание в Ивделе до и после похода (2 ночи, оплачивается отдельно)
Питание в Ивделе до и после тура
Дополнительная баня по желанию участников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д станция «Ивдель-1», 7:00. До города нужно добраться самостоятельно из Екатеринбурга
Завершение: Ж/д станция «Ивдель-1», 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 60 туристов
Я гид, инструктор-проводник по пешему туризму и треккингу, а также организатор поездок и программ с активным отдыхом. Состою в реестре Федерации туризма РФ, руковожу спортивными походами, умею оказывать первую помощь читать дальше
— аптечка всегда со мной.
За плечами восхождения на Эльбрус с севера и горы Южного Урала, походы по Кавказу, Алтаю, Самарской Луке, Жигулёвским горам, Крыму и национальному парку «Таганай», Архангельской области. Руководила экспедициями на перевал Дятлова и гору Маньпупунёр, в том числе впервые в истории Северного Урала провела успешный маршрут от реки Янысос. Пересекла Байкал на озёрных коньках.
Показываю действительно красивые и малоизвестные места, куда не водят обычные гиды. Всегда учитываю интересы группы и стараюсь, чтобы прогулка была насыщенной, живой и нескучной!