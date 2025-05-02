Выходные в Екатеринбурге с погружением в судьбы Романовых и Ельцина
Полюбоваться камнерезным искусством, съездить в Ганину Яму и сходить в Музей первого президента
Начало: Отель в Екатеринбурге, 9:45
2 мая в 09:45
11 июн в 09:45
21 000 ₽ за человека
Прогулки по Екатеринбургу, Невьянску и Нижнему Тагилу с ремесленными мастер-классами
Поговорить о Демидовых, сделать сувениры из камня и глины, расписать поднос, посетить дом иконописи
Начало: Отель в Екатеринбурге, 12:50
9 мая в 12:50
13 июн в 12:50
22 350 ₽ за человека
Выходные в Сысерти с воспоминаниями о Бажове, росписью по фарфору и уральскими блюдами под наливку
Побывать в отчем доме писателя, понаблюдать за соколиной охотой и разукрасить тарелку на память
Начало: Ж/д вокзал Екатеринбурга, 6:00
7 мая в 06:00
19 июн в 06:00
18 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «В мае»
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