Исторические и природные богатства Урала: Екатеринбург, Нижний Тагил и «Оленьи ручьи»
Посетить Ганину Яму и Демидовский завод, отдохнуть на природе, познакомиться со старинными ремёслами
Начало: Екатеринбург, «Гранд Авеню by USTA Hotels», 12:50
19 авг в 12:50
29 000 ₽ за человека
Прогулки по Демидовскому маршруту с ремесленными мастер-классами
Посетить 3 города, сделать сувениры из камня и глины, расписать поднос, сходить в дом иконописи
Начало: Отель в Екатеринбурге, 12:50
4 июл в 12:50
18 июл в 12:50
22 350 ₽ за человека
Уральский отпуск: Екатеринбург, Верхняя Пышма, Невьянск, Нижний Тагил
Посетить Ганину Яму и Ельцин-центр, увидеть шедевры из самоцветов, декорировать керамику и поднос
Начало: Екатеринбург, Four Elements Ekaterinburg, 9:45
2 июл в 09:45
6 авг в 09:45
42 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Нижний Тагил»
Самые популярные туры этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Екатеринбурге в июне 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Нижний Тагил" можно забронировать 3 тура от 22 350 до 42 800.
Забронируйте тур в Екатеринбурге на 2025 год по теме «Нижний Тагил», цены от 22350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август